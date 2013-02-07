ecovivas.biz - Ecovivas

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Старт был 23.04.2017 в 18-00 по МСК
О проекте:
Наша компания занимается инвестированием в направлениях зеленой экономики - чистые источники энергии, а также производство экологически чистых материалов. Кроме того, мы принимаем участие в соответствующих национальных и международных программах. Учитывая популярность «зеленых» источников энергии, большое количество международных грантов, а также потенциал развития экологически чистых и здоровых продуктов, инвестиции в этом направлении окупается очень быстро.
И мы создали проект, который позволяет зарабатывать деньги на депозитах в экологически чистых источниках энергии и современных технологий. Кроме того, любой человек может стать инвестором, в связи с тем, что системы автоматизации дает возможность достаточно эффективно зарабатывать деньги, даже при минимальных размерах вкладов - в качестве средств инвесторов последовательно перераспределены среди сотен проектов, в которых мы принимаем участие.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
1-24$ 4.5% в час на 24 часа (итого 108%);
25-49$ 3.25% в час на 36 часов (итого 117%);
50-99$ 2.625% в час на 48 часов (итого 126%);
100-249$ 2.25% в час на 60 часов (итого 135%);
250-500$ 2% в час на 72 часа (итого 144%).
Депозит включён в выплаты в каждом из планов
Количество открываемых депозитов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money
Выплаты инстант
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.1$
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 5%-1%-1% от вклада
Контакты администрации:
Почта: admin@ecovivas.biz
Группа вк: https://vk.com/ecovivas
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете ecovivas.biz:
Обзор почасовика ecovivas.biz - от 108% за 24 часа!
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