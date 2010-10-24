Как выглядит колониальный налог в пользу США на примере Deutsche Bank

Соединённые Штаты Америки продолжают взимать колониальный налог со своих союзников из Европейского Союза. На этот раз, и можно даже сказать, что в очередной раз, под штрафные санкции Федеральной Резервной системы США попал главный банк Германии Deutsche Bank, который был оштрафован в пользу американской казны на 156,6 млн долларов. Как заявили в пресс-центре ФРС США, Deutsche Bank был оштрафован из-за небезопасной практики проведения торгов на валютных рынках.
Это уже не первые штрафные санкции ФРС США, под которые попадает крупнейший банк Германии. В конце прошлого месяца немецким банкирам пришлось поделиться своей прибылью, благодаря решению суда штата Коннектикут, который утвердил штраф в размере 150 млн долларов дочернему подразделению германского банка Deutsche Bank Group Service, офис которого находится в Лондоне. Как указывается в приговоре, штрафы накладываются из-за манипулирования процентными ставками.
Ещё раньше крупнейший банк Германии Deutsche Bank получил штраф от всё той же Федеральной Резервной Системы США, в размере 0,425 млрд долларов, за якобы "зеркальные сделки" по ценным бумагам российских компаний. Кстати говоря, точно по такому же сценарию сейчас проводится разбирательство в Великобритании, Центральный Банк которого может наложить на Deutsche Bank Group Service ещё 0,2 млрд долларов штрафа.
Мегарегуляторы США и Великобритании взяли и решили, что через различные подразделения крупнейшего банка Германии было отмыто более 10 млрд долларов в столице России, Москве, в Лондоне и Нью-Йорке. Представители ФРС США, а так же руководство Центрального Банка Великобритании, обвиняют правление Deutsche Bank в том, что у службы безопасности коммерческого банка была возможность вскрыть серые схемы, но этого не было сделано. На нарушения, якобы закрывались глаза.
В общем, порадовать своих инвесторов Deutsche Bank не может ничем. На общий убыток по итогам прошлого года в размере 1,4 млрд евро накладываются постоянные потери, в виде скрытого колониального налога. Кстати основной причиной убытков стали именно штрафы. После обвинений в махинациях с ипотечными бумагами США, Deutsche Bank не дожидаясь судебных разбирательств, уплатил в виде штрафов и компенсаций 7,2 млрд евро в казну своего старшего заокеанского партнёра.
Специально для mmgp.ru