Ищу людей для работы на ставках!

Ищу людей для совместной работы на ставках, для создания небольшого капперского клуба. Работа будет на равных, сейчас занимаюсь тем что разбираю лиги для летнего периода. Цель - поиск наиболее вероятных событий проще говоря "валуев" на коэффициентах от 1.8. Считаю что в команде таких событий можно будет находить ежемесячно в разы больше, что в итоге и будет давать результаты на дистанции.Все вопросы писать в скайп: KluniTeam
добавлено через 5 минут
2Farell
бразилия скоро начнется, будете ее "анализировать"?
если успею спарсить и обновить свой алгоритм, то можно было бы сравнить результаты.
p.s. да, ищу мотивацию против своей лени
добавлено через 5 минут
2Farell
бразилия скоро начнется, будете ее "анализировать"?
если успею спарсить и обновить свой алгоритм, то можно было бы сравнить результаты.
p.s. да, ищу мотивацию против своей лени
С Бразилией не знаю, немного глянул там темный лес, столько разных лиг что глаза разбегаются, да и не вижу взаимосвязи в играх, победы клубов частенько спонтанные, что может сказаться на результатах. Нашел на сегодняшний день 15 лиг на которые стоит обратить внимание в летний период. Точнее с мая по сентябрь. Это Перу, Парагвай, Япония, Китай , Швеция, Ирландия и т д. В общем работы хватает.