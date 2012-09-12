Metro Skyway представит летающий автомобиль в 2022 году (видео)

Четырехместный автомобиль будет летать на реактивном топливе, а со временем перейдет на жидкий водород. CityHawk станет уже вторым проектом летающего автомобиля израильской компании Urban Aeronautics. Разработка появится на рынке уже через 5 лет.
Разработкой автомобиля с вертикальными взлетом и посадкой займется созданный Urban Aeronautics стартап Metro Skyway. Автомобиль CityHawk сможет вместить четырех пассажиров. Первое время транспортное средство будет летать на авиационном топливе. Разработчики планируют в будущем создать модель, которая будет использовать жидкий водород в качестве топлива. Но эта возможность появится, только когда технология станет коммерчески пригодной и не взрывоопасной.
В основе летательного аппарата будет лежать запатентованная Urban Aeronautics система внутренних роторов, встроенных в фюзеляж. Похожая система установлена в летающем автомобиле Cormorant, который израильская компания собирается представить на рынке в 2020 году. БПЛА уже проходит тестовые испытания на авиабазе в Израиле. Пассажирский дрон предназначен для эвакуации людей из зон бедствий и территории военных действий.
http://news.finance.ua/ru/news/-/399...022-godu-video