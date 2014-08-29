РуБонды ДСК Автобан-финанс в рейтинге Moody's получил статус"B1"

Moody's после оценки дало РуБондам статус рейтинга "B1"
Агенство оценки рейтинга биржевых фондов Moody's дало заключение по выпуску российских бондов Акционерного Общества "Автобан-Финанс", в рейтинг они попали со статусом "B1". Объем выпускаемых бондов составил 3 миллиарда рублей. Напомню, что компания осуществляет деятельность по ремонту и строительству дорожного полотна.
Рейтинговое агенство дает стабильный прогноз по бондам российской компании Автобан. Выпуск будет осуществляться путем подписки, а срок выпускаемых бондов составит 7 лет. Стоимость 1 акции составит 1 тысяча рублей.
Дорожно-строительная компания состоит из четырнадцати дочерних офисов. Так же в компанию входит строительство мостов, компании по проектированию и поиску пород, а так же постройка как промышленного так и жилого фонда. Деятельность компании осуществляется в разных регионах.
В компании заявили, что рейтинг справедлив, и отражает небольшие объемы в сравнении с зарубежными конкурентами, а так же зависит от сезонности и бюджета РФ. По этим показателям ликвидность может сильно прыгать в зависимости от сезона или выделения средств из государственного бюджета.
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Специально для mmgp.ru