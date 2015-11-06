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NewApp - мобильный заработок
Первое приложение для мобильного заработка, где каждый получает первую выплату уже через 3 минуты после запуска приложения.Вывод средств доступен на мобильный счет, Qiwi, Яндекс.Деньги или WebMoney.
Минималка для выплаты всего 2 рубля на телефон и 1 рубль на электронные кошельки.
Преимущества:
Ежедневный денежный бонус за посещение.
Возможность выиграть деньги в колесе фортуны.
В разделе «Задания» используйте подарочный код: RpDqi,
за ввод которого вы сразу получите 2 руб. на свой баланс.
Скачать приложение можно в Google Play
Как заработать?
1) Загружайте "NewApp: Мобильный заработок" на смартфон или планшет.
2) Авторизуйтесь через VK или Google+.
3) Выполняйте задания: устанавливайте и запускайте бесплатные приложения.
4) Выводите заработанные деньги моментально на мобильный счет, Qiwi, Яндекс.Деньги или WebMoney!
5) Приглашайте друзей и получайте 10% от заработанных ими денег.