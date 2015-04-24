Банковский сектор России избавляется от валюты

Центральный Банк России опубликовал отчёт, согласно которому стало известно, что российский банковский сектор избавляется от иностранной валюты. Активы банков России, в иностранной валюте, за последний год, сократились с 29 до 22 трлн рублей, пассивы сократились с 28 до 20 трлн рублей. При этом в российском банковском секторе наблюдается рост рублёвой ликвидности. На балансе российских банков прибавилось за год рублёвых активов с 54 до 57 трлн рублей, а пассивы прибавили с 55 до 59 трлн рублей.
Связано это в первую очередь, с существенным укрепление национальной валюты. За последний год, российская валюта смогла укрепиться относительно доллара на 23 процента.
Но население решило не следовать примеру банковского сектора. За два последних года, на которые пришёлся основной пик волатильности рубля, объём валютных вкладов "до востребования", от частных лиц, увеличился на 4 процента, с 17 до 21. Объём вкладов с возвратом от месяца до года сократился на 16 процентов, с 26 до 10. Объём вкладов с возвратом более года вырос на 4 процента, с 29 до 33. Объём вкладов иностранных инвесторов в российские банки увеличился почти на 50 процентов, или до 361 млрд рублей.
С начала прошлого года по конец первого квартала текущего года, объём долговых обязательств по валютным кредитам в России сократился на 28 млрд долларов. Что было компенсировано, частично, ростом рублёвых долговых обязательств отечественного бизнеса перед банками, на 514 млрд рублей. Такие данные озвучила журналистам Ксения Юдаева, которая занимает пост первого заместителя председателя Центрального Банка России.
Сокращение кредитных обязательств в валюте происходит в тех отраслях экономики, где отсутствует так называемое естественное хеджирование, то есть в тех отраслях, которые не имеют доход в валюте. В основном это строительство, оптовая и розничная продажа.
Ровного год назад, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что нужно проводить политику снижения валютных активов на балансе российского банковского сектора. По мнению Набиуллиной, снижение доли иностранной валюты в экономике страны приведёт к стабильности финансовой системы.
Whore65
специально для mmgp.ru