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Россия ищет частного инвестора для производства шампанских вин "Новый Свет" в Крыму

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Россия ищет частного инвестора для производства шампанских вин "Новый Свет" в Крыму


Со времён лихих девяностых, слово приватизация получило негативный оттенок в восприятии граждан России. И после того, как в СМИ появилась информации о продаже крупного и легендарного производства шампанских вин в Республике Крым, частным инвесторам, споры об эффективности частного и государственного управления вновь разгорелись в российском информационном пространстве.

Речь идёт о производственном объединении "Новый свет". Информация о его продаже частным инвесторам появилась в СМИ относительно недавно, после чего в сети разразились споры по поводу того, стоит ли вообще государству избавляться от таких активов. Производство шампанских вин "Новый свет" можно в действительности называть национальным достоянием. Но вот как работает это национальное достояние? Можно ли говорить об эффективности производства, когда бутылка легендарного винного напитка перемещается усилием воли устаревшего транспортёра 60-х годов выпуска. И транспортировка эта происходит под жуткий скрип ржавых деталей.

Когда говорят о том, что предприятие принадлежит государству, а значит и народу - звучит прекрасно, и главное убедительно. Но когда кто-то говорит, что такое предприятие приносит казне большой доход - то это уже ошибочное заявление. Именно об этом говорит руководитель производства шампанских вин "Новый свет", в Республике Крым.

Когда в сети говорят, что после продажи производства частным инвесторам, завод обанкротят и распилят на металлолом - это спорное заявление. А вот что сказал бы основатель столь крупного производства князь Лев Голицын, если бы узнал, что огромные площади, которые могут вмещать несколько миллионов бутылок дорого напитка, в процессе ремюажа не используется, так как это помещение стало опасно для работы персонала.

Сохранить для поколений легендарное производство нужно, но как защитить производственные мощности от времени, которое не щадит даже камень? Основа данного производства - это рабочий коллектив и его энтузиазм. Но если появится частный инвестор, какой смысл ему разрушать стабильно работающее предприятие, и сокращать работающий штат профессионалов?

Основной важный вопрос - это деньги на модернизацию производства. Найти их после вхождения Республики Крым в состав России, не такая уж и большая проблема. Но беда вся в том, что законодательные мелочи, которые, по сути, помогают контролировать финансовые потоки, по факту связывают профильные министерства и ведомства. Ведь всё что должно закупаться государственным предприятием, всё должно проходить через торги. А всё покупаемое невозможно отразить в конкурсных документах.

Частный инвестор будет избавлен от всей этой волокиты. У предприятия появится возможность покупать именно то сырьё, которое выбирается сотрудниками. Главное - это деньги, а они есть у крупного частного инвестора.

Специально для mmgp.ru
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