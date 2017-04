Limbix Специалист

pexfly.com - PexFly



Я не админ и не владелец проекта



PexFly









Официальный Старт: 21 апреля 2017 года





Легенда



Цитата: Pexfly.com не доступен для широкой публики и открыт только для квалифицированных членов Pexfly.com, использование этого сайта ограничено нашими членами и лично приглашенными ими лицами. Каждый депозит считается частной сделкой между Pexfly.com и ее участником.



Вы соглашаетесь с тем, что вся информация, сообщения, материалы, поступающие с Pexfly.com, являются незапрашиваемыми и должны храниться конфиденциально, конфиденциально и защищены от любого раскрытия. Кроме того, информация, сообщения и материалы, содержащиеся в настоящем документе, не должны рассматриваться как предложение или ходатайство об инвестициях в какую-либо юрисдикцию, которая считает непубличные предложения или ходатайства незаконными, а также любому лицу, которому это будет незаконно Предложение или ходатайство.



Все данные, предоставляемые участником Pexfly.com, будут использоваться только в личных целях и не будут передаваться третьим лицам. Pexfly.com не несет ответственности за любую потерю данных.

Инвестиционные планы





All Inclusive



Мин: $50

Макс: $100.000

45% в месяц

1,5% в день - 365 дней

Ежедневный вывод средств

Тело депозита включено в выплатах





Only Fly



Мин: $100

Макс: $1000

20% после 20 дней

1% в день - 20 дней

Ежедневный вывод средств

Возврат тела депозита после 20 дней





Travel 360



Мин: $1000

Макс: $500,000

360% после 90 дней

4% в день - 90 дней

Вывод по истечению инвестиционного периода

Тело депозита включено в выплатах





Платёжные системы



PerfectMoney

฿Bitcoin

AdvCash





Мин вклад: 50$

Мин вывод: 1$





Партнёрская программа



Реферальная система имеет 3 уровня.



1. уровень 7%

2. уровень 2%

3. уровень 1%



Мой вклад



Цитата: The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11xxxxxx->U14512859. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit PexFly.. Date: 19:36 23.04.17. Batch: 173749140.



