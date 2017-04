NikNak67 Monitor-Invest.net



Trustcoin Finance LTD - trusticoin.biz Я не админ/владелец проекта, проект Trustcoin Finance LTD добавлен на мониторинг



Старт 24.04.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



Международный криптовалютный оператор Trustcoin ltd. меняет стандартны криптовалютного трейдинга, наделяя новым смыслом и философией биржевые операции с криптовалютными средствами.



Мнения сторонних экспертов и основные индикаторы волатильности являются лишь одним из многих факторов, которые использует Trustcoin в своей деятельности. Это компания, которая сама создает тренды и диверсифицирует капиталовложения. Основывая свой бизнес на новейших научно-технических достижениях криптотрейдинга, Trustcoin внедрил принципиально новые подходы в процесс доверительного управления, подняв на новые высоты качество предоставляемых сервисов и безопасность выполняемых транзакций.



Trustcoin – команда единомышленников, объединившая в себе лучших представителей криптотрейдинга а также экспертов в области аналитики криптовалютного рынка, которая уверенно и безопасно создает максимально комфортные условия инвестирования и эффективно генерирует прибыль, показывая выдающиеся результаты криптотрейдинга день ото дня. Команда Trustcoin разделена на три основных подразделения, общей численностью 26 человек.



Отдел криптомайнинга выполняет майнинг основных криптовалют;



Экономическое подразделение осуществляет профессиональный криптотрейдинг, основываясь на аналитике как сторонних экспертных ассоциаций, так и используя собственные аналитические ноу-хау;



И финансовый отдел контролирует общий капиталооборот, анализ рынка, стратегию инвестирования и координацию всей деятельности компании.

Как работает система Trustcoin? Самое главное и самое важное – анализ коммерческой целесообразности тех или иных финансовых действий, которые намерена инициировать компания в любой момент времени.



От результатов и качества данной аналитики зависит общий уровень полученной прибыли, а также перспективы развития компании на несколько лет вперед. Это важнейший фактор, который является краеугольным камнем нашего бизнеса.



Тактические решения, уже непосредственно по криптотрейдингу, принимаются очень оперативно специально уполномоченными на такие действия людьми. Поэтому Trustcoin всегда на шаг впереди конкурентов. Скорость принимаемых решений дает нам неоспоримое преимущество в процессе получения лучших контрактов на рынке криптовалют.



Что касается нашей общей инвестиционной стратегии, то в этом секторе бизнеса Trustcoin принимает решения, основываясь на исключительно точных, самостоятельно разработанных, концепциях управления финансами, которые позволяют нам безошибочно и на самом высшем уровне давать инвесторам декларируемую прибыль без каких-либо дополнительных условий.



Мы всегда выполняем свои обязательства и стремимся в гармоничным отношениям со своими клиентами, мы ценим доверие и ставим перед собой новые цели совершенствования, мы создаем условия, когда каждый участник инвестиционного процесса чувствует себя частью единой для всех идеи, вливаясь в общую концепцию криптотрейдинга от Trustcoin.



Trustcoin – давать лучшее.



Инвестиционные планы:



SILVER

Процент в день: 6%

Депозит: $1-$499

Срок: пожизненно



GOLDEN

Процент в день: 7%

Депозит: $500-$4999

Срок: пожизненно



PLATINUM

Процент в день: 8%

Депозит: $5000+

Срок: пожизненно



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 1-3%



Тех часть: Verif. PM, Greenbar Comodo SSL, COVERDDoS, Licensed H-script, dedicated server







Наш депозит(листинг):



OPERATION №345478793



Operation date: 23 Apr 2017 21:10

Operation ID: 345478793

Operation type: transfer

Shop: trusticoin.biz

Status: success

Debited: 150.00 $

