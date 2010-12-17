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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 07:14 Сегодня, 07:14 Сегодня, 07:04 #1 Артем Захаров Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 18.06.2015 Сообщений: 492 Благодарностей: 80 УГ: 15 КП: 0.146 Президент, правительство и сенаторы отчитались о доходах. Коротко Доходы Путина и Медведева сократились, а больше всех заработал министр по делам Северного Кавказа.







Российские чиновники 14 апреля опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Из деклараций выяснилось, например, что доходы президента и премьер-министра сократились (но не сильно), что самая богатая жена в Кремле у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а самый высокий доход в правительстве у министра по делам Северного Кавказа.



Президент

Владимир Путин по итогам прошлого года заработал около 8,86 млн рублей против 8,89 млн рублей в 2015-м. Декларируемое имущество главы государства за год не изменилось: ему принадлежат земельный участок 15 соток, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж.



Также Путин владеет двумя машинами ГАЗ-М21, одной «Нивой» и автомобильным прицепом «Скиф». В пользовании президента еще одна квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место.



В прошлом году телеканал BBC оценивал состояние Путина на сумму около $40 млрд. Однако по официальным доходам (около $150 тысяч) российский президент значительно уступает не только нынешнему, но и бывшему коллеге из США. Так, в 2015 году Барак Обама и его жена Мишель заработали свыше $436 тысяч, а Дональд Трамп – более $557 млн.



Премьер

Дмитрий Медведев, несмотря на имеющуюся у него, по данным Фонда борьбы с коррупцией, «тайную империю» с активами на 70 млрд рублей, декларировал доход в 2016 году на уровне 8,5 млн рублей – на 180 тысяч рублей меньше по сравнению с предыдущим годом. Как пояснили позднее в пресс-службе правительства РФ, сокращение доходов Медведева связано «с уменьшением размера банковского вклада и выплаты процентов по нему».



Имущество премьера и его жены за год не изменилось. Медведеву принадлежит квартира площадью 367 кв. м, автомобили ГАЗ-20 («Победа») и ГАЗ-21; еще он арендует участок площадью 47 соток. Жене Медведева Светлане принадлежит «Фольксваген Гольф» и два машино-места; за прошлый год ее доход оказался нулевым, как и в 2015-м.



Богатые жены

Другие жены чиновников в правительстве РФ в 2016 году зарабатывали гораздо больше супруги премьера. Лидером по доходам стала жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга – в декларации указано, что ее заработок превысил 61 млн рублей. Годом ранее доход Шуваловой был более 92 млн рублей.



Несмотря на сокращение доходов, в этом году супруга Шувалова обошла прошлогоднего лидера – жену вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамову. Последняя в 2016 году задекларировала 60,5 млн рублей против 141 млн рублей за предыдущий год.



На третьем месте супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня (доход за прошлый год вырос с 42,1 млн до 51,4 млн рублей). За ней следуют жена министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова (48,5 млн рублей), министра культуры Владимира Мединского (43,7 млн рублей), министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова – 32,7 млн рублей.



Среди жен чиновников в Кремле самой состоятельной оказалась Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. За прошлый год бывшая фигуристка заработала вдесятеро больше супруга – свыше 120 млн рублей и почти на 30 млн больше, чем в 2015 году (89 млн рублей). Доход самого Пескова за 2016 год упал в три раза – с 36 до 13 млн рублей. Судя по декларации, за год Навка купила еще один дом (теперь у нее их два), в остальном имущество семьи Пескова изменений не претерпело.



В тройку самых богатых кремлевских жен вместе с Навкой также вошли супруга помощника президента Юрия Ушакова (доход более 37 млн рублей) и жена помощника президента РФ, главы Контрольного управления президента Константина Чуйченко (более 20 млн рублей). Их мужья за прошлый год задекларировали доходы около 8 млн и 12,2 млн рублей соответственно. Жена Чуйченко владеет четырьмя семейными автомобилями – «Крайслер ПТ Крузер», «Кадиллак Эскалейд», «Мерседес-Бенц S350» и «Тойота Хайлюкс», а ее муж – двумя автоприцепами, катером «Грандезза» и мотовездеходом ATV TRAXТER MAX ХТ.



Иногда какой-никакой доход чиновникам приносят и дети. Например, трое сыновей главы Минприроды Сергея Донского в 2016 году заработали каждый по пять тысяч рублей – министр отразил это в декларации.



Министры

Разница в годовом доходе между самым «богатым» и самым «бедным» членом правительства превысила 100 раз. Меньше всех в прошлом году заработал глава Минсельхоза Александр Ткачев – 5,6 млн рублей, больше всех – руководитель Минкавказа Лев Кузнецов, задекларировавший более 582 млн рублей.



За год доход Кузнецова увеличился в 12 раз (в 2015 году чиновник отчитался о доходе 47,9 млн рублей). Как пояснили в пресс-службе министерства, такой рост связан с получением доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью. В частности, «была продана дорогостоящая недвижимость в Москве». Как в нынешней, так и в прошлой декларации Кузнецов указал такие интересные активы, как канализационные насосные станции, телефонную канализацию, артезианские скважины (вдобавок к десятку земельных участков, двум домам, квартире и автомобилям Mercedes, BMW и Ferrari). Что именно продал Кузнецов, чтобы так сильно нарастить доход, неясно.



Прошлогодний лидер – министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов – оказался по итогам 2016 года на втором месте, хотя его доход вырос с 455 млн до 520 млн рублей. «Доход обусловлен дальнейшей реализацией активов, переданных в соответствии с законодательством в доверительное управление при поступлении на госслужбу. При этом зарплата министра в полном объеме направляется в детский благотворительный фонд», – заявила пресс-секретарь министра Алена Жукова. Если судить по декларации, чиновник любит мотоспорт – у него имеется Harley Davidson, два Ducati и Yamaha. Еще Абызов задекларировал вертолет Robinson и снегоход Yamaha, не обошлось и без двух прицепов.



Сенаторы

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отчиталась, что в 2016 году заработала около 22,9 млн рублей, тогда как годом ранее – 21 млн рублей. Для сравнения: самый богатый сенатор – представитель Камчатского края Валерий Пономарев – за прошлый год нарастил доход в два с половиной раза, до 2,6 млрд рублей.



Согласно декларации Пономарева, его семье принадлежат три квартиры (179, 175 и 150 кв. м), пять машино-мест и три нежилых помещения, а также четыре автомобиля: Bentley Arnage R, Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430 и ГАЗ-21. У Матвиенко задекларирована одна машина – «Нива»; кроме того, два дачных участка, 37 и 40 соток, и дачный склон, не подлежащий застройке (около 28 соток). Жена Пономарева за год заработала 32,7 млн рублей, супруг Матвиенко – 17 млн рублей.



Недвижимость

Если судить по декларациям, чиновники любят самую различную технику. Например, у помощника президента Евгения Школова есть мини-трактор «Авант 220», у полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова – мотоцикл Java 350 (похоже, та самая легендарная чешская марка), а у советника президента Владимира Толстого – мотолодка «Казанка 5М4».



В Кремле самой популярной маркой автомобилей стал «Мерседес» – их у чиновников Администрации президента 22. В правительстве 14 «Мерседесов», 11 ГАЗов и шесть ВАЗов. Кстати, у советника президента Сергея Глазьева, который в 2014 году грозил, что Россия может отказаться от доллара США, нет ни одной отечественной машины – он задекларировал «Вольво ХС90», «Ауди Q7» и «Мерседес-Бенц Виано».



Не отказываются чиновники и от зарубежной недвижимости. Так, вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальный блок, владеет половиной жилого дома в Швейцарии и одной третью квартиры в Италии. У семьи вице-премьера Александра Хлопонина есть земельный участок в Италии (82 сотки) и дом там же площадью около 800 кв. м. Министру спорта Павлу Колобкову принадлежит квартира в Испании. Самый богатый член правительства Лев Кузнецов имеет земельный участок, дом и квартиру во Франции, у жены министра труда Максима Топилина – квартира и гараж в Болгарии.



Источник статьи>> Российские чиновники 14 апреля опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Из деклараций выяснилось, например, что доходы президента и премьер-министра сократились (но не сильно), что самая богатая жена в Кремле у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а самый высокий доход в правительстве у министра по делам Северного Кавказа.Владимир Путин по итогам прошлого года заработал около 8,86 млн рублей против 8,89 млн рублей в 2015-м. Декларируемое имущество главы государства за год не изменилось: ему принадлежат земельный участок 15 соток, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж.Также Путин владеет двумя машинами ГАЗ-М21, одной «Нивой» и автомобильным прицепом «Скиф». В пользовании президента еще одна квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место.В прошлом году телеканал BBC оценивал состояние Путина на сумму около $40 млрд. Однако по официальным доходам (около $150 тысяч) российский президент значительно уступает не только нынешнему, но и бывшему коллеге из США. Так, в 2015 году Барак Обама и его жена Мишель заработали свыше $436 тысяч, а Дональд Трамп – более $557 млн.Дмитрий Медведев, несмотря на имеющуюся у него, по данным Фонда борьбы с коррупцией, «тайную империю» с активами на 70 млрд рублей, декларировал доход в 2016 году на уровне 8,5 млн рублей – на 180 тысяч рублей меньше по сравнению с предыдущим годом. Как пояснили позднее в пресс-службе правительства РФ, сокращение доходов Медведева связано «с уменьшением размера банковского вклада и выплаты процентов по нему».Имущество премьера и его жены за год не изменилось. Медведеву принадлежит квартира площадью 367 кв. м, автомобили ГАЗ-20 («Победа») и ГАЗ-21; еще он арендует участок площадью 47 соток. Жене Медведева Светлане принадлежит «Фольксваген Гольф» и два машино-места; за прошлый год ее доход оказался нулевым, как и в 2015-м.Другие жены чиновников в правительстве РФ в 2016 году зарабатывали гораздо больше супруги премьера. Лидером по доходам стала жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга – в декларации указано, что ее заработок превысил 61 млн рублей. Годом ранее доход Шуваловой был более 92 млн рублей.Несмотря на сокращение доходов, в этом году супруга Шувалова обошла прошлогоднего лидера – жену вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамову. Последняя в 2016 году задекларировала 60,5 млн рублей против 141 млн рублей за предыдущий год.На третьем месте супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня (доход за прошлый год вырос с 42,1 млн до 51,4 млн рублей). За ней следуют жена министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова (48,5 млн рублей), министра культуры Владимира Мединского (43,7 млн рублей), министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова – 32,7 млн рублей.Среди жен чиновников в Кремле самой состоятельной оказалась Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. За прошлый год бывшая фигуристка заработала вдесятеро больше супруга – свыше 120 млн рублей и почти на 30 млн больше, чем в 2015 году (89 млн рублей). Доход самого Пескова за 2016 год упал в три раза – с 36 до 13 млн рублей. Судя по декларации, за год Навка купила еще один дом (теперь у нее их два), в остальном имущество семьи Пескова изменений не претерпело.В тройку самых богатых кремлевских жен вместе с Навкой также вошли супруга помощника президента Юрия Ушакова (доход более 37 млн рублей) и жена помощника президента РФ, главы Контрольного управления президента Константина Чуйченко (более 20 млн рублей). Их мужья за прошлый год задекларировали доходы около 8 млн и 12,2 млн рублей соответственно. Жена Чуйченко владеет четырьмя семейными автомобилями – «Крайслер ПТ Крузер», «Кадиллак Эскалейд», «Мерседес-Бенц S350» и «Тойота Хайлюкс», а ее муж – двумя автоприцепами, катером «Грандезза» и мотовездеходом ATV TRAXТER MAX ХТ.Иногда какой-никакой доход чиновникам приносят и дети. Например, трое сыновей главы Минприроды Сергея Донского в 2016 году заработали каждый по пять тысяч рублей – министр отразил это в декларации.Разница в годовом доходе между самым «богатым» и самым «бедным» членом правительства превысила 100 раз. Меньше всех в прошлом году заработал глава Минсельхоза Александр Ткачев – 5,6 млн рублей, больше всех – руководитель Минкавказа Лев Кузнецов, задекларировавший более 582 млн рублей.За год доход Кузнецова увеличился в 12 раз (в 2015 году чиновник отчитался о доходе 47,9 млн рублей). Как пояснили в пресс-службе министерства, такой рост связан с получением доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью. В частности, «была продана дорогостоящая недвижимость в Москве». Как в нынешней, так и в прошлой декларации Кузнецов указал такие интересные активы, как канализационные насосные станции, телефонную канализацию, артезианские скважины (вдобавок к десятку земельных участков, двум домам, квартире и автомобилям Mercedes, BMW и Ferrari). Что именно продал Кузнецов, чтобы так сильно нарастить доход, неясно.Прошлогодний лидер – министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов – оказался по итогам 2016 года на втором месте, хотя его доход вырос с 455 млн до 520 млн рублей. «Доход обусловлен дальнейшей реализацией активов, переданных в соответствии с законодательством в доверительное управление при поступлении на госслужбу. При этом зарплата министра в полном объеме направляется в детский благотворительный фонд», – заявила пресс-секретарь министра Алена Жукова. Если судить по декларации, чиновник любит мотоспорт – у него имеется Harley Davidson, два Ducati и Yamaha. Еще Абызов задекларировал вертолет Robinson и снегоход Yamaha, не обошлось и без двух прицепов.Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отчиталась, что в 2016 году заработала около 22,9 млн рублей, тогда как годом ранее – 21 млн рублей. Для сравнения: самый богатый сенатор – представитель Камчатского края Валерий Пономарев – за прошлый год нарастил доход в два с половиной раза, до 2,6 млрд рублей.Согласно декларации Пономарева, его семье принадлежат три квартиры (179, 175 и 150 кв. м), пять машино-мест и три нежилых помещения, а также четыре автомобиля: Bentley Arnage R, Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430 и ГАЗ-21. У Матвиенко задекларирована одна машина – «Нива»; кроме того, два дачных участка, 37 и 40 соток, и дачный склон, не подлежащий застройке (около 28 соток). Жена Пономарева за год заработала 32,7 млн рублей, супруг Матвиенко – 17 млн рублей.Если судить по декларациям, чиновники любят самую различную технику. Например, у помощника президента Евгения Школова есть мини-трактор «Авант 220», у полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова – мотоцикл Java 350 (похоже, та самая легендарная чешская марка), а у советника президента Владимира Толстого – мотолодка «Казанка 5М4».В Кремле самой популярной маркой автомобилей стал «Мерседес» – их у чиновников Администрации президента 22. В правительстве 14 «Мерседесов», 11 ГАЗов и шесть ВАЗов. Кстати, у советника президента Сергея Глазьева, который в 2014 году грозил, что Россия может отказаться от доллара США, нет ни одной отечественной машины – он задекларировал «Вольво ХС90», «Ауди Q7» и «Мерседес-Бенц Виано».Не отказываются чиновники и от зарубежной недвижимости. Так, вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальный блок, владеет половиной жилого дома в Швейцарии и одной третью квартиры в Италии. У семьи вице-премьера Александра Хлопонина есть земельный участок в Италии (82 сотки) и дом там же площадью около 800 кв. м. Министру спорта Павлу Колобкову принадлежит квартира в Испании. Самый богатый член правительства Лев Кузнецов имеет земельный участок, дом и квартиру во Франции, у жены министра труда Максима Топилина – квартира и гараж в Болгарии.

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