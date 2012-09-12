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NASA будет полагаться на частные компании в исследовании Марса
Миссии NASA на Марс препятствует все больше проблем: запуск корабля Orion переносится, средств и времени не хватает, а агентство подвергается все большей критике. В ответ на это руководители NASA заявили, что исследования дальнего космоса станут возможны только при участии частных компаний.
В ближайшие 20 лет американское космическое агентство планирует привлечь к освоению дальнего космоса частных партнеров, а также представителей других государств. Напомним, что к 2033 году NASA планирует отправить астронавтов на Марс, а уже к 2040 году построить на Красной планете первые поселения.
По словам Уильяма Герштенмайера, главы отдела пилотируемых космических полетов NASA, использование частных грузовых ракет входит в стратегию исследования Марса, которая будет представлена Конгрессу США в конце этого года. Как сообщает Wall Street Journal, Герштенмайер сделал заявление в качестве пояснения к отчету агентства, выпущенному на прошлой неделе.
В документе сообщалось, что миссия с использованием Системы космических запусков (SLS) и корабля Orion переносится из-за технических и административных трудностей. «Хайтек» уже писал о проблемах с поставками оборудования, сорванных сроках испытаний и задержках, вызванных торнадо.
По материалам hightech.fm