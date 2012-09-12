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Причины банковских проблем биткоин-бирж

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Причины банковских проблем биткоин-бирж
Криптовалютная биржа Bitfinex не единственная, кто приостановил депозиты в фиатной валюте. Китайская биржа OKCoin столкнулась с такой же проблемой. Один из пользователей Reddit разместил пост, в котором говорится, что депозиты в долларах США были временно остановлены с 19 апреля «из-за проблем с банками-посредниками».

Банки-посредники и банки-корреспонденты являются банками третьей стороны. Этот термин иногда используется взаимозаменяемо. Независимо от каких-либо незначительных различий они облегчают как международные переводы средств, так и расчеты по сделкам.

Когда Bitfinex подала иск против Wells Fargo, выяснилось, что Wells Fargo действовал как корреспондентский банк для тайваньских банков, которые использует Bitfinex.

Известно, что крупные банки связывают «риски» с корреспондентскими отношениями, которые считаются высоко рискованными для их бизнеса. Это общая проблема. Согласно Всемирному банку, «предотвращение риска, как правило, происходит на общей основе, без индивидуальной оценки риска, связанного с отдельными клиентами, регионами или странами. Результат анализа зачастую указывает, что деловые отношения в целом перестают быть прибыльными». Поэтому для такого банка, как Wells Fargo, было бы нетипично разорвать корреспондентские банковские отношения с другими биткоин-компаниями так же, как это было с Bitfinex.

Следуя решению, принятому Wells Fargo об исключении рисков, которые затрагивали только исходящие переводы, Bitfinex информировал клиентов о том, что все входящие переводы будут «заблокированы и не будут приняты» его тайваньскими банками.

Согласно статье Whalecalls, у тайваньских банков ранее не было строгих требований к AML/KYC. Их было достаточно, чтобы соответствовать финансовой политике США. Тем не менее, США недавно пересмотрели эти требования. Теперь американский Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (Fincen) требует от компаний, работающих с денежными переводами, сообщать обо всех подозрительных действиях. Биткоин-биржи классифицируются как денежные передатчики.
«Отчет должен быть направлен, когда транзакция, которая ведется в бизнес-сервисе или через него, является одновременно: подозрительной и сумма ее превышает $2000», — говорится на официальном сайте Департамента.
Несмотря на то, что США ужесточили контроль над денежными переводами, у Тайваня также есть своя собственная повестка дня, когда речь заходит об усилении политики AML/KYC. 16 марта правительство Тайваня учредило офис по борьбе с отмыванием денег, чтобы помочь создать более понятную и упорядоченную финансовую среду, сообщает издание Focus Taiwan.

«Страна также нацелена на усиление мер по предотвращению отмывания денег до этапа оценки Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG) в следующем году», — сказал премьер-министр страны Лин Цюань, добавив, что Тайвань в настоящее время находится на контроле APG.

В августе прошлого года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал Мега-банк Тайваня на $180 млн. за «неудовлетворительную практику соблюдения законодательства, после выявления ряда подозрительных сделок между филиалами банка в Нью-Йорке и Панаме». Заместитель министра юстиции Тайваня Цай Пи-Чунг отметил, что этот инцидент нанес ущерб авторитету финансовой деятельности Тайваня во всем мире и должен быть исправлен.

Проблемы с депозитами биткоин-бирж начались вскоре после того, как тайваньские регулирующие органы создали офис по борьбе с отмыванием денег. В то время как банки США подвергаются рискам, и Тайвань намерен вернуть себе доверие, поэтому он временно снят с наблюдательного списка APG. Однако, ситуация по-прежнему выглядит мрачной для любых биткоин-обменников, использующих банки Тайваня.
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