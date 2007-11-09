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Жителя Сургута оштрафовали за ввоз PS4 без разрешения

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Старый Сегодня, 02:01
#1
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Жителя Сургута оштрафовали за ввоз PS4 без разрешения
Поводом послужили теххарактеристики системы, которую можно причислить к криптографическим средствам.



Таможенники Югры конфисковали игровую приставку Sony PlayStation 4 (модель «CUH – 2016A»), заказанную в Германии одним из жителей Сургута. Поводом послужили технические характеристики системы, которую можно причислить к криптографическим устройствам.

Решив сэкономить, житель Сургута через интернет заказал игровую консоль в Германии, однако при досмотре почтового отправления сотрудники таможни конфисковали приставку, объясняя свои действия тем, что ввоз PS4 без уведомления о технических и криптографических характеристиках на территорию России запрещен.

Как сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни, игровая приставка содержит встроенное оборудование с различными техническими характеристиками (встроенный жесткий диск, графический процессор, оптический дисковод) и имеет выход в интернет. В соответствии с требованиями таможенного законодательства РФ, ввоз товаров, подпадающих под определение шифровальных средств, осуществляется при наличии соответствующей нотификации.

В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров нет информации о модели «CUH – 2016A» и заказчику было об этом известно, отмечает таможенная служба. В итоге житель Сургута не только лишился приставки, но и стал фигурантом дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ. За нарушение данной статьи предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Как напомнили в Ханты-Мансийской таможне, если в товаре предусмотрены алгоритмы криптографического преобразования информации, он в любом случае считается шифровальным средством, даже если данные функции не являются основными или не используются.

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Старый Сегодня, 02:35
#2
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Re: Жителя Сургута оштрафовали за ввоз PS4 без разрешения
Ну свезло так свезло... Даже не слыхал о таком ранее. А человечка жалко, и товар не получил за который заплатил и штраф получил...
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