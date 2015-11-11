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Яндекс.Такси, а так же Uber смогут собирать налоги с водителей

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Яндекс.Такси, а так же Uber смогут собирать налоги с водителей



Яндекс.Такси совместно с Убер будут собирать налоги с водителей такси в ближайшем будущем

Заместитель министра экономики и финансов РФ Илья Трунин заявил, что американский сервис Убер и российский Яндекс.Такси в ближайшем будущем могут получить право на налоговый сбор с водителе такси.

Заявление прозвучало на выступлении Трунина в Красноярске на Экономическом Форуме. Он поделился мыслями, что если монополия на заказ такси достигнет максимума в отношении мобильный приложений таких как Яндекс.Такси или Uber, то вероятность введения регистрации этих компаний в ФНС для сбора налогов очень велика.

Благодаря инновационным технологиям, которые уже внедрены в налоговое администрирование ФНС РФ стоит полагать, что налоги с водителей будут поступать без издержек со стороны предпринимателей, а скорость поступления налоговых отчислений вырастит в разы. Так же это упростит работу с налоговой отчетностью для компаний и ИП.

Так же министр пообещал, что после завершения перехода на электронную документацию и введения электронных реестров и сервисов, можно будет избавить всех налогоплательщиков от рутинной работы подсчета НДС, а так же уплаты их. Сервис в будущем может сам рассчитывать НДС согласно доходу по определенному банковскому счету, а так же снимать налоговые отчисления с этих сумм.

При внедрении идентификации физ. лиц при приобретении товаров, и соотносить доход с затратами, то налоговые службы могут автоматически осуществлять вычеты НДС

Уникальность: 100.00%
По материалам ria.ru
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Метки
налоги, россия
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