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Как выгодно обменять Bitcoin
Как выгодно обменять Bitcoin


Электронная валюта создает реальную конкуренцию наличным деньгами. С ее помощью можно оплачивать все привычные для нас товары и услуги, но только для совершения платежей необязательно выходить из дома или отрываться от повседневных дел. Существует множество электронных платежных систем (ЭПС) и с каждым годом их число увеличивается. В погоне за увеличением пользователей разработчики ЭПС внедряют новые технологии и механизмы, позволяющие повысить уровень защищенности виртуальных кошельков и максимально упростить для восприятия интерфейс ресурса. Выбрать подходящую именно для вас систему платежей не так уже просто. Давайте рассмотрим преимущества и особенности одной из самых востребованных ЭПС современности.

Bitcoin – система будущего

Простыми словами, Bit coin это децентрализованная валюта, эмиссия которой производится посредством работающих по всему миру компьютеров. Ее не контролирует ни одно учреждение в мире. Стоимость этой валюты не измеряется привычными для нас эквивалентами, к примеру, золотом, долларами или евро. Начало работы приходится на 2009 год. За четыре года количество пользователей превысило отметку в несколько миллионов. Такой оглушительный успех связан с совершенно новым понятием денег и возможностью неплохо зарабатывать, используя данную валюту. Для расчетов за недорогие товары создатели ввели в обращение «виртуальные монеты», название их Сатоши. Один сатоши равноценен одной стомиллионной части биткоина. Это настолько мало, что даже сложно представить.

Отличительные особенности Биткоин:

стоимость валюты не зафиксирована. Она может возрастать и падать;
легко рассчитываться за приобретенные товары и оказанные услуги;
валюту можно продать или купить. Также возможно ее обменять, воспользовавшись обменниками Биткоинов;
все операции являются невозвратными;
пароль не поддается восстановлению. В случае его утери вы лишаетесь своих сбережений;
все операции совершенно анонимны. Ваши личные данные никем не проверяются.

Если для вас актуален, быстрый и выгодный Bitcoin перевод, то воспользуйтесь ссылкой https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-wmz.html. Вы перейдете на один из топовых ресурсов в Рунете, где можно произвести обмен криптовалюты по высокому курсу без риска потери денег.
Сайты-мониторинги в помощь пользователям для обмена криптовалют

В какой бы ЭПС ни сберегались ваши деньги, скорее всего, для вас будет актуален вопрос обмена. Выбрать подходящий обменный пункт в интернете так же просто, как и в реальной жизни – главное, подобрать выгодный курс и надежного поставщика. Как и в повседневности, вы можете обратиться к частным «менялам», что не даст вам никаких гарантий, зато их предложения могут быть заманчивы за счет большой выгоды от сделки. Предложения от частных лиц можно встретить на тематических форумах. Вы отправляете свои средства на указанный счет и ждете эквивалент в другой криптовалюте. Но зачастую ваши ожидания не будут оправданы. Риск остаться обманутым слишком высок.

Совсем другое дело – сайты-мониторинги обменных пунктов. Они дорожат своим именем и сотрудничают только с добросовестными контрагентами. Одним из самых востребованных является сайт https://www.bestchange.ru/, здесь представлен самый полный подбор электронных обменников. Ознакомившись с перечнем криптовалют, вы сможете с легкостью без предварительной регистрации совершить обмен. Обменники криптовалют работают круглосуточно и переводят средства мгновенно. От вас потребуется правильность указания счета, куда должны поступить средства, а также предварительно заполненная заявка на обмен.

К слову, ресурс bestchange.ru предлагает своим клиентам участие в партнерской программе, что даст возможно дополнительного заработка и преимуществ, более детальную информацию можно прочесть по этой ссылке https://www.bestchange.ru/partner/.

Пользуясь услугами официальных обменных пунктов, вы говорите «да» надежности и профессионализму. Не подвергайте свой бюджет безосновательному риску. Администрация сайтов-мониторингов проводит анализ каждой сделки и готова оказать помощь, если у вас возникли вопросы или подозрения в порядочности обменного пункта.

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