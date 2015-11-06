Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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NewApp - мобильный заработок

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 03:45
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
NewApp - мобильный заработок
Первое приложение для мобильного заработка, где каждый получает первую выплату уже через 3 минуты после запуска приложения.Вывод средств доступен на мобильный счет, Qiwi, Яндекс.Деньги или WebMoney.
Минималка для выплаты всего 2 рубля на телефон и 1 рубль на электронные кошельки.

Преимущества:
Ежедневный денежный бонус за посещение.
Возможность выиграть деньги в колесе фортуны.

В разделе «Задания» используйте подарочный код: RpDqi,
за ввод которого вы сразу получите 2 руб. на свой баланс.

Скачать приложение можно в Google Play

Как заработать?

1) Загружайте "NewApp: Мобильный заработок" на смартфон или планшет.
2) Авторизуйтесь через VK или Google+.
3) Выполняйте задания: устанавливайте и запускайте бесплатные приложения.
4) Выводите заработанные деньги моментально на мобильный счет, Qiwi, Яндекс.Деньги или WebMoney!
5) Приглашайте друзей и получайте 10% от заработанных ими денег.
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Заработок на мобильных приложениях
Alexpg на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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