Эксперты не поддерживают создание в ЕС обсерватории по блокчейну

Европейская комиссия планирует создать обсерваторию и форум по вопросам технологии блокчейна, чтобы понять, какую роль государственные органы должны играть при её разработке и какое содействие оказывать для её освоения.
Европарламент призвал Комиссию создать экспериментальный проект по наращиванию технических знаний и потенциала регулирования, говорится в сообщении Комиссии. В связи с этим, она планирует провести конкурс по контракту на оказание услуг для создания обсерватории и форума, который соберёт комментарии по поводу использования технологии блокчейна.
Предполагаемый бюджет проекта, который рассчитан на два года, составляет 500 000 евро.
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«Проект создан с целью информирования и оказания содействия в лице Европейской комиссии для понимания того, какую роль, если это необходимо, должны играть европейские государственные органы, чтобы поощрять разработку и внедрение этих технологий и формулировать соответствующие рекомендации в области политики», —
сказано в сообщении.
По словам представителей Комиссии, обсерватория создаст платформу для сообщества блокчейна и предоставит актуальную информацию о соответствующих инициативах в мире, а также о развитии технологии и связанных с ней возможностях и задачах.
Она также будет способствовать наращиванию опыта в области инфраструктуры, механизмах управления, контрактов, нормативных и правовых проблем, совместимости и стандартов, а также изучит возможные варианты использования в ЕС.
По словам эксперта по технологическому праву Люка Скенлона (Luke Scanlon) из юридической фирмы Pinsent Masons, эксперты озабоченны по поводу того, как Комиссия намерена себя позиционировать в этой инициативе.
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«Меня беспокоит тендерный подход и «накопление опыта», —
сказал Скенлон. —
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Если Комиссия призвана сыграть полезную роль, ей не нужно наращивать «экспертные знания в области обсерватории».
Она должна следовать подходу, который применяют регулирующие органы финансовых услуг Великобритании, и сосредоточиться на «регулятивных песочницах», чтобы понять, как они будут применяться в различных контекстах. Если бы Европейская комиссия применяла такой подход, она могла бы развивать навыки более высокими темпами, чем при проведении тендера».