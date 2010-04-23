Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу людей для работы на ставках!

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 14:41
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 280
Благодарностей: 33
УГ: 7
КП: 0.015
Ищу людей для работы на ставках!
Ищу людей для совместной работы на ставках, для создания небольшого капперского клуба. Работа будет на равных, сейчас занимаюсь тем что разбираю лиги для летнего периода. Цель - поиск наиболее вероятных событий проще говоря "валуев" на коэффициентах от 1.8. Считаю что в команде таких событий можно будет находить ежемесячно в разы больше, что в итоге и будет давать результаты на дистанции.Все вопросы писать в скайп: KluniTeam
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Farell на форуме  
Старый Сегодня, 15:19
#2
Мастер
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,526
Благодарностей: 857
УГ: 26
КП: 0.052
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Ищу людей для работы на ставках!
Цитата:
Сообщение от Farell Посмотреть сообщение
Ищу людей для совместной работы на ставках, для создания небольшого капперского клуба
Цитата:
Сообщение от Farell Посмотреть сообщение
разбираю лиги для летнего периода
все потенциальные члены клуба по лагерям да к дедушкам по деревням разъедутся

добавлено через 10 минут
А, кстати, вот этот http://mmgp.ru/showthread.php?t=459208 кружок уже закрылся?
__________________
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https://worldsoccer365.blogabet.com/
Последний раз редактировалось SergioConceicao; Сегодня в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
SergioConceicao на форуме  
Сказали спасибо:
investor-kz (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:37
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 280
Благодарностей: 33
УГ: 7
КП: 0.015
Автор темы Re: Ищу людей для работы на ставках!
Цитата:
Сообщение от SergioConceicao Посмотреть сообщение
все потенциальные члены клуба по лагерям да к дедушкам по деревням разъедутся

добавлено через 10 минут
А, кстати, вот этот http://mmgp.ru/showthread.php?t=459208 кружок уже закрылся?
Все в порядке не беспокойся. Я ни куда не спешу, все будет. Москва не сразу строилась.
__________________
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Farell на форуме  
Старый Сегодня, 15:38
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 832
Благодарностей: 150
УГ: 3
КП: 0.205
подарки
Re: Ищу людей для работы на ставках!
ууу. тут еще и работать надо. нее

добавлено через 5 минут
2Farell
бразилия скоро начнется, будете ее "анализировать"?
если успею спарсить и обновить свой алгоритм, то можно было бы сравнить результаты.
p.s. да, ищу мотивацию против своей лени
__________________
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Канал "Голимая Ставка" на YOUTUBE - стримы ставок в лайве (футбол, хоккей).
Последний раз редактировалось alaves30; Сегодня в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
alaves30 на форуме  
Старый Сегодня, 15:49
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 280
Благодарностей: 33
УГ: 7
КП: 0.015
Автор темы Re: Ищу людей для работы на ставках!
Цитата:
Сообщение от alaves30 Посмотреть сообщение
ууу. тут еще и работать надо. нее

добавлено через 5 минут
2Farell
бразилия скоро начнется, будете ее "анализировать"?
если успею спарсить и обновить свой алгоритм, то можно было бы сравнить результаты.
p.s. да, ищу мотивацию против своей лени
С Бразилией не знаю, немного глянул там темный лес, столько разных лиг что глаза разбегаются, да и не вижу взаимосвязи в играх, победы клубов частенько спонтанные, что может сказаться на результатах. Нашел на сегодняшний день 15 лиг на которые стоит обратить внимание в летний период. Точнее с мая по сентябрь. Это Перу, Парагвай, Япония, Китай , Швеция, Ирландия и т д. В общем работы хватает.
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Farell на форуме  
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