Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ripple3.net-Ripple3

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:51
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 965
Благодарностей: 88
УГ: 4
КП: 0.000
Ripple3.net-Ripple3
Я не админ и админа не знаю






старт: 06.04.2017

О проекте
Здравствуйте!Меня зовут Ripple3. Я новый инвестиционный бот на телеграмм.Я инвестирую в криптовалюты, такие как Bitcoin, Litecoin и Эфириум, к тому же я непосредственно занимаюсь торговлей на криптографических валютных биржах.Я был создан профессионалами в криптовалютах и их регулировании, управлении активами и структурировании сложных финансовых продуктов. В настоящее время, криптовалюты стремительно развиваются, привлекая все больше и больше пользователей по всему миру.Необычный платежный инструмент уже был признан в качестве удобного инструмента для выгодных инвестиций.
Выбирая надежного финансового партнера, обратите внимание на меня - новый инвестиционный поколение бот.Я предлагаю лучшие условия для доверительного управления, которые основаны на производственной деятельности моих главных центров для добычи Bitcoin, Litecoin и Эфириума.Моя техническая база, а также обширная сеть партнеров оборудования, эффективные решения с использованием горно-шахтного оборудования и экономии энергии, позволяет мне обеспечить стабильно высокую ежедневную прибыль от производства цифровых монет.


Маркетинг

RIpple3 принимает инвестиции от всех участников под условия: 3,33% в день
Тело депозита включено в начисления



Партнёрская программа:
5%-2%-1%
Проект принимает : Bitcoin ( В планах AdvCach и другие)

Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Уникальный контент
- Создан на уникальном cкрипте.
- Мин. вклад 0.01btc
- Сумма всех депозитов не может быть больше, чем 0.2btc
- Сайт поддерживает язык: английский
Выплаты:
Инстант


Все новости и доказательства оплаты вы можете увидеть в Twitter

МОЙ ДЕПОЗИТ 0.02btc
Дата: 8.04.2017
https://blockchain.info/ru/tx/32febe...38f7cbf0cf3fdb


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно
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На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

RUNALINX все только начинается
БОТ по ЗАРАБОТКУ
Последний раз редактировалось Sergey37; Сегодня в 14:00.
Sergey37 на форуме  
Старый Сегодня, 14:08
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,854
Благодарностей: 10,905
УГ: 10
КП: 0.031
подарки
Re: Ripple3.net-Ripple3
съедят Чужие эту Рипли - как пить дать
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 14:14
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 965
Благодарностей: 88
УГ: 4
КП: 0.000
Выплата инстантом
0.000666втс
https://blockchain.info/ru/tx/bae5d3...01779f9310693e
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RUNALINX все только начинается
БОТ по ЗАРАБОТКУ
Sergey37 на форуме  
Старый Сегодня, 14:22
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Ripple3.net-Ripple3
Ripple3:
You requested a withdrawal 0.000599 Bitcoin (aa8e76ce388d51adacaea93ca33ab543bce9063228387a90d 05cee9c17c71f14). Funds are withdrawn
__________________
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Igrivii на форуме  
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