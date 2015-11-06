Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Пассивный заработок на Android/iOS

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
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Старый Сегодня, 03:23
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Пассивный заработок на Android/iOS
Читайте полностью! Особенно п.3.
  1. Устанавливаете приложение WHAFF на Android или iOS, авторизуетесь в нём через Facebook и получаете промо код, за каждый ввод которого другими пользователями вы будете получать 0.3$ (около 15 руб).
  2. Создаёте задание в любом буксе стоимостью 3-7 руб., в котором необходимо скачать это приложение и ввести ваш промо код, соответственно разница 8-12 рублей ваша.
  3. Если разработчикам не понравится активность ваших рефералов, то ваш аккаунт могут временно забанить и для разблокировки попросят предоставить информацию о том, как вы привлекаете людей. Для этой цели заранее создаёте страницу, сайт или группу в соц.сетях с рекламой этого приложения и, если понадобится, сообщите ссылку в саппорт.
  4. Используйте код приглашения: GH66890 и вы гарантированно получите 0.3$ (около 15 руб.) на свой счёт. Использовать данный код можно один раз при регистрации! Второй попытки уже не будет!
  5. Выплаты на Paypal, Skrill в течении 3-х дней, минималка 11,5-12$
Скрины выплат:
P.S. смотрите в группе vkontakte "Заработок на мобильных приложениях", ссылка в подписи.
Cпасибо за внимание и высоких вам профитов!
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Заработок на мобильных приложениях
Последний раз редактировалось Alexpg; Сегодня в 03:36.
Alexpg на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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