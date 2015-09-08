pexfly.com - PexFly

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Инвестиционные планы
All Inclusive
Мин: $50
Макс: $100.000
45% в месяц
1,5% в день - 365 дней
Ежедневный вывод средств
Тело депозита включено в выплатах
Only Fly
Мин: $100
Макс: $1000
20% после 20 дней
1% в день - 20 дней
Ежедневный вывод средств
Возврат тела депозита после 20 дней
Travel 360
Мин: $1000
Макс: $500,000
360% после 90 дней
4% в день - 90 дней
Вывод по истечению инвестиционного периода
Тело депозита включено в выплатах
Платёжные системы
PerfectMoney
฿Bitcoin
AdvCash
Мин вклад: 50$
Мин вывод: 1$
Партнёрская программа
Реферальная система имеет 3 уровня.
1. уровень 7%
2. уровень 2%
3. уровень 1%
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Цитата:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11xxxxxx->U14512859. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit PexFly.. Date: 19:36 23.04.17. Batch: 173749140.
Да ладно, админ, ты серьезно собираешься платить 1.5% в день на протяжении года?
Чето вообще планы какие-то дебильные, ну или я может чего-то не доганяю..
Ну гуглопереводчик на сайте вообще окончательно добил, в общем смотреть тут не на что..