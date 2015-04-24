Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,808 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банковский сектор России избавляется от валюты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:56
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,495
Благодарностей: 146
УГ: 10
КП: 0.122
подарки
Банковский сектор России избавляется от валюты


Центральный Банк России опубликовал отчёт, согласно которому стало известно, что российский банковский сектор избавляется от иностранной валюты. Активы банков России, в иностранной валюте, за последний год, сократились с 29 до 22 трлн рублей, пассивы сократились с 28 до 20 трлн рублей. При этом в российском банковском секторе наблюдается рост рублёвой ликвидности. На балансе российских банков прибавилось за год рублёвых активов с 54 до 57 трлн рублей, а пассивы прибавили с 55 до 59 трлн рублей.

Связано это в первую очередь, с существенным укрепление национальной валюты. За последний год, российская валюта смогла укрепиться относительно доллара на 23 процента.

Но население решило не следовать примеру банковского сектора. За два последних года, на которые пришёлся основной пик волатильности рубля, объём валютных вкладов "до востребования", от частных лиц, увеличился на 4 процента, с 17 до 21. Объём вкладов с возвратом от месяца до года сократился на 16 процентов, с 26 до 10. Объём вкладов с возвратом более года вырос на 4 процента, с 29 до 33. Объём вкладов иностранных инвесторов в российские банки увеличился почти на 50 процентов, или до 361 млрд рублей.

С начала прошлого года по конец первого квартала текущего года, объём долговых обязательств по валютным кредитам в России сократился на 28 млрд долларов. Что было компенсировано, частично, ростом рублёвых долговых обязательств отечественного бизнеса перед банками, на 514 млрд рублей. Такие данные озвучила журналистам Ксения Юдаева, которая занимает пост первого заместителя председателя Центрального Банка России.

Сокращение кредитных обязательств в валюте происходит в тех отраслях экономики, где отсутствует так называемое естественное хеджирование, то есть в тех отраслях, которые не имеют доход в валюте. В основном это строительство, оптовая и розничная продажа.

Ровного год назад, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что нужно проводить политику снижения валютных активов на балансе российского банковского сектора. По мнению Набиуллиной, снижение доли иностранной валюты в экономике страны приведёт к стабильности финансовой системы.

Whore65

специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!
Whore65 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как банковский сектор России за пол года заработал 500 млрд рублей? Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 3 09.09.2016 19:50
Седьмая кризисная волна убьёт банковский сектор России? Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 8 14.05.2015 16:41
Иностранные специалисты покидают банковский сектор России Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.04.2015 20:15
Топ-20 банков загнали в минус весь банковский сектор России Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 4 24.04.2015 19:45
ЦБ: банковский сектор России стабилен и выдержит ухудшение ситуации Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 5 24.04.2015 12:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Klyck
Onpay.ru - прием платежей на сайте ONpay
От Klyck в разделе «Биллинги»
Аватар id-reznik
Коллективная претензия к компании MMCIS inc. + Мониторинг выплат
От id-reznik в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватара нет
Blue Heaven Mails - www.blueheavenmails.com
От Кузнец в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Украинский стартап Open World начал сбор средств на маячки для навигации слепых
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
БУРЫЕ ПРОГНОЗЫ!!!
От atom24 в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар aloxa
Предложение (ограничение личных сообщений)
От aloxa в разделе «Вопросы и предложения»
.     
Пользователей
408,808
Тем
466,097
Сообщений
11,504,665

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube