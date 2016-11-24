Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,824 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания Arbe robotics привлекла $2,5 млн на радар для автономных автомобилей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:43
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,223
Благодарностей: 123
УГ: 10
КП: 0.114
подарки
Компания Arbe robotics привлекла $2,5 млн на радар для автономных автомобилей

Радар израильской компании облегчает картографирование в режиме реального времени на расстояниях до 300 метров.

Израильский автотехнический стартап Arbe Robotics, который разрабатывает радар для автономных автомобилей, облегчающий картографирование в режиме реального времени на расстояниях до 300 метров, привлек $2,5 млн. Тель-Авивская компания использует технологию 4D-изображений, основанную на радаре, а не на камерах и датчиках.

Основное использование радара на сегодняшний день было в армии и национальной безопасности. Радар способен обнаруживать объекты на больших расстояниях, что позволит автономным машинам двигаться с большей скоростью. Алгоритмы обработки изображений сложны и требуют большей вычислительной мощности, и поэтому потребляют больше энергии, чем радар.

Основанная в конце 2015 года, Arbe Robotics реализует свою продукцию преимущественно в Японии и США.





Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Из-за автономных автомобилей появится больше миллиардеров в сфере недвижимости» BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 6 Вчера 00:51
Adlatus Robotics привлекла инвестиции для робота CR700 для уборки и охранных услуг bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 8 29.01.2017 12:05
Sarcos Robotics для ловких роботов привлекла $15.625 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.01.2017 15:30
Стартап связи автономных автомобилей Autotalks привлёк 25 млн долларов Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.12.2016 10:47
Платформа ИИ для создателей автономных систем Prowler.io привлекла $2 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 4 24.11.2016 19:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Invest-monitoring.info - Мониторинг HYIP
От Invest-m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
с 15$ до 200$
От alexing в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Е-коллектор
От SkyAn в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Rost77
Смартфон Samsung Galaxy S8 с честью выдержал испытание на изгиб
От Rost77 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар kislov
Microsoft анонсировал запуск Ethereum Consortium Blockchain Network
От kislov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Denver10
WebMoney и Qiwi внедряют технологию блокчейн
От Denver10 в разделе «Новости платежных систем»
.     
Пользователей
408,824
Тем
466,119
Сообщений
11,505,478

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube