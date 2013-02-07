INSTAMINERS - instaminers.biz

Instaminers официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве и его регистрационный номер 10472145
Instaminers была основана в 2016 году как горно-торговой инвестиционной платформы Bitcoin группой энтузиастов Bitcoin. Благодаря уникальной инфраструктуре Instaminers, средний доход горнодобывающей промышленности превзошел все другие горнодобывающие облако фермы. Таким образом, некоторые инвесторы решили открыть эту ферму для населения из-за свою огромную прибыльность и планировал превратить эту частную ферму в крупномасштабную эксплуатацию. Мы вложили наши добывающие прибыли в торговле из Bitcoins и используются инновационные методы торговли для получения прибыли в Bitcoin рынках.
Наша команда состоит из специалистов из таких областей, как финансы, технология и управление, которая уполномоченная причину принятия этого будущего технологии чеканки денег на следующий уровень. Наши торговые специалисты используют новейшее программное обеспечение и способны предсказать движения на Bitcoin рынках с высокой точностью. Bitcoin добыча требует огромной вычислительной мощности, но из-за наши частные ASIC поставщиков, которые предоставили нам с режущей горнодобывающими краями блоков по лучшей цене, нам удалось сократить масштабы наших затраты на обслуживание к минимуму.
В InstaMiners мы стремимся обеспечить прочную инвестиционную платформу с последовательными услугами, высокими стандартами и постоянным стремлением к совершенству через качество первосортного. Наша инвестиционная команда использует инновационные возможности для участия в открытом рынке объемного Bitcoins, чтобы минимизировать риски. Это обеспечивает нашим клиентам желаемый баланс риска и доходности. Наша цель ваше удовлетворение в направлении InstaMiners.
Тарифные планы:
0,15% ЕЖЕЧАСНО
3,60% В ДЕНЬ
฿ 0.00100000 - ฿ 2.49999999
0,17% ЕЖЕЧАСНО
4,08% В ДЕНЬ
฿ 2.50000000 - ฿ 4.99999999
0,19% ЕЖЕЧАСНО
4,56% В ДЕНЬ
฿ 5.00000000 без ограничений
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0003BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Основной депозит можно вернуть через 24 часа,комиссия 5%
SSL : DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Hoster : TOV Highload Systems
Registrar : NAMECHEAP INC.
Name Server: NS1.INSTAMINERS.BIZ
Name Server: NS2.INSTAMINERS.BIZ
Name Server: NS3.INSTAMINERS.BIZ