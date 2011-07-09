Ripple3.net-Ripple3

Я не админ и админа не знаю
старт: 06.04.2017
О проекте
Здравствуйте!Меня зовут Ripple3. Я новый инвестиционный бот на телеграмм.Я инвестирую в криптовалюты, такие как Bitcoin, Litecoin и Эфириум, к тому же я непосредственно занимаюсь торговлей на криптографических валютных биржах.Я был создан профессионалами в криптовалютах и их регулировании, управлении активами и структурировании сложных финансовых продуктов. В настоящее время, криптовалюты стремительно развиваются, привлекая все больше и больше пользователей по всему миру.Необычный платежный инструмент уже был признан в качестве удобного инструмента для выгодных инвестиций.
Выбирая надежного финансового партнера, обратите внимание на меня - новый инвестиционный поколение бот.Я предлагаю лучшие условия для доверительного управления, которые основаны на производственной деятельности моих главных центров для добычи Bitcoin, Litecoin и Эфириума.Моя техническая база, а также обширная сеть партнеров оборудования, эффективные решения с использованием горно-шахтного оборудования и экономии энергии, позволяет мне обеспечить стабильно высокую ежедневную прибыль от производства цифровых монет.
Маркетинг
RIpple3 принимает инвестиции от всех участников под условия: 3,33% в день
Тело депозита включено в начисления
Партнёрская программа:
5%-2%-1%
Проект принимает : Bitcoin ( В планах AdvCach и другие)
Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Уникальный контент
- Создан на уникальном cкрипте.
- Мин. вклад 0.01btc
- Сумма всех депозитов не может быть больше, чем 0.2btc
- Сайт поддерживает язык: английский
Выплаты:
Инстант
Все новости и доказательства оплаты вы можете увидеть в Twitter
МОЙ ДЕПОЗИТ 0.02btc
Дата: 8.04.2017
https://blockchain.info/ru/tx/32febe...38f7cbf0cf3fdb
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно