Whore65 Специалист

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Иностранные инвесторы покидают российский рынок ценных бумаг



Фондовый рынок России с начала года практически беспрерывно падает. Лишь изредка крупные инвесторы пытаются остановить падение, давая небольшую передышку. Сейчас индекс ценных бумаг ММВБ торгуется на годовых минимумах. И многие задаются вопросом, долго ли будет продолжаться такое затяжное падение?



В четверг, крупнейший индекс ценных бумаг российских компаний, ММВБ достигал, в моменте, до 1900 пунктов. Последний раз цена опускалась столь низко в июле 2016 года. Стоит отметить, что падение от максимумов уже составило 17 процентов. Это означает, что общая капитализация российских компаний уменьшилась на 1,5 трлн долларов.







На графике выше прекрасно видно, что падение ценных бумаг российских компаний происходит практически без всяких остановок. И на горизонте нет даже признаков смены тренда. Сейчас основной вопрос, который стоит перед инвесторами, до каких уровней будет падать цена? Как указывают эксперты, российский фондовый рынок падает из-за выхода иностранных инвесторов. Которые, к слову сказать, в прошлом году были основными покупателями российских активов.



Так же стремительное падение индекса ценных бумаг ММВБ стоит записать на негативную динамику акций государственной корпорации "Газпром". Акции корпорации, наряду с ценными бумагами Сбербанка имеют вес в индексе до 15 процентов. Так что российский рынок ценных бумаг отчасти тянут именно акции "Газпрома".







Столь низких уровней цены акции государственной корпорации "Газпром" достигали в конце 2014 года, когда Центральный Банк России внезапно повысил процентную ставку. Но тогда рынок реагировал эмоционально, и вынужденно закрывались позиции. Сейчас же идут запланированные распродажи.



Но удивляться вряд ли стоит, особенно на фоне опубликованных слабых финансовых отчётов корпорации. Ко всему прочему, "Газпром" будет вынужден тратить колоссальные деньги на строительство газопроводов в Китай и Турцию, и это при том, что стоимость "голубого топлива", скорее всего будет снижаться.



Стоит так же упомянуть про разочарованность инвесторов выплатами дивидендов. Уже который раз Министерство финансов пытается заставить российские компании платить по акциям 50 процентов своей прибыли. Но крупнейшие государственные корпорации игнорируют все распоряжения. Что "Газпром", что Сбербанк заплатят по 25 процентов.



Но всё это не главные причины, так как падение акций началось гораздо раньше. Стоит упомянуть факт, что российские ценные бумаги торгуются в общем русле движения общемировых тенденций. После того, как Дональд Трамп стал президентом США, фондовые рынки показали мощнейший рост, российский не отставал. Но прошло время, эйфория спала, и котировки посыпались вниз. На данный момент, практически все бумаги вернулись к ценам, до президентских выборов. Индекс ММВБ так же торгуется на тех уровнях.



Whore65



специально для mmgp.ru Фондовый рынок России с начала года практически беспрерывно падает. Лишь изредка крупные инвесторы пытаются остановить падение, давая небольшую передышку. Сейчас индекс ценных бумаг ММВБ торгуется на годовых минимумах. И многие задаются вопросом, долго ли будет продолжаться такое затяжное падение?В четверг, крупнейший индекс ценных бумаг российских компаний, ММВБ достигал, в моменте, до 1900 пунктов. Последний раз цена опускалась столь низко в июле 2016 года. Стоит отметить, что падение от максимумов уже составило 17 процентов. Это означает, что общая капитализация российских компаний уменьшилась на 1,5 трлн долларов.На графике выше прекрасно видно, что падение ценных бумаг российских компаний происходит практически без всяких остановок. И на горизонте нет даже признаков смены тренда. Сейчас основной вопрос, который стоит перед инвесторами, до каких уровней будет падать цена? Как указывают эксперты, российский фондовый рынок падает из-за выхода иностранных инвесторов. Которые, к слову сказать, в прошлом году были основными покупателями российских активов.Так же стремительное падение индекса ценных бумаг ММВБ стоит записать на негативную динамику акций государственной корпорации "Газпром". Акции корпорации, наряду с ценными бумагами Сбербанка имеют вес в индексе до 15 процентов. Так что российский рынок ценных бумаг отчасти тянут именно акции "Газпрома".Столь низких уровней цены акции государственной корпорации "Газпром" достигали в конце 2014 года, когда Центральный Банк России внезапно повысил процентную ставку. Но тогда рынок реагировал эмоционально, и вынужденно закрывались позиции. Сейчас же идут запланированные распродажи.Но удивляться вряд ли стоит, особенно на фоне опубликованных слабых финансовых отчётов корпорации. Ко всему прочему, "Газпром" будет вынужден тратить колоссальные деньги на строительство газопроводов в Китай и Турцию, и это при том, что стоимость "голубого топлива", скорее всего будет снижаться.Стоит так же упомянуть про разочарованность инвесторов выплатами дивидендов. Уже который раз Министерство финансов пытается заставить российские компании платить по акциям 50 процентов своей прибыли. Но крупнейшие государственные корпорации игнорируют все распоряжения. Что "Газпром", что Сбербанк заплатят по 25 процентов.Но всё это не главные причины, так как падение акций началось гораздо раньше. Стоит упомянуть факт, что российские ценные бумаги торгуются в общем русле движения общемировых тенденций. После того, как Дональд Трамп стал президентом США, фондовые рынки показали мощнейший рост, российский не отставал. Но прошло время, эйфория спала, и котировки посыпались вниз. На данный момент, практически все бумаги вернулись к ценам, до президентских выборов. Индекс ММВБ так же торгуется на тех уровнях.Whore65специально для mmgp.ru

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