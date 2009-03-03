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Пять лучших инвестиционных идей весны

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Пять лучших инвестиционных идей весны


Доходность инвестиций в банковские депозиты в России продолжает снижаться. И многие аналитики уверены, что текущая тенденция будет только продолжаться в дальнейшем. В отличие от вложений в консервативные банковские депозиты, инвестиции в фондовый рынок могут дать инвесторам, куда большую доходность. Ряд ценных бумаг на российском рынке имеют неплохой потенциал к росту.

При выборе компаний, в которые стоит инвестировать, нужно пристальное внимание обратить на дивидендную историю, так считают эксперты. Так как в последнее время многие российские компании стали всё больше выделять средств на дивидендные выплаты по акциям.

1. Корпорация "АЛРОСА".

По мнению экспертов, акции компании - это одна из многообещающих инвестиционных идей на российском рынке акций. По итогам прошлого года, компания, добывающая алмазы отчиталась о рекордной прибыльности. Кроме того, руководство корпорации направило на дивидендные выплаты 50 процентов от прибыли. Есть предположение, что корпорация "АЛРОСА" продолжит свою дивидендную политику и в текущем году, и прибыль инвесторов может опять превысить доходность от банковских депозитов.

2. Московская биржа.

Ведущие позиции Московской биржи в проведении торгов различными активами на всей территории России, а так же структура диверсификации создают твёрдую платформу для постоянного наращивания консолидированной прибыли. Компания проводит постоянную политику выплат по акциям, и, судя по всему, в 2017 году, если опираться на заявления руководства, Московская биржа направит на дивидендные выплаты серьёзные денежные средства.

3. Корпорация АФК "Система".

Неплохой инвестиционной идеей является решение приобрести ценные бумаги корпорации АФК "Система". Компания смогла уверенно пройти через все трудности, которые образовались по делу компании “Башнефть”, и продолжает наращивать своё присутствие во всех отраслях экономики государства. Совет директоров на последнем совещании принял решение увеличить объём капиталов, направляемых на выплаты своим акционерам, что предполагает неплохую доходность инвесторам.

4. Корпорация "РусАл".

Помимо акций с хорошей дивидендной историей на российском фондовом рынке есть бумаги, которые предполагают неплохую динамку роста в среднесрочной перспективе. В текущем году неплохо себя чувствует мировой рынок алюминия. Металл на протяжении последних полутора лет подорожал на 30 процентов. Что положительно влияет на капитализацию корпорации "РусАл", которая является мировым лидером по производству металла. Как считают эксперты, по итогам первого квартала 2017 года, корпорация должна опубликовать сильные финансовые отчёты. А это значит, что акции компании могут стать хорошей инвестиционной идеей в 2017 году.

5. Компания "Яндекс".

Проводя анализ российских ценных бумаг, многие финансисты отмечают, что компания "Яндекс" смогла одной из первых выбраться из ямы экономического кризиса и вернуться к темпу роста в 30 процентов в год. Такой существенный рост превзошёл все самые смелые ожидания, как аналитиков самой компании, так и многих известных инвесторов.

Ближайшие перспективы российской компании так же весьма позитивны, так как рынок рекламы в России имеет все признаки восстановления. Грамотная политика менеджмента компании поддержат стоимость акций на рынке.

Таким образом, снижающаяся доходность классических вариантов инвестиций вполне может быть компенсирована за счёт возможности заработать на российском рынке ценных бумаг, то есть инвесторы имеют возможность получить неплохую прибыль при минимальных рисках.

Специально для mmgp.ru
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