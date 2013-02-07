Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,842 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

INSTAMINERS - instaminers.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:02
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 990
УГ: 6
КП: 0.000
подарки
INSTAMINERS - instaminers.biz
Я не админ !
Старт проекта 23.04.2016

Легенда(google перевод):
Цитата:
Instaminers официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве и его регистрационный номер 10472145

Instaminers была основана в 2016 году как горно-торговой инвестиционной платформы Bitcoin группой энтузиастов Bitcoin. Благодаря уникальной инфраструктуре Instaminers, средний доход горнодобывающей промышленности превзошел все другие горнодобывающие облако фермы. Таким образом, некоторые инвесторы решили открыть эту ферму для населения из-за свою огромную прибыльность и планировал превратить эту частную ферму в крупномасштабную эксплуатацию. Мы вложили наши добывающие прибыли в торговле из Bitcoins и используются инновационные методы торговли для получения прибыли в Bitcoin рынках.

Наша команда состоит из специалистов из таких областей, как финансы, технология и управление, которая уполномоченная причину принятия этого будущего технологии чеканки денег на следующий уровень. Наши торговые специалисты используют новейшее программное обеспечение и способны предсказать движения на Bitcoin рынках с высокой точностью. Bitcoin добыча требует огромной вычислительной мощности, но из-за наши частные ASIC поставщиков, которые предоставили нам с режущей горнодобывающими краями блоков по лучшей цене, нам удалось сократить масштабы наших затраты на обслуживание к минимуму.

В InstaMiners мы стремимся обеспечить прочную инвестиционную платформу с последовательными услугами, высокими стандартами и постоянным стремлением к совершенству через качество первосортного. Наша инвестиционная команда использует инновационные возможности для участия в открытом рынке объемного Bitcoins, чтобы минимизировать риски. Это обеспечивает нашим клиентам желаемый баланс риска и доходности. Наша цель ваше удовлетворение в направлении InstaMiners.
Тарифные планы:


0,15% ЕЖЕЧАСНО
3,60% В ДЕНЬ
฿ 0.00100000 - ฿ 2.49999999

0,17% ЕЖЕЧАСНО
4,08% В ДЕНЬ
฿ 2.50000000 - ฿ 4.99999999

0,19% ЕЖЕЧАСНО
4,56% В ДЕНЬ
฿ 5.00000000 без ограничений


Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0003BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Основной депозит можно вернуть через 24 часа,комиссия 5%

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL : DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Hoster : TOV Highload Systems
Registrar : NAMECHEAP INC.
Name Server: NS1.INSTAMINERS.BIZ
Name Server: NS2.INSTAMINERS.BIZ
Name Server: NS3.INSTAMINERS.BIZ

Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100%-5% от депозита
Моя реферальная ссылка: https://instaminers.biz/?referral=23
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.5BTC(620$) Hash 2f521a409819b53c8a222699add2bf80e7fbdea661e22a02ec 55e51418a48139
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 22:06
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 39,613
Благодарностей: 39,698
Записей в блоге: 11
УГ: 53
КП: 0.087
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: INSTAMINERS - instaminers.biz
Ох еллки, третий такой уже за сегодня, прям как из рога изобилия. А что не в почасовиках?
__________________
Баннер 7$/неделя РЕКЛАМА Подпись 7$/месяц
КЭШБЕРИ - Лидер микро кредитования Доходность до 600% годовых!Fairmonitor.com- ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.ClubInvestorsStartPage.com - портал №1 для профессиональных инвесторов!
Smirnov Nikolay на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар svepss
Причем здесь бык с медведем?
От svepss в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватара нет
Будут ли продаваться акции aliexpress
От itolk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Путин разрешил уничтожать санкционные продукты на границе
От Larens в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар zwer55
Зачем мы учимся в ВУЗе
От zwer55 в разделе «Курилка»
Аватар Globomen
Stockmann продаст последний актив в России
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VictorSamus
Стартап Trinus получил более $1,3 миллиона на Kickstarter
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,842
Тем
466,208
Сообщений
11,506,777

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube