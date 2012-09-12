Стоимость биткоина 23 апреля идет на повышение

Курс Bitcoin 23 апреля на трех основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой вырос.
Курс покупки Bitcoin к доллару 23 апреля, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на четырех основных биржах составил:, информирует еizvestia.com.
Американская биржа Poloniex 1347.20 BTС/USD (+2.01%)
Американская биржа Bitfinex 1344.30 BTС/USD (+1.84)
Российская биржа BTС-e 1231.90 BTС/USD (+0.11)
Китайская биржа Huobi 1023.25 BTС/USD (-3.72%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой (1320.67 BTС/USD) вырос на 2.01%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 8 331 293 долларов на 6277 биткоинов.
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