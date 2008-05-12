Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,832 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Американские зеки тайно собрали в тюрьме ПК и с их помощью заказали в банках кредитки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:12
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,570
Благодарностей: 795
УГ: 20
КП: 0.154
подарки
Американские зеки тайно собрали в тюрьме ПК и с их помощью заказали в банках кредитки


Мастера на все руки и в тюрьме порой не унывают и применяют свои "таланты" даже в таком невеселом месте, как обычно, говорят, чтобы и там "хорошо устроится". Недавно в Штатах произошла одна такая показательная история, о которой рассказал британский финансовый ресурс finextra.com.

В американском штате Огайо, в округе Мэрион, располагается местное исправительное учреждение, в котором содержались заключенные Адам Джонстон и Скотт Сприггс. Ребята попались "головастые" и видимо на свободе они были связаны с IT-сектором. И вот однажды, работая в рамках экологической инициативы, на разборке старых ПК и другого электронного оборудования, один из них сообразил: - а чего это вдруг такое "добро" зря здесь пропадает? А может набрать с собой деталей да собрать из него ПК для личных нужд так сказать? Заключенный поделился этой идеей с другим и тому также она пришлась по душе.

День за днем они тайно выносили детали для сборки собственного ПК с этих общественных работ, пока их не образовалось нужное для сборки количество. Кстати, впоследствии им удалось собрать даже 2 полноценных ПК. Итак через какое-то время ПК были ими собраны (кстати, к этой работе они привлекли еще 3-х найденных ими умельцев-помощников) и умело упрятаны за фанерной перегородкой в тюремном туалете. В дополнение ко всему, им также удалось раздобыть интернет-кабели и далее это было лишь "делом техники" чтобы найти кабель тюремной сети к аккуратно подключиться к нему.

Будучи довольно опытными хакерами, они войдя в систему, ввели там учетные данные, добытые ими от бывшего сотрудника этой тюрьмы и получили полный доступ как к Интернету, так и к данным внутренней тюремной системы, в которой хранятся все сведения о заключенных. Позднее в голову одному из взломщиков пришла идея воспользоваться номером своего соцстрахования и подать заявки в банки на получение кредитных карт, что они и проделали. Интересно, что некоторые из заявок вскоре были одобрены и карты позднее получила по почте мать этого жулика.

Также стоит упомянуть, что собранные ПК не простаивали без дела и злоумышленники организовали закачку на них всяких ТВ-шоу, музыки и порнухи. Всей этой продукцией они щедро делились на флэшках за небольшое вознаграждение с другими сидельцами этого заведения. Кроме того, позже специалисты определили, что с этих ПК злоумышленники осуществляли входы на свои биткойн-кошельки и еще в них хранилась база украденных номеров банковских карт, а также их помощью оформлялись пропуска в закрытые зоны этой тюрьмы и т.д. Вообщем трудились мошенники буквально в поте лица, на совесть.

А попались на банальном: просто превысили ежедневный лимит Интернет-трафика - автоматическое извещение об этом поступило на главный компьютер тюремной администрации. В связи с этим администрация начала вести своё расследование, ну а тут еще пришли уведомления, что кто-то сторонний пытается осуществить взлом их прокси-серверов и тогда уже специалисты определили, нашли и изъяли эти спрятанные ПК. Чуть позже установили кто их туда и спрятал. В результате два заводилы этого дела и 3 их помощника были вынуждены по конвоем разъехаться в разные тюрьмы штата, где за ними установлен теперь особый контроль. А то мало ли...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58fcb0c5cc67f
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:18.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Британские зеки в тюрьме живут лучше, чем в отеле Invention Новости в мире финансов и инвестиций 88 25.12.2016 17:37
Ввод PerfectMoney с помощью кредитки или банка Essэx Perfect Money 152 16.08.2016 20:33
Huawei Honor 5A в первый день заказали 11 млн человек ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 10 21.06.2016 18:00
Американские стартапы собрали $19,2 млрд за 3 месяца Андреслав Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.07.2015 01:09
Как в Украине снять WebMoney с помощью кредитки? kitof Кредитные и дебетовые карты 11 12.05.2008 11:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Honestt
Cyber-9 - cyber-9.com
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Kaneki
5 книг, которые следует прочесть начинающим инвесторам
От Kaneki в разделе «Литература»
Аватара нет
Сколько вы готовы заплатить за прогноз?
От stas4184 в разделе «Прогнозы»
Аватар Pokerface
Аукцион-2
От Pokerface в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
Аватара нет
Сайт не отображается на всю ширину экрана
От Normand2 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
Avasold - avasold.com - АВТОМАТ!
От swift в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,832
Тем
466,138
Сообщений
11,505,846

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube