Пассивный заработок на Android/iOS

Читайте полностью! Особенно п.3.
- Устанавливаете приложение WHAFF на Android или iOS, авторизуетесь в нём через Facebook и получаете промо код, за каждый ввод которого другими пользователями вы будете получать 0.3$ (около 15 руб).
- Создаёте задание в любом буксе стоимостью 3-7 руб., в котором необходимо скачать это приложение и ввести ваш промо код, соответственно разница 8-12 рублей ваша.
- Если разработчикам не понравится активность ваших рефералов, то ваш аккаунт могут временно забанить и для разблокировки попросят предоставить информацию о том, как вы привлекаете людей. Для этой цели заранее создаёте страницу, сайт или группу в соц.сетях с рекламой этого приложения и, если понадобится, сообщите ссылку в саппорт.
- Используйте код приглашения: GH66890 и вы гарантированно получите 0.3$ (около 15 руб.) на свой счёт. Использовать данный код можно один раз при регистрации! Второй попытки уже не будет!
- Выплаты на Paypal, Skrill в течении 3-х дней, минималка 11,5-12$
Скрины выплат:
P.S. смотрите в группе vkontakte "Заработок на мобильных приложениях", ссылка в подписи.
Cпасибо за внимание и высоких вам профитов!