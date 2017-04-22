ПАММ-счёт saylar:11472 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 11472
Статус оферты Открыт
Дата открытия 21.03.2017 19:26:44
Торговый период 1 недели
Начальный капитал Управляющего, USD 2000
Дата последнего ролловера 2017-04-22 10:16:19
Дата следующего ролловера 2017-04-29 10:00:00
Вознаграждение управляющего 0.5
Штраф за досрочный вывод 0.7
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 100
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0.1
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет 1
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Уровень отчетности 0
Максимальная просадка за последние сутки, % 0
Способ связи с управляющим форум
Доходность:
2016:
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