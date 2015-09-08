Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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pexfly.com - PexFly

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:26
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2016
Сообщений: 794
Благодарностей: 148
УГ: 7
КП: 0.000
pexfly.com - PexFly
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Я не админ и не владелец проекта

PexFly




Официальный Старт: 21 апреля 2017 года


Легенда

Цитата:
Pexfly.com не доступен для широкой публики и открыт только для квалифицированных членов Pexfly.com, использование этого сайта ограничено нашими членами и лично приглашенными ими лицами. Каждый депозит считается частной сделкой между Pexfly.com и ее участником.

Вы соглашаетесь с тем, что вся информация, сообщения, материалы, поступающие с Pexfly.com, являются незапрашиваемыми и должны храниться конфиденциально, конфиденциально и защищены от любого раскрытия. Кроме того, информация, сообщения и материалы, содержащиеся в настоящем документе, не должны рассматриваться как предложение или ходатайство об инвестициях в какую-либо юрисдикцию, которая считает непубличные предложения или ходатайства незаконными, а также любому лицу, которому это будет незаконно Предложение или ходатайство.

Все данные, предоставляемые участником Pexfly.com, будут использоваться только в личных целях и не будут передаваться третьим лицам. Pexfly.com не несет ответственности за любую потерю данных.

Инвестиционные планы


All Inclusive

Мин: $50
Макс: $100.000
45% в месяц
1,5% в день - 365 дней
Ежедневный вывод средств
Тело депозита включено в выплатах


Only Fly

Мин: $100
Макс: $1000
20% после 20 дней
1% в день - 20 дней
Ежедневный вывод средств
Возврат тела депозита после 20 дней


Travel 360

Мин: $1000
Макс: $500,000
360% после 90 дней
4% в день - 90 дней
Вывод по истечению инвестиционного периода
Тело депозита включено в выплатах


Платёжные системы

PerfectMoney
฿Bitcoin
AdvCash


Мин вклад: 50$
Мин вывод: 1$


Партнёрская программа

Реферальная система имеет 3 уровня.

1. уровень 7%
2. уровень 2%
3. уровень 1%

Мой вклад

Цитата:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U11xxxxxx->U14512859. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit PexFly.. Date: 19:36 23.04.17. Batch: 173749140.


Регистрация в проекте
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Limbix вне форума  
Старый Сегодня, 22:36
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,213
Благодарностей: 3,527
УГ: 45
КП: 0.322
Re: pexfly.com - PexFly
Да ладно, админ, ты серьезно собираешься платить 1.5% в день на протяжении года?
Чето вообще планы какие-то дебильные, ну или я может чего-то не доганяю..
Ну гуглопереводчик на сайте вообще окончательно добил, в общем смотреть тут не на что..
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:39
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