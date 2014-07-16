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Kryptex- заработок на процессоре и видеокарте

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Старый Сегодня, 13:50
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.04.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Kryptex- заработок на процессоре и видеокарте


Заработок без вложений на ресурсах своего пк.
Чем производительней и современней ваш процессор и видеокарта, тем больше денег будет капать. На хорошей игровой платформе получается около 4-6 тыс. рублей в месяц.
Ресурс 2017 года, на данный момент платит исправно на карты visa, mastercard. Также доступен вывод средств на qiwi кошелек.
Минимальная сумма вывода 50 руб.

Мой доход за 13 дней на довольно таки стареньком пк

составил 200 рублей:

Отличный вариант для тех у кого компьютер работает много
Еще один плюс в том что программа Kryptex работает в двух режимах:
полный и комфортный.


В комфортном режиме программа не нагружает пк когда вы работаете, заработок при этом тоже уменьшается.

Данный ресурс работает на 100%, техподдержка тоже отвечает, проверял лично. Рекомендую данный ресурс всем у кого хорошее железо.

https://www.kryptex.org/?ref=a35e3357
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