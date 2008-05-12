OPLOTT



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Американские зеки тайно собрали в тюрьме ПК и с их помощью заказали в банках кредитки



Мастера на все руки и в тюрьме порой не унывают и применяют свои "таланты" даже в таком невеселом месте, как обычно, говорят, чтобы и там "хорошо устроится". Недавно в Штатах произошла одна такая показательная история, о которой рассказал британский финансовый ресурс finextra.com.



В американском штате Огайо, в округе Мэрион, располагается местное исправительное учреждение, в котором содержались заключенные Адам Джонстон и Скотт Сприггс. Ребята попались "головастые" и видимо на свободе они были связаны с IT-сектором. И вот однажды, работая в рамках экологической инициативы, на разборке старых ПК и другого электронного оборудования, один из них сообразил: - а чего это вдруг такое "добро" зря здесь пропадает? А может набрать с собой деталей да собрать из него ПК для личных нужд так сказать? Заключенный поделился этой идеей с другим и тому также она пришлась по душе.



День за днем они тайно выносили детали для сборки собственного ПК с этих общественных работ, пока их не образовалось нужное для сборки количество. Кстати, впоследствии им удалось собрать даже 2 полноценных ПК. Итак через какое-то время ПК были ими собраны (кстати, к этой работе они привлекли еще 3-х найденных ими умельцев-помощников) и умело упрятаны за фанерной перегородкой в тюремном туалете. В дополнение ко всему, им также удалось раздобыть интернет-кабели и далее это было лишь "делом техники" чтобы найти кабель тюремной сети к аккуратно подключиться к нему.



Будучи довольно опытными хакерами, они войдя в систему, ввели там учетные данные, добытые ими от бывшего сотрудника этой тюрьмы и получили полный доступ как к Интернету, так и к данным внутренней тюремной системы, в которой хранятся все сведения о заключенных. Позднее в голову одному из взломщиков пришла идея воспользоваться номером своего соцстрахования и подать заявки в банки на получение кредитных карт, что они и проделали. Интересно, что некоторые из заявок вскоре были одобрены и карты позднее получила по почте мать этого жулика.



Также стоит упомянуть, что собранные ПК не простаивали без дела и злоумышленники организовали закачку на них всяких ТВ-шоу, музыки и порнухи. Всей этой продукцией они щедро делились на флэшках за небольшое вознаграждение с другими сидельцами этого заведения. Кроме того, позже специалисты определили, что с этих ПК злоумышленники осуществляли входы на свои биткойн-кошельки и еще в них хранилась база украденных номеров банковских карт, а также их помощью оформлялись пропуска в закрытые зоны этой тюрьмы и т.д. Вообщем трудились мошенники буквально в поте лица, на совесть.



А попались на банальном: просто превысили ежедневный лимит Интернет-трафика - автоматическое извещение об этом поступило на главный компьютер тюремной администрации. В связи с этим администрация начала вести своё расследование, ну а тут еще пришли уведомления, что кто-то сторонний пытается осуществить взлом их прокси-серверов и тогда уже специалисты определили, нашли и изъяли эти спрятанные ПК. Чуть позже установили кто их туда и спрятал. В результате два заводилы этого дела и 3 их помощника были вынуждены по конвоем разъехаться в разные тюрьмы штата, где за ними установлен теперь особый контроль. А то мало ли...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58fcb0c5cc67f Мастера на все руки и в тюрьме порой не унывают и применяют свои "таланты" даже в таком невеселом месте, как обычно, говорят, чтобы и там "хорошо устроится". Недавно в Штатах произошла одна такая показательная история, о которой рассказал британский финансовый ресурс finextra.com.В американском штате Огайо, в округе Мэрион, располагается местное исправительное учреждение, в котором содержались заключенные Адам Джонстон и Скотт Сприггс. Ребята попались "головастые" и видимо на свободе они были связаны с IT-сектором. И вот однажды, работая в рамках экологической инициативы, на разборке старых ПК и другого электронного оборудования, один из них сообразил: - а чего это вдруг такое "добро" зря здесь пропадает? А может набрать с собой деталей да собрать из него ПК для личных нужд так сказать? Заключенный поделился этой идеей с другим и тому также она пришлась по душе.День за днем они тайно выносили детали для сборки собственного ПК с этих общественных работ, пока их не образовалось нужное для сборки количество. Кстати, впоследствии им удалось собрать даже 2 полноценных ПК. Итак через какое-то время ПК были ими собраны (кстати, к этой работе они привлекли еще 3-х найденных ими умельцев-помощников) и умело упрятаны за фанерной перегородкой в тюремном туалете. В дополнение ко всему, им также удалось раздобыть интернет-кабели и далее это было лишь "делом техники" чтобы найти кабель тюремной сети к аккуратно подключиться к нему.Будучи довольно опытными хакерами, они войдя в систему, ввели там учетные данные, добытые ими от бывшего сотрудника этой тюрьмы и получили полный доступ как к Интернету, так и к данным внутренней тюремной системы, в которой хранятся все сведения о заключенных. Позднее в голову одному из взломщиков пришла идея воспользоваться номером своего соцстрахования и подать заявки в банки на получение кредитных карт, что они и проделали. Интересно, что некоторые из заявок вскоре были одобрены и карты позднее получила по почте мать этого жулика.Также стоит упомянуть, что собранные ПК не простаивали без дела и злоумышленники организовали закачку на них всяких ТВ-шоу, музыки и порнухи. Всей этой продукцией они щедро делились на флэшках за небольшое вознаграждение с другими сидельцами этого заведения. Кроме того, позже специалисты определили, что с этих ПК злоумышленники осуществляли входы на свои биткойн-кошельки и еще в них хранилась база украденных номеров банковских карт, а также их помощью оформлялись пропуска в закрытые зоны этой тюрьмы и т.д. Вообщем трудились мошенники буквально в поте лица, на совесть.А попались на банальном: просто превысили ежедневный лимит Интернет-трафика - автоматическое извещение об этом поступило на главный компьютер тюремной администрации. В связи с этим администрация начала вести своё расследование, ну а тут еще пришли уведомления, что кто-то сторонний пытается осуществить взлом их прокси-серверов и тогда уже специалисты определили, нашли и изъяли эти спрятанные ПК. Чуть позже установили кто их туда и спрятал. В результате два заводилы этого дела и 3 их помощника были вынуждены по конвоем разъехаться в разные тюрьмы штата, где за ними установлен теперь особый контроль. А то мало ли...Специально для mmgp.ru

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