Марк Мобиус озвучил лучшие инвестиционные идеи

На вопрос журналистов, куда стоит вкладывать средства инвестору, всемирно известный бизнесмен Марк Мобиус заявил, что инвесторы смогут найти хорошие возможности для получения прибыли на рынках развивающихся стран. В особенности стоит обратить внимание на рынки Индии, так заявил маститый инвестор,
Марк Мобиус отдельно отметил неплохие перспективы инвестиций в финансовые рынки таких стран, как Бразилия, Россия и Китай. Тем самым известный финансист указывает на то, что не стоит опасаться влияния повышения ставок ФРС на иностранные ценные бумаги. В своём интервью Мобиус сказал, что процентные ставки иногда растут, но следом растут и рынки. Произойдёт это и с рынками развивающихся стран.
Самой лучшей инвестиционной идеей финансист называет покупку акций индийских компаний с малым и средним уровнем капитализации. Как рассказал журналистам инвестор, в Индии существует тысячи компаний, которые подходят под его определение - "хорошая инвестиционная идея", и которые имеют выход на фондовый рынок.
Марк Мобиус попросил инвесторов обратить внимание на то, что в последнее время экономика Индии развивается куда как быстрее экономики Китайской Народной Республики. По сути, налоговая реформа проводимая премьер-министром Нарендре Моди оказывает благоприятное влияние на финансовые рынки страны. Всё больше государственных компаний выходят со своими ценными бумагами на фондовый рынок. И это говорит только об одном, индийскую экономику ждут глобальные преобразования.
И предположения Марка Мобиуса строятся на статистике. Ведь за первый квартал текущего года индийский индекс ценных бумаг Bombay Sensex вырос на 10 процентов, после снижения в прошлом году, когда премьер-министр Нарендре Моди объявил о программе изъятия крупных банкнот из экономики страны.
Один из последних советом Марка Мобиуса принёс инвесторам неплохую прибыль. В октябре прошлого года он посоветовал инвесторам активнее покупать акции китайских компаний, с того времени индекс ценных бумаг Shanghai composite подорожал на 4 процента. На волне прошедших президентских выборов в США, Мобиус предлагал инвесторам скупать акции мексиканских компаний. Которые вскоре стали быстро восстанавливать свои позиции после выборов.
специально для mmgp.ru