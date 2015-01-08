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Бывший министр финансов ФРГ решил зарабатывать на жизнь в качестве комика

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Бывший министр финансов ФРГ решил зарабатывать на жизнь в качестве комика


Радио "Дойче велле" (Немецкая волна) сообщило, что бывший министр финансов ФРГ г-н Пер Штайнбрюк, которому в январе этого года уже исполнилось 70 лет, внезапно принял решение начать карьеру комика.

Ранее г-н Пер Штайнбрюк течение какого-то срока занимал пост министром финансов ФРГ: с 2005 по 2009 гг. А осенью 2012 года он был выдвинут от партии социал-демократов в качестве своего кандидата на предстоящих выборах на высший пост в государстве, как канцлер ФРГ, но в упорной борьбе, в 2013 году он проиграл г-же Меркель и на этой волне неудачи, он объявил, что уходит из большой политики. После недавней смены власти в Украине, он в 2015 году, принимал активное участие в становлении "Агентства по модернизации Украины" соучредителями которого на тот момент являлись известные украинские олигархи: Пинчук, Ахметов и Фирташ. При открытии Агентства в марте 2015 года он публично обещал, что создаваемая команда сможет привлечь в экономику Украины до 300 млрд Евро, но к сожалению, буквально через несколько месяцев он разочаровался в украинской политике, вышел из состава Агентства и его обещания так не были никак реализованы. По возвращению из Украины, он чуть более года занимал высокую должность в комитете по иностранным делам немецкого парламента, а с сентября 2016 подписал контракт на работу в качестве советника крупного голландского банка ING Groep. Казалось, что еще надо человеку уже преклонных лет? Работай и работай себе спокойно советником такого банка, чем плохо? Но видимо г-н Штайнбрюк не из таких и ему нужен постоянный адреналин в крови и смена обстановки.

И вот как сегодня написало солидное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфуртер Альгемайн Цайтунг), неуёмный Пер, внезапно официально объявил о своих планах направиться уже этим летом на гастроли в качестве комика по городам и весям ФРГ, причём напару с еще одним артистом постоянно выступающим в жанре кабаре по имени Флориан Шрёдер.

И как добавляет издание уже началась предварительная продажа билетов на их совместные выступления в таких городах как: Гамбург, Берлин и Кёльн. Это турне будет проходить под знаком предстоящих этой осенью парламентских выборов в ФРГ и как сказано в рекламном ролике, то зрители смогут увидеть "очень захватывающее сатирическое предвыборное представление наполненное смехом и юмором!" Вообщем налетай народ, разбирай пока горячее! И наверное "отколоть такой номер" на старости лет может далеко не каждый обычный человек и вроде как и деньги есть у Штайнбрюка: и зачем это ему всё только надо?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58fd29aa449f0
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