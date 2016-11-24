Компания Arbe robotics привлекла $2,5 млн на радар для автономных автомобилей

Радар израильской компании облегчает картографирование в режиме реального времени на расстояниях до 300 метров.
Израильский автотехнический стартап Arbe Robotics, который разрабатывает радар для автономных автомобилей, облегчающий картографирование в режиме реального времени на расстояниях до 300 метров, привлек $2,5 млн. Тель-Авивская компания использует технологию 4D-изображений, основанную на радаре, а не на камерах и датчиках.
Основное использование радара на сегодняшний день было в армии и национальной безопасности. Радар способен обнаруживать объекты на больших расстояниях, что позволит автономным машинам двигаться с большей скоростью. Алгоритмы обработки изображений сложны и требуют большей вычислительной мощности, и поэтому потребляют больше энергии, чем радар.
Основанная в конце 2015 года, Arbe Robotics реализует свою продукцию преимущественно в Японии и США.
Перевод специально для mmgp.ru