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WaterEquity запускает новый инвестиционный фонд социального воздействия на $50 млн.

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WaterEquity запускает новый инвестиционный фонд социального воздействия на $50 млн.

Компания WaterEquity, являющаяся инвестиционным менеджером по вопросам социального воздействия расположенной в Канзас-Сити (Миссури, США) организации Water.org, запустила новый фонд, полностью соответствующий ее задачам, на сумму 50 миллионов долларов.

Уже получив поддержку от Bank of America в виде беспроцентного займа на 5 миллионов долларов, инвестиционный фонд WaterCredit 3 (WCIF3) будет вкладывать деньги в предприятия, занимающиеся удовлетворением потребностей в воде и санитарии среди беднейших слоев населения в мире. WCIF3 займется привлечением и размещением инвестиционного капитала для выполнения социальной программы Water.org под названием "Водный кредит" (WaterCredit). Он предоставит доступный по долговым обязательствам капитал предприятиям, в том числе учреждениям микрофинансирования, который расширит доступ к решениям в области водоснабжения и санитарии домашних хозяйств в Индии, Индонезии, Камбодже и Филиппинах. Фонд будет нацелен на инвестиции в предприятия, обладающие значительными возможностями для развития и хорошей финансовой репутацией.

Под руководством Гэри Уайта, соучредителя и генерального директора, Water.org предоставляет микрофинансирование бедным слоям населения по всему миру, чтобы помочь им удовлетворить свои потребности в воде и санитарии. Water.org сотрудничает с 65 местными микрофинансовыми организациями в девяти странах, предоставляя субсидии в размере 17 миллионов долларов США, помогая им в разработке кредитных портфелей по программе WaterCredit. Благодаря этой поддержке микрофинансовые организации привлекли 280 миллионов долларов местного инвестиционного капитала для предоставления более одного миллиона займов по программе WaterCredit, дав возможность более 5 миллионам человек заплатить за строительство водопроводной сети и туалета в своих жилищах.

Одним из учредителей Water.org является известный голливудский актер Мэтт Дэймон.

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