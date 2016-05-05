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Стартап - Биоразлагаемые кофейные стаканчики с семенами растений

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Старый Сегодня, 14:34
#1
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Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 51
Благодарностей: 17
УГ: 3
КП: 0.000
Стартап - Биоразлагаемые кофейные стаканчики с семенами растений
The Plantable Coffee Cup – это новое изобретение, по мнению калифорнийских ученых, станет ярким примером экологического творчества, так как созданный ими стаканчик для кофе не просто биоразлагаемый, но и содержит в себе семена растений, с помощью которых можно восстановить местные леса.


Шокирующая цифра в 146 миллиардов чашек кофе, которые ежегодно выбрасываются в мусор любителями этого ароматного напитка в одних только США, заставила ученых-экологов разработать новые меры по «спасению цивилизации». И не удивительно, ведь большинство из этих чашек содержат полиэтиленовую прокладку, для природной переработки которой требуются века. Ранее уже создавались инициативы как «Keep Cup» или «Good to Go», направленные на сокращение бумажного мусора через особые многоразовые стаканчики, которые можно не просто купить, а даже взять в аренду. Теперь же компания Reduce.Reuse.Grow разработала еще один экологичный вариант — Plantable Coffee Cup – 100%-ный биоразлагаемый бумажный стаканчик, в который «впечатаны» семена местных растений. Предполагается, что после использования стаканчик можно просто выбросить на землю, тем самым помочь местному озеленению.


Plantable Coffee Cup – это тара для кофе и пакетик с семенами в одном! Сделан он из вторичного сырья – переработанной бумаги из местных центров по утилизации в Калифорнии. Для впечатывания семян в бумагу применяется уже известная миру технология импрегнирования. На обратной стороне стаканчика напечатано полное описание использованных семян и инструкция для их посадки. Следуя этой инструкции, пользователь может сделать собственный вклад в озеленение района, улучшив городской или сельский пейзаж.


Для того чтобы посадить такой стаканчик, необходимо после использования замочить его на 5 минут в простой воде. Этого времени вполне достаточно, чтобы бумага полностью пропиталась. Затем с помощью садовых инструментов закопать семена на небольшой глубине в понравившемся месте, одним словом, все как обычно.

Если же роль садовода не по душе, существует и альтернативный вариант – пользователь должен просто выбросить Plantable Coffee Cup на землю, и через 180 дней он полностью разложится, дав «пищу» уже растущим растениям. При этом в процессе разложения в почву попадают и семена, которые за счет тех же питательных веществ быстро прорастут.

Себестоимость каждой такой чашки составляет всего $0,02 – столько же, сколько стоит и обычный биоразлагающийся стаканчик, уже доступный в США. Пока что продукция Reduce.Reuse.Grow выпускается лишь в Калифорнии, но в планах компании – совершать поставки Plantable Coffee Cup во все эко-сознательные кофейни мира, тем самым давая шанс людям остановить вырубку леса.

Сайт компании:http://www.planttrash.com/
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Метки
бизнес, стартап, стартап инкубатор, эко бизнес, экология
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