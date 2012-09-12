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КДВ подсластили землей

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КДВ подсластили землей
Группа купила более 60 тыс. га
Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в стране "КДВ Групп" приобрела более 60 тыс. га в Орловской области. Сделка, стоимость которой оценивается до 1,6 млрд руб., позволит компании лучше контролировать качество сырья и полностью покроет потребность КДВ в муке. Общий земельный банк группы на данный момент почти достиг 80 тыс. га.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, головная структура "КДВ Групп" "Кондитерус Ком" стала владельцем ООО "Орловский лидер", ООО "Орелагроинвест" и ООО "МТС-Фрегат". Ранее эти компании входили в группу "Белый фрегат" Анатолия Буторина. "Орловский лидер" и "Орелагроинвест" обрабатывают почти 40 тыс. га земли и включают фермы примерно на 1 тыс. голов дойного стада в Орловской области, рассказали "Ъ" местный чиновник и собеседник в одной из компаний. После смены собственника хозяйства будут сосредоточены на выращивании сахарной свеклы и пшеницы твердых сортов для кондитерского производства, говорит собеседник "Ъ". По его словам, КДВ также договорилась о покупке у "Белого фрегата" хозяйств "Орловские черноземы" и "Кромские черноземы", общий земельный банк которых превышает 20 тыс. га. Совладелец КДВ Денис Штенгелов вчера отказался от комментариев.

Томская "КДВ Групп" — один из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий. Объединяет более десяти фабрик, на которых выпускает свыше 300 видов продукции под брендами "3 корочки", "Кириешки", "Бабкины семечки", "Яшкино", "Бонди" и пр. Мощность производства, по собственным данным, превышает 400 тыс. тонн продукции в год. Объем производства кондитерских изделий — более 120 тыс. тонн в год. Выручка в 2015 году, по оценкам Forbes, составляет 80,9 млрд руб.

Аналитический центр "Совэкон" оценивает среднюю стоимость сельскохозяйственных земель в Орловской области в 28 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, за 100 тыс. га КДВ могла заплатить почти 2,8 млрд руб. Регион — средний по урожайности в стране, сбор зерновых здесь составляет около 3,5 тонн с 1 га, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов. В марте 2017 года КДВ также приобрела 18 тыс. га в Алтайском крае, сообщал тогда "Ъ". Таким образом, общий земельный банк группы сейчас может достигать почти 80 тыс. га. По мнению исполнительного директора Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизаветы Никитиной, собственная пашня позволит КДВ лучше контролировать качество сырья, выращивать приоритетные для производства культуры и будет служить страховкой от ценовых колебаний на рынке. Имеющийся земельный банк должен полностью покрыть потребности КДВ в муке для кондитерского производства, полагает госпожа Никитина. По ее подсчетам, на муку в производстве кондитерских изделий приходится 7-12% всех расходов, но, учитывая достаточно высокую стоимость производства, переработки и хранения сырья, КДВ вряд ли сможет серьезно сократить издержки.

Среди конкурентов КДВ относительно крупный агропромышленный кластер есть только у холдинга "Объединенные кондитеры" (входит в группу "Гута" Юрия Гущина, включает 19 фабрик, в том числе "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский" и "Рот Фронт"). Кластер, по собственным данным, управляет 40 тыс. га земли в Курской и Смоленской областях. Ежегодный объем производства — более 400 тыс. тонн сахарной свеклы и свыше 100 тыс. тонн зерновых.

С февраля 2016 года по март 2017 года продажи кондитерских изделий в России сократились на 1,5% в натуральном и выросли на 5% в денежном выражении, подсчитала директор по работе с глобальными компаниями Nielsen Марина Лапенкова. ЦИКР оценивает объем продаж кондитерских изделий в 2016 году в 3,55 млн тонн, или 979 млрд руб.

"КДВ Групп" в последнее время стала одним из самых активных игроков на российском кондитерском рынке. В ноябре 2016 года группа договорилась о покупке комбината "Озерский сувенир" в Подмосковье. В марте 2017 года стало известно о приобретении группой кондитерской фабрики "Гранъ". Тогда эксперты оценивали стоимость сделок примерно в 2,5 млрд руб.
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