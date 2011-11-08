Тест.Система Xen4You 1.0

Доброго времени суток, дамы и господа, товарищи и друзья.
С вашего позволения открываю тему по тестированию своей системы, которая, скорее всего, носит шуточный характер, но не хотела голову особо "ломать" над названием.
На форексе давно. Имею опыт работы в фин структурах как государственных, так и частных. Именно на форексе с 2010 года, месяц не помню :-)
На бинарах работала, но в силу загруженности прекратила тот опыт рабочий.
Сотрудничала с несколькими людьми в рамках доверительного управления их счетами. ДЦ были разные. Потому думаю, что могу судить по опыту о разных конторах и конторках.
Какая система работы ? Смешанная. Есть своя "сова". Без преувеличения своя. Но и использую ручной метод (использую несколько ресурсов).
Здесь представлен скрин по 7-ми счетам разных партнеров, где работала по управлению. Сроки были разные, как и ДЦ. В зависимости от пожеланий партнера были разными и стили работы (я о просадках и суммах прибыли). Ни один счет не был слит.
Самый последний счет был на Робофорексе, буквально недавно. Прибыль составила +38.03 при просадке 6.42%, срок 5 недель. И на этом прекратила с ним работу.
А теперь о главном.
На форексмаркете получила бонус 300 долларов. Буду работать на этом счету и мониторить . Мониторинг будет или на myfxbook (но есть отзывы о нем негативные да и часто сбои заметны), или на mq5.
Сегодня в ночь старт ) Всем добра и удачи )