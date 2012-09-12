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Стоимость биткоина 23 апреля идет на повышение

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Стоимость биткоина 23 апреля идет на повышение
Курс Bitcoin 23 апреля на трех основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой вырос.

Курс покупки Bitcoin к доллару 23 апреля, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на четырех основных биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 1347.20 BTС/USD (+2.01%)

Американская биржа Bitfinex 1344.30 BTС/USD (+1.84)

Российская биржа BTС-e 1231.90 BTС/USD (+0.11)

Китайская биржа Huobi 1023.25 BTС/USD (-3.72%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой (1320.67 BTС/USD) вырос на 2.01%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 8 331 293 долларов на 6277 биткоинов.

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.


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moskva на форуме  
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