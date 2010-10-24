Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,824 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как выглядит колониальный налог в пользу США на примере Deutsche Bank

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:47
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,599
Благодарностей: 649
УГ: 8
КП: 0.147
подарки
Как выглядит колониальный налог в пользу США на примере Deutsche Bank


Соединённые Штаты Америки продолжают взимать колониальный налог со своих союзников из Европейского Союза. На этот раз, и можно даже сказать, что в очередной раз, под штрафные санкции Федеральной Резервной системы США попал главный банк Германии Deutsche Bank, который был оштрафован в пользу американской казны на 156,6 млн долларов. Как заявили в пресс-центре ФРС США, Deutsche Bank был оштрафован из-за небезопасной практики проведения торгов на валютных рынках.

Это уже не первые штрафные санкции ФРС США, под которые попадает крупнейший банк Германии. В конце прошлого месяца немецким банкирам пришлось поделиться своей прибылью, благодаря решению суда штата Коннектикут, который утвердил штраф в размере 150 млн долларов дочернему подразделению германского банка Deutsche Bank Group Service, офис которого находится в Лондоне. Как указывается в приговоре, штрафы накладываются из-за манипулирования процентными ставками.

Ещё раньше крупнейший банк Германии Deutsche Bank получил штраф от всё той же Федеральной Резервной Системы США, в размере 0,425 млрд долларов, за якобы "зеркальные сделки" по ценным бумагам российских компаний. Кстати говоря, точно по такому же сценарию сейчас проводится разбирательство в Великобритании, Центральный Банк которого может наложить на Deutsche Bank Group Service ещё 0,2 млрд долларов штрафа.

Мегарегуляторы США и Великобритании взяли и решили, что через различные подразделения крупнейшего банка Германии было отмыто более 10 млрд долларов в столице России, Москве, в Лондоне и Нью-Йорке. Представители ФРС США, а так же руководство Центрального Банка Великобритании, обвиняют правление Deutsche Bank в том, что у службы безопасности коммерческого банка была возможность вскрыть серые схемы, но этого не было сделано. На нарушения, якобы закрывались глаза.

В общем, порадовать своих инвесторов Deutsche Bank не может ничем. На общий убыток по итогам прошлого года в размере 1,4 млрд евро накладываются постоянные потери, в виде скрытого колониального налога. Кстати основной причиной убытков стали именно штрафы. После обвинений в махинациях с ипотечными бумагами США, Deutsche Bank не дожидаясь судебных разбирательств, уплатил в виде штрафов и компенсаций 7,2 млрд евро в казну своего старшего заокеанского партнёра.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 25 06.04.2017 16:57
Как выглядит колониальный налог в пользу США на примере Volkswagen Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 24 13.01.2017 20:50
Эпический крах Deutsche Bank tanrad Forex: общий форум 1 16.10.2016 13:22
Deutsche Bank оштрафован на $258 млн bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.11.2015 17:53
продам скрипты для онлайн казино на примере va-bank PokerShark Скрипты/Программы 0 24.10.2010 18:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Создание ДЦ
От LIiOn в разделе «Forex: общий форум»
Аватар кильбан
Тверь
От кильбан в разделе «Россияне»
Аватар nlobp
Qazaq Banki (Казахстан) - qazaqbanki.kz
От nlobp в разделе «Банки прочих стран»
Аватар kingcasha
Акварель Гитлера ушла с молотка за 161 тыс. долларов
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Украинская аналитическая платформа для игроков Mobalytics привлекла $2,6 млн
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Haker
Какой скрипт использовать?
От Haker в разделе «Веб-программирование»
.     
Пользователей
408,824
Тем
466,119
Сообщений
11,505,478

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube