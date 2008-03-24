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Основатель Fortress Investment Group инвестировал 10% чистой прибыли в Биткоин и Эфир

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Основатель Fortress Investment Group инвестировал 10% чистой прибыли в Биткоин и Эфир
Согласно докладу CNN Money, выступая на форуме Harvard Business School в среду, основатель Fortress Investment Group Майкл Новограц представил свой взгляд на блокчейн и заявил, что вложил 10% чистой прибыли в криптовалюты, назвав это вложение «лучшими инвестициями» за всю его жизнь. Об этом пишет CoinDesk.

В интервью CNN Новограц рассказал, что инвестировал в эфир, когда тот стоил всего 1 доллар США, будучи воодушевленным разговором с основателем Ethereum Виталиком Бутерином на ужине, проведенном у него дома.

На момент публикации статьи эфириум торгуется на отметке $48 за 1ETH, согласно индексу цен на эфир CoinDesk.

Такие неожиданные заявления могут показаться необычными для ветерана финансовой индустрии, однако Fortress Investment Group на самом деле была одной из первых фирм, проявивших интерес к криптовалютам, инвестировав в хедж-фонд Pantera Capital $150 млн. в 2014 году. Новограц в то время был очень увлечен формированием группы, выступая в качестве директора по инвестициям Pantera Bitcoin Partners, фонда, управляемого Pantera Capital.
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