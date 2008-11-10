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Optimizely приобретает Experiment Engine

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Optimizely приобретает Experiment Engine

Расположенная в Сан-Франциско (Калифорния, США) компания Optimizely приобретает Experiment Engine, компанию, предлагающую инструменты и услуги для групп, которые могут управлять своими экспериментальными программами. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон.

Под руководством Дэна Сирокера, выполняющего обязанности генерального директора, Optimizely предоставляет экспериментальную платформу, которая позволяет компаниям проводить непрерывное экспериментирование и персонализацию на веб-сайтах, мобильных приложениях и подключенных устройствах. С приобретением Experiment Engine компания теперь сможет добавить инструменты для управления экспериментальными проектами, отчетностями и анализом, а также надзором за программой, чтобы организации могли проводить эксперименты, более эффективно обмениваться информацией и быстрее проводить отладку.

Как технологический партнер, Experiment Engine построил свое решение поверх открытой платформы для разработчиков, созданной Optimizely. Клэр Во, генеральный директор и основатель Experiment Engine, присоединится к Optimizely и продолжит управлять продуктом и командой посредством интеграции, а несколько членов команды также будут работать в компании полный рабочий день. Возможности Experiment Engine будут интегрированы в платформу.


Использование платформы Optimizely позволяет увеличить доходы от цифровых каналов (даст возможность получить больше результатов от существующего трафика и инвестиций без увеличения расходов на рекламу или затрат на приобретение), привлечь посетителей приятными отзывами и построить долгосрочные отношения с наиболее лояльными клиентами. Менеджеры по работе с клиентами работают вместе с ними, чтобы понять их бизнес-цели и разработать индивидуальный план роста, чтобы осуществить намеченное с помощью Optimizely.

Среди клиентов, пользующихся услугами компании, можно выделить такие известные бренды, как Sony, Sky Sports, Thomas Cook, Tui, Ebay и другие.

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