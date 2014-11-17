Wasteless привлек $400 000 для внедрения динамического изменения цен на продукты

Wasteless, расположенная в Тель-Авиве (Израиль) компания, работающая в области, которую можно назвать "Интернет продуктов", привлекла 400 000 долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Среди инвесторов можно выделить компании VC SOSV, Food Angels, Winston Ltd., а также бизнес-ангела Джонатана Офира.
Компания намерена использовать полученные средства для завершения работы над своей платформой и создания прототипов, которые будут использоваться на испытательных площадках.
Под руководством Бена Бирона, компания Wasteless разрабатывает механизм на основе машинного обучения для продуктовых магазинов, который помогает отслеживать сроки годности товара и динамически изменять на него цену в зависимости от даты его истечения. Решение сочетает в себе метод радиочастотной идентификации, динамический механизм ценообразования и электронную маркировку прилавка, чтобы дать возможность покупателю выбрать, сколько он хочет заплатить за товар в зависимости от даты окончания срока годности. Проводится непрерывный мониторинг уровня запасов товара и если какой-то из них заканчивается, то персонал получает соответствующее уведомление. А если какая-либо единица товара находится на прилавке слишком долго, то цена на него автоматически снижается.
Например, в США супермаркеты теряют в среднем 2300 долларов в день каждый из-за того, что у товаров истекает срок годности, как результат - 57 миллиардов долларов потерь в год для всей отрасли. Кроме того, недостаток в способности управлять запасами товаров в режиме реального времени приводит к потерям в размере 47 миллиардов долларов из-за нехватки нужного товара, пустых прилавков или переизбытка какого-либо вида товара. Истечение срока годности товара и неэффективное управление складом являются двумя главными проблемами в розничной торговле. Wasteless поможет решить эти проблемы и в настоящее время проводит испытание своей системы в нескольких розничных магазинах.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru