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Mozilla Firefox 53 включает новый движок и "компактные" темы

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Mozilla Firefox 53 включает новый движок и "компактные" темы
Ранее на этой неделе компания Mozilla объявила о прекращении разработки Aurora-сборок браузера Firefox с целью экономии ресурсов и ускорения выхода обновлений. Вскоре после этого заявления вышла новая 53-я версия Firefox с рядом фундаментальных изменений. Главным нововведением можно считать запуск анонсированного осенью прошлого года движка Quantum в версии для Windows. В Firefox 53 он запускается отдельно от основной программы, за счёт чего, если компилятор неожиданно перестаёт работать, браузер не “падает” следом, а просто перезагружается движок.

Ещё одним нововведением Firefox 53 стали светлые и тёмные “компактные” темы. Они предназначены для того, чтобы свести к минимуму число элементов пользовательского интерфейса и тем самым максимально увеличить площадь веб-страницы, отображаемой на экране. Новые темы можно выбрать в разделе “Темы” в настройках браузера.

Также в новой версии Firefox добавлена поддержка функций WebExtension, предоставляющих уникальные инструменты. Эти расширения предназначены для работы с Chrome, Opera и Edge в дополнении к Firefox. Среди новых возможностей – функция очистки информации браузера, включая кеш, файлы cookie и прочее. Ко всему прочему, была добавлена поддержка протокола авторизации OAuth2.

Новая версия уже доступна для загрузки. К сожалению, компьютеры на Windows XP, Windows Vista, 32-битных версиях macOS и Linux на процессорах Pentium 4 or AMD Opteron больше не поддерживаются новыми сборками Firefox.
По материалам 4PDA
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