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Trustcoin Finance LTD - trusticoin.biz

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#1
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
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Записей в блоге: 35
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Trustcoin Finance LTD - trusticoin.biz
Я не админ/владелец проекта, проект Trustcoin Finance LTD добавлен на мониторинг

Старт 24.04.17



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Описание:

Международный криптовалютный оператор Trustcoin ltd. меняет стандартны криптовалютного трейдинга, наделяя новым смыслом и философией биржевые операции с криптовалютными средствами.

Мнения сторонних экспертов и основные индикаторы волатильности являются лишь одним из многих факторов, которые использует Trustcoin в своей деятельности. Это компания, которая сама создает тренды и диверсифицирует капиталовложения. Основывая свой бизнес на новейших научно-технических достижениях криптотрейдинга, Trustcoin внедрил принципиально новые подходы в процесс доверительного управления, подняв на новые высоты качество предоставляемых сервисов и безопасность выполняемых транзакций.

Trustcoin – команда единомышленников, объединившая в себе лучших представителей криптотрейдинга а также экспертов в области аналитики криптовалютного рынка, которая уверенно и безопасно создает максимально комфортные условия инвестирования и эффективно генерирует прибыль, показывая выдающиеся результаты криптотрейдинга день ото дня. Команда Trustcoin разделена на три основных подразделения, общей численностью 26 человек.

Отдел криптомайнинга выполняет майнинг основных криптовалют;

Экономическое подразделение осуществляет профессиональный криптотрейдинг, основываясь на аналитике как сторонних экспертных ассоциаций, так и используя собственные аналитические ноу-хау;

И финансовый отдел контролирует общий капиталооборот, анализ рынка, стратегию инвестирования и координацию всей деятельности компании.
Как работает система Trustcoin? Самое главное и самое важное – анализ коммерческой целесообразности тех или иных финансовых действий, которые намерена инициировать компания в любой момент времени.

От результатов и качества данной аналитики зависит общий уровень полученной прибыли, а также перспективы развития компании на несколько лет вперед. Это важнейший фактор, который является краеугольным камнем нашего бизнеса.

Тактические решения, уже непосредственно по криптотрейдингу, принимаются очень оперативно специально уполномоченными на такие действия людьми. Поэтому Trustcoin всегда на шаг впереди конкурентов. Скорость принимаемых решений дает нам неоспоримое преимущество в процессе получения лучших контрактов на рынке криптовалют.

Что касается нашей общей инвестиционной стратегии, то в этом секторе бизнеса Trustcoin принимает решения, основываясь на исключительно точных, самостоятельно разработанных, концепциях управления финансами, которые позволяют нам безошибочно и на самом высшем уровне давать инвесторам декларируемую прибыль без каких-либо дополнительных условий.

Мы всегда выполняем свои обязательства и стремимся в гармоничным отношениям со своими клиентами, мы ценим доверие и ставим перед собой новые цели совершенствования, мы создаем условия, когда каждый участник инвестиционного процесса чувствует себя частью единой для всех идеи, вливаясь в общую концепцию криптотрейдинга от Trustcoin.

Trustcoin – давать лучшее.

Инвестиционные планы:

SILVER
Процент в день: 6%
Депозит: $1-$499
Срок: пожизненно

GOLDEN
Процент в день: 7%
Депозит: $500-$4999
Срок: пожизненно

PLATINUM
Процент в день: 8%
Депозит: $5000+
Срок: пожизненно

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 1-3%

Тех часть: Verif. PM, Greenbar Comodo SSL, COVERDDoS, Licensed H-script, dedicated server



Наш депозит(листинг):

OPERATION №345478793

Operation date: 23 Apr 2017 21:10
Operation ID: 345478793
Operation type: transfer
Shop: trusticoin.biz
Status: success
Debited: 150.00 $
Credited: 150.00 $
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 23:06
#2
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 4,616
Благодарностей: 1,419
УГ: 1
КП: 0.161
подарки
Re: Trustcoin Finance LTD - trusticoin.biz
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
Срок: пожизненно
А жизнь такая короткая у них...
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Rbk7 на форуме  
Старый Сегодня, 23:11
#3
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,213
Благодарностей: 3,527
УГ: 45
КП: 0.322
Re: Trustcoin Finance LTD - trusticoin.biz
Еще один с пожизненными планами вылупился.. Админ готов собирать бабло.. тьфу.. то есть принимать платежи на все популярные платежки.
С этого вообще поржал, админ, ты че куришь?

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Старый Сегодня, 23:14
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,870
Благодарностей: 10,907
УГ: 10
КП: 0.031
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Re: Trustcoin Finance LTD - trusticoin.biz
ну так-то норм, грин, лицуха Н-скрипта... с сервом только непонятки...
Цитата:
Name Server: NS1.COVERDDOS.COM
Name Server: NS2.COVERDDOS.COM
ну, чото есть - и то ладно
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:15
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,335
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Re: Trustcoin Finance LTD - trusticoin.biz


Детские косяки+при реге в анг версии всплывают русские слова...

добавлено через 2 минуты
https://trusticoin.biz/top - эту страницу админко лучше скрывать
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Последний раз редактировалось Vovan356; Сегодня в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Vovan356 на форуме  
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serg125 (Сегодня)
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