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США - ситуация с кредитованием напоминает кризисные 2000 и 2008 год

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#1
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США - ситуация с кредитованием напоминает кризисные 2000 и 2008 год


Немного восстановившись после выборов президента США, ситуация с кредитованием по данным аналитиков Bank of America на данный момент сильно ухудшилась. В основе спада кредитования - политическая и финансовая не определенность, вызванная тем, что до сих пор многие предвыборные обещания Трампа так и остались словами, налоговая реформа до сих пор не проведена, потребительский спрос на многие товары продолжает падать, количество рабочих мест уменьшается, а доступные вакансии так и остаются невостребованными, либо из-за их непривлекательности для граждан США, либо за отсутствия нужной квалификации.
Согласно отчету, предоставленному ФРС рост коммерческого и производственного кредитования составил всего 2.8%. Это самый худший показатель за последние 10 лет. Общий объем роста кредитования за последние недели марта составил 4%, в то время как на протяжении 2014-2015 годов этот показатель равнялся 8%.
На данный момент экономика США находится в ожидании. Все ждут результатов политики, проводимой Трампом. Первоначальное оживление экономики, вызванное выборами нового президента, сменилось ожиданием и рецессией, так как до сих пор предвыборные обещания не выполняются.
Еженедельная статистика показывает, что размеры кредитования промышленных предприятий остаются неизменными с сентября 2016 года. С этим обстоятельством связан тот факт, что потребительский спрос на многие производственные товары либо упал в 2017 году, либо остался неизменным. Некоторого оживления ситуации эксперты ожидают с наступлением весны и началом сезона строительства. Тем не менее, это первый случай отсутствия роста объема кредитования в течении 6 месяцев подряд с 2011 года.
Рост потребительских кредитов в США также замедлился. В 2017 году он составил 1.4%, в то время как годом раннее этот показатель равнялся 3.1%.

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58fc6edee47cf

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://bcs-express.ru/novosti-i-anal...-i-2008-godakh
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 13:27
#2
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награды Ветеран MMGP.RU 
Re: США - ситуация с кредитованием напоминает кризисные 2000 и 2008 год
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Все ждут результатов политики, проводимой Трампом.
Все ждут а дождемся в итоге только мы. Опять кризис, опять сухари и доширак
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InfernusZp на форуме  
Старый Сегодня, 13:33
#3
Профессионал
 
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 3,093
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Автор темы Re: США - ситуация с кредитованием напоминает кризисные 2000 и 2008 год
Цитата:
Сообщение от InfernusZp Посмотреть сообщение
Все ждут а дождемся в итоге только мы. Опять кризис, опять сухари и доширак
А так все были за Трампа. Мне кажется, что даже сами американцы не особенно довольны тем, что у них получилось.
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veranika55 на форуме  
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