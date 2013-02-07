Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ecovivas.biz - Ecovivas

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 21:54
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,707
Благодарностей: 936
УГ: 100
КП: 0.110
ecovivas.biz - Ecovivas
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 23.04.2017 в 18-00 по МСК





О проекте:
Наша компания занимается инвестированием в направлениях зеленой экономики - чистые источники энергии, а также производство экологически чистых материалов. Кроме того, мы принимаем участие в соответствующих национальных и международных программах. Учитывая популярность «зеленых» источников энергии, большое количество международных грантов, а также потенциал развития экологически чистых и здоровых продуктов, инвестиции в этом направлении окупается очень быстро.

И мы создали проект, который позволяет зарабатывать деньги на депозитах в экологически чистых источниках энергии и современных технологий. Кроме того, любой человек может стать инвестором, в связи с тем, что системы автоматизации дает возможность достаточно эффективно зарабатывать деньги, даже при минимальных размерах вкладов - в качестве средств инвесторов последовательно перераспределены среди сотен проектов, в которых мы принимаем участие.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
1-24$ 4.5% в час на 24 часа (итого 108%);
25-49$ 3.25% в час на 36 часов (итого 117%);
50-99$ 2.625% в час на 48 часов (итого 126%);
100-249$ 2.25% в час на 60 часов (итого 135%);
250-500$ 2% в час на 72 часа (итого 144%).
Депозит включён в выплаты в каждом из планов
Количество открываемых депозитов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money
Выплаты инстант
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.1$
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 5%-1%-1% от вклада

Контакты администрации:
Почта: admin@ecovivas.biz
Группа вк: https://vk.com/ecovivas
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете ecovivas.biz:


Обзор почасовика ecovivas.biz - от 108% за 24 часа!


Свои отзывы о ecovivas.biz можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 22:03
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 39,613
Благодарностей: 39,698
Записей в блоге: 11
УГ: 53
КП: 0.087
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Re: ecovivas.biz - Ecovivas
Ой как не красиво уважаемый ТС, ворованный дизайн нести на работающий проект. Оригинал - pureworld.biz
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 22:08
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,707
Благодарностей: 936
УГ: 100
КП: 0.110
Автор темы Re: ecovivas.biz - Ecovivas
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Ой как не красиво уважаемый ТС, ворованный дизайн нести на работающий проект. Оригинал - pureworld.biz
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

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ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg на форуме  
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Smirnov Nikolay (Сегодня)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:09
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