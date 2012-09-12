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Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика

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Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика
Статистические данные свидетельствуют, что стоимость жилья на вторичном рынке в конце 2016 – начале 2017 года, выросла больше, чем стоимость жилья в новостройках.

Об этом сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Жилье на первичном рынке в первом квартале 2017 года, по сравнению с последним кварталом 2016 года, подорожало на 1,1%, а на вторичном – на 2,6%.

Следует заметить, что жилье дорожало неравномерно и в зависимости от количества комнат в квартире. Так, однокомнатные квартиры подорожали на 0,6% в новостройках и на 4,2% – в старых домах, двухкомнатные на 1% и 2% соответственно, трехкомнатные на 2,6% и 2,1% соответственно.

По материалам УНН
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