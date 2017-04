davidd Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.06.2016 Сообщений: 2,918 Благодарностей: 990 УГ: 6 КП: 0.000 подарки

INSTAMINERS - instaminers.biz Я не админ !

Старт проекта 23.04.2016



INSTAMINERS



Легенда(google перевод):

Цитата: Instaminers официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве и его регистрационный номер 10472145



Instaminers была основана в 2016 году как горно-торговой инвестиционной платформы Bitcoin группой энтузиастов Bitcoin. Благодаря уникальной инфраструктуре Instaminers, средний доход горнодобывающей промышленности превзошел все другие горнодобывающие облако фермы. Таким образом, некоторые инвесторы решили открыть эту ферму для населения из-за свою огромную прибыльность и планировал превратить эту частную ферму в крупномасштабную эксплуатацию. Мы вложили наши добывающие прибыли в торговле из Bitcoins и используются инновационные методы торговли для получения прибыли в Bitcoin рынках.



Наша команда состоит из специалистов из таких областей, как финансы, технология и управление, которая уполномоченная причину принятия этого будущего технологии чеканки денег на следующий уровень. Наши торговые специалисты используют новейшее программное обеспечение и способны предсказать движения на Bitcoin рынках с высокой точностью. Bitcoin добыча требует огромной вычислительной мощности, но из-за наши частные ASIC поставщиков, которые предоставили нам с режущей горнодобывающими краями блоков по лучшей цене, нам удалось сократить масштабы наших затраты на обслуживание к минимуму.



В InstaMiners мы стремимся обеспечить прочную инвестиционную платформу с последовательными услугами, высокими стандартами и постоянным стремлением к совершенству через качество первосортного. Наша инвестиционная команда использует инновационные возможности для участия в открытом рынке объемного Bitcoins, чтобы минимизировать риски. Это обеспечивает нашим клиентам желаемый баланс риска и доходности. Наша цель ваше удовлетворение в направлении InstaMiners. Тарифные планы:





0,15% ЕЖЕЧАСНО

3,60% В ДЕНЬ

฿ 0.00100000 - ฿ 2.49999999



0,17% ЕЖЕЧАСНО

4,08% В ДЕНЬ

฿ 2.50000000 - ฿ 4.99999999



0,19% ЕЖЕЧАСНО

4,56% В ДЕНЬ

฿ 5.00000000 без ограничений





Мин.депозит:0.001BTC

Мин.вывод:0.0003BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:5%

Тип выплат:инстант

Основной депозит можно вернуть через 24 часа,комиссия 5%



Официальная компания

Посмотреть сертификат



SSL : DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA

Hoster : TOV Highload Systems

Registrar : NAMECHEAP INC.

Name Server: NS1.INSTAMINERS.BIZ

Name Server: NS2.INSTAMINERS.BIZ

Name Server: NS3.INSTAMINERS.BIZ



Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100%-5% от депозита

Моя реферальная ссылка: https://instaminers.biz/?referral=23

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.5BTC(620$) Hash 2f521a409819b53c8a222699add2bf80e7fbdea661e22a02ec 55e51418a48139 (google перевод):