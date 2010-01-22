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Авторская форекс-стратегия "ЗЕРКАЛА". Обучение.

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"Мой путь на рынке Форекс: проблемы, победы, мысли..." - авторский блог по форекс-тематике пользователя Ratatara
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Старый Сегодня, 16:48
#1
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Форекс-блогер
 
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Авторская форекс-стратегия "ЗЕРКАЛА". Обучение.
Здравствуйте.

Как ФорексБлогер, я наверное должна чем то поделиться со своими читателями и чему то их научить. Иначе, к чему вся эта болтовня, правда?

Поделиться мне есть, чем. У меня имеется торговая система, которая приносит мне стабильный доход. Данную стратегию я придумала сама, впрочем, как и все предыдущие свои стратегии... Однако, я не уверена, что её не придумал кто то ещё до меня, если честно. Я люблю изобретать велосипеды заново. В самом начале своего трейдинга я, например, придумала удваивать лотность каждого последующего ордера, если предыдущий ушёл в минус. А потом оказалось, что это - система Мартингейла, которую применяют очень многие трейдеры со дня открытия рынка Форекс. Такие, вот, дела... в общем, возможно, что такая система уже где то описана.

Ладно... начну... Как известно, ход цены валютных пар взаимосвязан: особенно, у тех пар, которые имеют в своём составе Доллар США.Некоторые пары ходят в одну сторону, некоторые - в противоположную. Это называется положительная и отрицательная корреляция...

Так вот, про те пары, у которых отрицательная корреляция, говорят, что они ходят зеркально по отношению друг к другу. Отсюда, собственно, и вытекает название темы...

Я работаю с двумя зеркальными парами: EURUSD и USDCHF.
Данной стратегией начала пользоваться с декабря 2016 года. Средний процент прибыльности составляет 15% в месяц. Максимально пока было + 22%.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ "ЗЕРКАЛА".

1. Входим в рынок одновременно по обеим парам в одном направлении одинаковым лотом. Стопов нет, тейк 53 пункта.

Главное при начальном входе - это выбрать направление: Бай или Селл.
Тут нужна или интуиция или просто Удача.))) Ибо, если сразу правильно угадать направление, то можно получить свою прибыль и без последующего усреднения, почти моментально.

2. Сразу же выставляем по одному отложенному лимитному ордеру на усреднение на каждую пару. Отложки выставляем через 50пт. Тейк такой же, 53пт, лотность не увеличиваем.

3. Ждём развия событий. А их может быть только два: общий профит или просадка с закрытием одного из ордеров по тейку.

а) Если события развиваются сразу в нашу сторону, то кроем общий профит при достижении прибыли, равной 20 пт. То есть, если лот выставления каждой из сделок равен 1$ за пункт, то при при общем профите +20$, закрываем обе сделки.

б) Если направление не угадано (а так бывает в большинстве случаев), то ждём закрытия одной сделки в профит, а по оставшейся строим сетку усреднений через каждые 50пт с тейком 53пт. Также, выставляем лимитник по закрывшейся в профит паре, в точности повторяющий закрытый ордер.

При прибыли, равной 20пт, закрываем все ордеры, включая отложки, и начинаем сначала.

Вот, в принципе, и всё.

РАСЧЁТ ЛОТНОСТИ.

Я выставляю лот так, чтобы было по 0.10$ за каждый пункт на каждые 100$ депозита. На рублёвом счёте в Инсте лот 0.01 на каждые 600 рублей депозита (60 копеек за 1пт).
Сразу скажу, что это - довольно таки высокий риск и советую выставлять его меньше.

РАСЧЁТ ПРИБЫЛИ.

Прибыль я рассчитываю так, чтобы выходило по 2% от депозита на каждый ордер. То есть, при выставлении первой пары ордеров, закрываем прибыль при достижении +2%. При выставлении двух ордеров по одной паре, ждём прибыль +4% от депозита, при выставлении трёх усреднялок - ждём +6% и т.д.

Максимум по этой стратегии у меня было 6 усреднялок. В этой ситуации уже ждать полного профита опасно, и нужно крыть общую прибыль на минимуме. Лучше начать заново, чем потерять депозит.

Также, при большом количестве усреднялок, можно закрывать крайний ордер, не дожидаясь тейка и снова выставлять лимитник на том же уровне. Или, на откатах, выставлять ордер в ту же сторону по второй паре, тем самым хеджируя риски.

Ещё лучше: сознательно уменьшать начальные лоты, и начинать их увеличивать лишь с третьей усреднялки.

В общем, хочу сказать, что моя система - далеко не Грааль. И её каждый может менять и подстраивать под себя - кому как удобнее. Я вам лишь дала направление, в котором можно зарабатывать.

Результаты торгов по данной стратегии вы всегда можете увидеть в теме моего бонусного счёта: Бонусы брокера за посты на форуме. Как я делаю деньги из воздуха.

Кому данная тема помогла, я была бы очень не против, если бы вы стали моими партнёрами в любом ДЦ.

===============================

Для тех, кто хочет попробовать торговать на бонусах, советую бесплатно набрать депозит на форуме ИнстаФорекс, где за каждое сообщение начисляют до 30 рублей бонусов. На бонусы можно торговать, а прибыль выводить. У меня на данный момент уже набрано 77 000 рублей, с которых я без проблем вывожу реальную прибыль.
Более подробная информация об этом на моём сайте: forex-tema.biz/?p=34

Для тех, кто хочет открыть новый реальный счёт в ИнстаФорекс, советую делать это через сервис ИнстаРибейт. Это даст вам возможность получать 1.5пт возврата спреда обратно на ваш счёт.
Более подробная информация об этом на моём сайте: forex-tema.biz/?p=38

По уточнению всех вопросов, вы всегда можете обратиться ко мне в скайп nata.7610
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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 16:50.
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