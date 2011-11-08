Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,824 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Тест.Система Xen4You 1.0

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:19
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 30
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Тест.Система Xen4You 1.0
Доброго времени суток, дамы и господа, товарищи и друзья.

С вашего позволения открываю тему по тестированию своей системы, которая, скорее всего, носит шуточный характер, но не хотела голову особо "ломать" над названием.
На форексе давно. Имею опыт работы в фин структурах как государственных, так и частных. Именно на форексе с 2010 года, месяц не помню :-)
На бинарах работала, но в силу загруженности прекратила тот опыт рабочий.
Сотрудничала с несколькими людьми в рамках доверительного управления их счетами. ДЦ были разные. Потому думаю, что могу судить по опыту о разных конторах и конторках.
Какая система работы ? Смешанная. Есть своя "сова". Без преувеличения своя. Но и использую ручной метод (использую несколько ресурсов).

Здесь представлен скрин по 7-ми счетам разных партнеров, где работала по управлению. Сроки были разные, как и ДЦ. В зависимости от пожеланий партнера были разными и стили работы (я о просадках и суммах прибыли). Ни один счет не был слит.

Самый последний счет был на Робофорексе, буквально недавно. Прибыль составила +38.03 при просадке 6.42%, срок 5 недель. И на этом прекратила с ним работу.


А теперь о главном.
На форексмаркете получила бонус 300 долларов. Буду работать на этом счету и мониторить . Мониторинг будет или на myfxbook (но есть отзывы о нем негативные да и часто сбои заметны), или на mq5.
Сегодня в ночь старт ) Всем добра и удачи )
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!
Xenka на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Система:Безрисковая система ГАРАНТИРОВАНОГО заработка на Валютный Рынок. Обучение sisi35 Обучение/Продажа торговых систем 21 26.03.2015 13:52
Система. Тест+продажа Valizar Системы и стратегии 27 08.11.2011 22:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Этой осенью по долларовой системе может быть нанесён сокрушительный удар
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Аргентина получит $6 млрд. от шести крупнейших банков мира
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Вывод WM без комиссии возможен?
От 61rus в разделе «WebMoney»
Аватар Саша Чакки
Напечатанные на 3D-принтере автомобили поступят в продажу в начале 2016 года
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет BlackNat:676842 (Forex Trend)
От Scaryman в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
платёжный агрегатор для физ.лиц с стабильным выводом крупных сумм
От topguide в разделе «Биллинги»
.     
Пользователей
408,824
Тем
466,119
Сообщений
11,505,478

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube