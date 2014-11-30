Gannibal Barka Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.01.2016 Сообщений: 977 Благодарностей: 97 УГ: 0 КП: 0.106

Россиянам перелёт в Грецию обойдётся дешевле, чем в Крым



Представители российского правительства неоднократно агитировали граждан тратить свои деньги на отдых не где-то за границей, а на курортах России, в частности в Республике Крым. И всё бы ничего, как в ожидаемый отдых россиян в Крыму вмешалось одно но...



Житель Самары Алексей Дереча решил поддаться на уговоры с экранов, и приготовился посмотреть российский Крым на майские праздники. Как же был он сильно удивлён ценам на авиабилеты. Алексей Дереча, рассказывал в социальных сетях то, что он узнал, во время сравнивания ценников, и возмущался сложившейся ситуации с российскими авиаперевозчиками. Как пишет возмущённый Алексей Дереча, билет на самолёт Самара - Симферополь обошёлся бы ему в 14900 рублей. В итоге поездка сорвалась, так как незадачливый турист не был готов выложить почти 100000 рублей на оплату билетов туда и обратно на семью из трёх взрослых и двух детей.



По мнению Алексея Дереча, ему дешевле вылететь на отдых на майские праздники в Европейский Союз, к примеру, билет Самара-Лондон-Самара обошёлся бы ему в 10900 рублей. Билет Самара-Скопье-Самара в 11700. Перелёт в сторону Лиссабона и обратно обошёлся бы на одного человека в 11919 рублей.



Но у главного героя истории всё же теплилась надежда на то, что возможно государство субсидирует полёты в Республику Крым, но, по словам самого Алексея Дереча, после того, как он промониторил несколько ресурсов совместно с дочерью в течение дня с двух компьютеров, был сделан вывод, что это не более чем миф.



Пост о подготовке к полёту в Крым собрал множество комментариев. Ряд участников дискуссии сообщили, что собираются летом отдыхать в Греции, билеты на семью из трёх человек туда-обратно обошлись всего в 31 тысячу рублей, так как не могут осилить финансово отдых в российском Крыму.



Возможно, всем участникам истории нужно было бы вылетать до Крыма из Москвы? Ведь если поискать билеты на начало июня, то можно найти по цене 8225 рублей без багажа и без возможности возврата. В то же время, если придётся брать с собой багаж, то билет из Москвы до Симферополя подорожает до 10337 рублей. И вплоть до конца августа, цены на билеты у авиаперевозчиков не меняются. Дешевле всего стоят билеты у тех авиаперевозчиков, на неудобное время, с которыми уже были скандалы по поводу качества перевозок и постоянных задержек, в прошлом году. А ведь на такие нюансы будут обращать внимание те семьи, которые планируют свой отдых в Крыму с маленькими детьми. Для таких путешественников, средняя стоимость билета на одного человека из Москвы в Крым вырастет до 15700 рублей.



Самый дешёвый авиабилет с багажом можно купить на рейс Санкт-Петербург - Симферополь. На август месяц можно найти за 11903 рубля. Думаю, стоит сравнить с ценой полёта до турецкой Анталии, где местные жители демпингуют ценами, чтобы заполучить отдыхающего из России. Билет туда из Северной Пальмиры обойдётся в 11928 рублей.



Почему-то о доступных билетах в российский Крым не слышали и в северных регионах страны. Из Красноярска до Симферополя билет с багажом обойдётся в 20800 рублей, из Новосибирска 17746 рублей, из Иркутска в 22270 рублей. На форумах сибиряки указывают на то, что им дешевле будет отдыхать этим летом в Таиланде.



специально для mmgp.ru Представители российского правительства неоднократно агитировали граждан тратить свои деньги на отдых не где-то за границей, а на курортах России, в частности в Республике Крым. И всё бы ничего, как в ожидаемый отдых россиян в Крыму вмешалось одно но...Житель Самары Алексей Дереча решил поддаться на уговоры с экранов, и приготовился посмотреть российский Крым на майские праздники. Как же был он сильно удивлён ценам на авиабилеты. Алексей Дереча, рассказывал в социальных сетях то, что он узнал, во время сравнивания ценников, и возмущался сложившейся ситуации с российскими авиаперевозчиками. Как пишет возмущённый Алексей Дереча, билет на самолёт Самара - Симферополь обошёлся бы ему в 14900 рублей. В итоге поездка сорвалась, так как незадачливый турист не был готов выложить почти 100000 рублей на оплату билетов туда и обратно на семью из трёх взрослых и двух детей.По мнению Алексея Дереча, ему дешевле вылететь на отдых на майские праздники в Европейский Союз, к примеру, билет Самара-Лондон-Самара обошёлся бы ему в 10900 рублей. Билет Самара-Скопье-Самара в 11700. Перелёт в сторону Лиссабона и обратно обошёлся бы на одного человека в 11919 рублей.Но у главного героя истории всё же теплилась надежда на то, что возможно государство субсидирует полёты в Республику Крым, но, по словам самого Алексея Дереча, после того, как он промониторил несколько ресурсов совместно с дочерью в течение дня с двух компьютеров, был сделан вывод, что это не более чем миф.Пост о подготовке к полёту в Крым собрал множество комментариев. Ряд участников дискуссии сообщили, что собираются летом отдыхать в Греции, билеты на семью из трёх человек туда-обратно обошлись всего в 31 тысячу рублей, так как не могут осилить финансово отдых в российском Крыму.Возможно, всем участникам истории нужно было бы вылетать до Крыма из Москвы? Ведь если поискать билеты на начало июня, то можно найти по цене 8225 рублей без багажа и без возможности возврата. В то же время, если придётся брать с собой багаж, то билет из Москвы до Симферополя подорожает до 10337 рублей. И вплоть до конца августа, цены на билеты у авиаперевозчиков не меняются. Дешевле всего стоят билеты у тех авиаперевозчиков, на неудобное время, с которыми уже были скандалы по поводу качества перевозок и постоянных задержек, в прошлом году. А ведь на такие нюансы будут обращать внимание те семьи, которые планируют свой отдых в Крыму с маленькими детьми. Для таких путешественников, средняя стоимость билета на одного человека из Москвы в Крым вырастет до 15700 рублей.Самый дешёвый авиабилет с багажом можно купить на рейс Санкт-Петербург - Симферополь. На август месяц можно найти за 11903 рубля. Думаю, стоит сравнить с ценой полёта до турецкой Анталии, где местные жители демпингуют ценами, чтобы заполучить отдыхающего из России. Билет туда из Северной Пальмиры обойдётся в 11928 рублей.Почему-то о доступных билетах в российский Крым не слышали и в северных регионах страны. Из Красноярска до Симферополя билет с багажом обойдётся в 20800 рублей, из Новосибирска 17746 рублей, из Иркутска в 22270 рублей. На форумах сибиряки указывают на то, что им дешевле будет отдыхать этим летом в Таиланде.специально для mmgp.ru

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