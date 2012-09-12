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Итальянцы представили новую модель яхты-трансформера (фото)

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Старый Сегодня, 21:28
#1
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Итальянцы представили новую модель яхты-трансформера (фото)
Компания Evo Yachts представила новую модель яхты, изменяющей свою форму.
В прошлом году итальянская компания Evo Yachts выпустила свою первую модель яхты-трансформера Evo 43, главным новшеством которой стала расширяющаяся конструкция палубы, позволяющая изменять форму судна. Трансформируясь в большую платформу, конструкция обеспечивает дополнительные места для отдыха и принятия солнечных ванн. Новая модель Evo WA выполнена в похожем стиле, но при этом имеет более удобную и увеличенную по площади палубу.

Название модели Walk Around переводится как “прогуливаться”, что полностью отражает ее суть. 13-метровая яхта имеет рулевую станцию, расположенную по центру, вокруг которой организованны проходы, позволяющие пассажирам свободно гулять по палубе.

Новая модель, как и предыдущая, оснащена системой XTension: при нажатии на определенную кнопку палуба начинает трансформироваться, открывая около 25 кв. м дополнительного палубного пространства, пригодного для принятия солнечных ванн, отдыха и даже для вечеринок. За преобразование формы судна отвечает электрогидравлическая система, которая справляется со своей задачей менее чем за 30 секунд.



Яхта Evo WA оснащена двумя двигателями Volvo Penta мощностью 435 л. с., которые обеспечивают максимальную скорость 40 узлов (74 км/ч). Топливный бак на 264 галлона позволяет проплыть около 556 км. На яхте могут без проблем разместиться до 12 человек. Внутри судна имеются две каюты и одна ванная комната.

По материалам Телеграф
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 21:32
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
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Re: Итальянцы представили новую модель яхты-трансформера (фото)
Довольно специфический Трансформер.
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simon4 вне форума  
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