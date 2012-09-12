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В Росреестре не хотят менять подпись



Поправки Минкомсвязи к закону "Об электронной подписи" могут привести к прерыванию и значительным задержкам при оказании госуслуг и сдаче отчетностей в контролирующие органы, говорится в письме директора Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Росреестра Константина Литвинцева замминистра экономики и главе Росреестра Виктории Абрамченко (копия есть у "Ъ"). Сейчас ФКП сама выполняет функции удостоверяющего центра (УЦ) по выдаче и обслуживанию КЭП, которая используется ведомством для ведения государственного кадастрового учета, Единого государственного реестра недвижимости и регистрации прав на нее. Представитель Росреестра сообщил "Ъ" лишь, что само ведомство не направляло отзывов о данном законопроекте.



Сейчас Минкомсвязью аккредитовано более 400 УЦ, которые выдают электронные подписи, используемые юридическими и физическими лицами для подписания налоговой отчетности, банковских документов и др. Но 16 марта министерство вынесло на обсуждение поправки, по которым частные компании потеряют право выдавать КЭП. Как ранее сообщал "Ъ", по поручению правительства Минкомсвязь намерена создать "государственную систему, состоящую не более чем из пяти УЦ". Остальным создавать и выдавать КЭП запретят. Необходимость реформы объясняется возникающими сейчас нарушениями при выдаче КЭП.



Монополизация отдельными министерствами и ведомствами услуг по выпуску сертификатов КЭП может вызвать снижение доступности услуги для конечных потребителей и увеличение стоимости ее оказания, что, в свою очередь, может привести к возникновению коррупционных факторов и рисков, пишет Константин Литвинцев. Он предлагает исключить эту норму из законопроекта и вместо этого проработать вопрос юридической ответственности аккредитованных УЦ, провести анализ их соответствия действующему законодательству и утвердить единые технические требования к процессу выдачи сертификатов КЭП.



По подсчетам ФКП, к концу 2017 года число выданных ее УЦ сертификатов КЭП превысит 40 тыс. В перспективе ведомство планирует обеспечивать КЭП ежегодно 60 тыс. работников Росреестра и начать предоставлять услуги УЦ в 500 собственных отделениях и через профильные организации, включая крупных застройщиков и нотариат. Наличие собственного УЦ позволяет в том числе "значительно сократить ежегодные финансовые расходы на приобретение и обслуживание сертификатов КЭП", указывает господин Литвинцев. Ведомство оценивает ежегодную экономию примерно в 60 млн руб.



Использование КЭП существенно сократило сроки документооборота в Росреестре, подтверждает вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Григорий Полторак: так, по закону на оформление выписки отводится пять дней, Росреестр при подаче заявки говорит о трех днях, а в итоге заказчик может получить ее через два дня. Задержки в выдаче подписи снизят скорость обслуживания, опасается господин Полторак. По его словам, при грамотной организации нового порядка выдачи проблем можно избежать, но, если, например, будет всего пять пунктов выдачи — по числу новых операторов, "будут трудности".



Как ранее сообщал "Ъ", идея по реформированию функций выдачи КЭП также вызвала критику IT-компаний. По их мнению, поправки к закону приведут к бюджетным расходам, отразятся на качестве предоставления госуслуг и на проведении госзакупок. По данным участников рынка, сейчас в РФ выдано более 3,5 млн КЭП. Модернизация инфраструктуры УЦ, описанная в законопроекте, по оценке Ассоциации разработчиков и операторов электронных услуг, потребует около 5 млрд руб. единовременно. Около 20 млрд руб. составят ежегодные затраты на ее поддержку и выдачу КЭП.

Источник Инициатива по передаче функций выдачи квалифицированных электронных подписей (КЭП) ограниченному числу государственных удостоверяющих центров вызвала критику даже в самом госсекторе. В структурах Росреестра, который использует КЭП для регистрации прав на недвижимость, опасаются, что монополизация отрасли может сказаться на стоимости услуги и снизить ее доступность. Задержки в выдаче подписи могут создать трудности для сделок с недвижимостью, подтверждают риэлторы.Поправки Минкомсвязи к закону "Об электронной подписи" могут привести к прерыванию и значительным задержкам при оказании госуслуг и сдаче отчетностей в контролирующие органы, говорится в письме директора Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Росреестра Константина Литвинцева замминистра экономики и главе Росреестра Виктории Абрамченко (копия есть у "Ъ"). Сейчас ФКП сама выполняет функции удостоверяющего центра (УЦ) по выдаче и обслуживанию КЭП, которая используется ведомством для ведения государственного кадастрового учета, Единого государственного реестра недвижимости и регистрации прав на нее. Представитель Росреестра сообщил "Ъ" лишь, что само ведомство не направляло отзывов о данном законопроекте.Сейчас Минкомсвязью аккредитовано более 400 УЦ, которые выдают электронные подписи, используемые юридическими и физическими лицами для подписания налоговой отчетности, банковских документов и др. Но 16 марта министерство вынесло на обсуждение поправки, по которым частные компании потеряют право выдавать КЭП. Как ранее сообщал "Ъ", по поручению правительства Минкомсвязь намерена создать "государственную систему, состоящую не более чем из пяти УЦ". Остальным создавать и выдавать КЭП запретят. Необходимость реформы объясняется возникающими сейчас нарушениями при выдаче КЭП.Монополизация отдельными министерствами и ведомствами услуг по выпуску сертификатов КЭП может вызвать снижение доступности услуги для конечных потребителей и увеличение стоимости ее оказания, что, в свою очередь, может привести к возникновению коррупционных факторов и рисков, пишет Константин Литвинцев. Он предлагает исключить эту норму из законопроекта и вместо этого проработать вопрос юридической ответственности аккредитованных УЦ, провести анализ их соответствия действующему законодательству и утвердить единые технические требования к процессу выдачи сертификатов КЭП.По подсчетам ФКП, к концу 2017 года число выданных ее УЦ сертификатов КЭП превысит 40 тыс. В перспективе ведомство планирует обеспечивать КЭП ежегодно 60 тыс. работников Росреестра и начать предоставлять услуги УЦ в 500 собственных отделениях и через профильные организации, включая крупных застройщиков и нотариат. Наличие собственного УЦ позволяет в том числе "значительно сократить ежегодные финансовые расходы на приобретение и обслуживание сертификатов КЭП", указывает господин Литвинцев. Ведомство оценивает ежегодную экономию примерно в 60 млн руб.Использование КЭП существенно сократило сроки документооборота в Росреестре, подтверждает вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Григорий Полторак: так, по закону на оформление выписки отводится пять дней, Росреестр при подаче заявки говорит о трех днях, а в итоге заказчик может получить ее через два дня. Задержки в выдаче подписи снизят скорость обслуживания, опасается господин Полторак. По его словам, при грамотной организации нового порядка выдачи проблем можно избежать, но, если, например, будет всего пять пунктов выдачи — по числу новых операторов, "будут трудности".Как ранее сообщал "Ъ", идея по реформированию функций выдачи КЭП также вызвала критику IT-компаний. По их мнению, поправки к закону приведут к бюджетным расходам, отразятся на качестве предоставления госуслуг и на проведении госзакупок. По данным участников рынка, сейчас в РФ выдано более 3,5 млн КЭП. Модернизация инфраструктуры УЦ, описанная в законопроекте, по оценке Ассоциации разработчиков и операторов электронных услуг, потребует около 5 млрд руб. единовременно. Около 20 млрд руб. составят ежегодные затраты на ее поддержку и выдачу КЭП.

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