WELLMARK - wellmark.biz

WELLMARK
Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 23 апреля
Цитата:
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Наша компания образовывалась как группа специалистов связанных общей идеей Интернет-торговли и благодаря сплочённой работе коллектива и правильно расставленным приоритетам уже в короткое время WELLMARK выросла до крупного гиганта в сфере инвестиций.
В настоящее время компания WELLMARK осуществляет свою деятельность и проводит операции в наиболее интересных отраслях ведущих инвестиционных площадках мира. Наша компания принимает активное участие в финансовой составляющей как крупнейших мировых холдингов так и молодых и перспективных инвестиционных программах в различных сферах. В наши активы успешно работают во многих приоритетных направлениях: недвижимость (создание жилого фонда и инфраструктуры курортных зон), производство (кофе, бананов и табака), финансы (финансирование IPO. доли в страховании и ипотечном кредитовании), туризм (ведущие доли в глобальных туристических компаниях), импорт/экспорт (торговля электроникой между Китаем и странами Южной Америки), энергетика (инвестирование в технологии альтернативного топлива и экологические проекты).
В самое ближайшее время специалистами нашей компании будет закончен глобальный проект по разработке сервиса по обмену электронных денег с помощью которого электронная коммерция и взаиморасчёты между физическими лицами выйдут на новый необычайно большой уровень удобства и безопасности совершения операций.
Основным приоритетом нашей компании является минимизация финансовых рисков при инвестировании путем тщательного отбора только самых перспективных компаний по всему миру. Мы предпочитаем инвестировать средства в предприятия с наиболее большой вероятностью получения прибыли нежели с возможностью получения высокого дохода, но с сомнительным результатом и постоянно проводим оперативный контроль за рынком отслеживая даже самые незначительные события и колебания. Аккумулированная прибыль из полученных источников направляется на совершенствование наших программ и повышение стабильности будущей прибыли.
Планы:
BEGINNER
110% ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ
Преимуществом данного инвестиционного плана является то, что он предоставляет инвестору более быстрое получение дохода. Через 10 дней Ваш баланс составит ровно 110% включая нерабочие дни. Следует отметить, что начисленные проценты будут поступать автоматически и ежедневно на Ваш кошелёк, а сумма депозита вернётся после окончания срока инвестирования – через 10 дней. Иначе говоря - Ваши средства вернутся вместе с прибылью в 10%. Для присоединения к данному инвестиционному плану требуется минимальный депозит $20.
ADVANCED
5% В ДЕНЬ ЗА 30 ДНЕЙ
Данный инвестиционный план имеет большую процентную ставку и действует в течение 30 рабочих дней. Процентная ставка составляет 5% в день. Начисления и автоматические выплаты независимо от размера депозита происходят по бизнес-дням с понедельника по пятницу. В течение срока действия плана Вы получите 30 автовыплат, т.е. на момент окончания данного тарифного плана поступления обеспечат баланс в 150% от Вашего депозита. Таким образом Ваша чистая прибыль за период инвестирования составит 50%. В данном тарифном плане сумма ежедневной автовыплаты включает в себя начисленные проценты по депозиту плюс возврат части самого депозита.
Реф.программа:
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
Стандарт 10%
Представитель 15%
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
Стандарт 2%
Представитель 3%
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
Стандарт 1%
Представитель 2%
Принимает:
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvancedCash и NixMoney.
Минималка
20$
Все выплаты осуществляются только на ту платежную систему, с которой был совершён депозит.
Отсутствуют ограничения по минимальной и максимальной сумме вывода средств.
Выплаты процентов по депозитам проходят полностью в автоматическом режиме.
Date : 04/23/2017 18:48
From/To Account : U13138469
Amount : -200.00
Currency : USD
Batch : 173745439
Memo : Shopping Cart Payment.
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.