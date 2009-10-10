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Россия догнала США по стоимости автомобильного топлива

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Старый Сегодня, 00:11
#1
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Россия догнала США по стоимости автомобильного топлива


Стоимость бензина в Соединённых Штатах Америки, по итогам первого квартала этого года, стала меньше стоимости бензина в Российской Федерации. Такие результаты приведены в исследовании известного американского экономического издания Bloomberg.

И как указывает исследование, разница в цене довольно сильно заметна. Если за точку расчёта брать американский галлон, который на наши литры весит 3,785 метрических единиц. По состояние на 19 марта текущего года, средняя стоимость галлона автомобильного топлива, за последний квартал текущего года, составила 257 центов, в Соединённых Штатах Америки, тогда как в Российской Федерации на один цен выше, то есть 2,58 доллара США, что равняется 145,6 рубля.

Если брать стоимость бензина в привычных нам литрах, то цена будет равной, то есть 0,68 доллара США, или 38 российских рублей.

Исследователи из американского экономического издания Bloomberg включают в свой доклад данные по 61 государству мира. Как выяснилось, средний ценник на бензин во всех представленных в докладе странах, за последние три месяца, вырос на 1,4 процента.

Так почему же перестаёт работать соглашение нефтедобывающих стран о сокращении добычи углеводородов?

Согласно информации от Росстата, в феврале средний ценник на бензин, по России, вырос на 0,6 процента, на конец 2016 года и на 5,8 процента за аналогичный месяц прошлого года. На наблюдаемых статистическим органом московских АЗС автомобильное топливо марки АИ-92 можно было найти по ценнику от 34,8 до 37,6 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,9 до 41,9 рубля. В Северной Пальмире автомобильное топливо имело примерно ту же стоимость, что и в столице, а именно ценник АИ-92 варьировался от 35 до 36,89 рубля за литр, АИ-95 и выше — от 38,5 до 40,94 рубля за литр.

По информации на конец текущей недели потребительский ценник на автомобильное топливо за неделю вырос, в среднем по стране, на 0,1 процента

Специально для mmgp.ru
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Oziris вне форума  
Старый Сегодня, 00:18
#2
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 61
Благодарностей: 22
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Россия догнала США по стоимости автомобильного топлива
Если смотреть на стоимость топливо со стороны средней заработной платы в США и в России, то это превышение заметно куда сильнее
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