ПАММ-счёт moneymaker:11540 (PrivateFX)
Статус оферты Открыт
Дата открытия 01.04.2017 12:07:36
Торговый период 2 недели
Начальный капитал Управляющего, USD 1000
Дата последнего ролловера 2017-04-22 10:16:20
Дата следующего ролловера 2017-05-06 10:00:00
Вознаграждение управляющего 0.45
Штраф за досрочный вывод 0.7
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 10
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0.1
Ограничение убытков, % 80
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет 1
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Уровень отчетности 0
Максимальная просадка за последние сутки, % 0.0824
Описание торговой стратегии Полуавтоматическая. Предупреждение о риске: Вы должны знать, что при маржинальной торговле существует вероятность того, что Вы можете потерять все или некоторую часть Ваших начальных инвестиций и поэтому Вы не должны вкладывать деньги, которые Вы не можете позволить себе потерять или утрата которых окажет значительное влияние на Ваше финансовое благосостояние.
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Доходность:
2016:
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