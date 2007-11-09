therealinvest Интересующийся

Имя: Евгений Иванов Пол: Мужской Адрес: Москва Инвестирую в: HYIP Регистрация: 09.04.2017 Сообщений: 51 Благодарностей: 17 УГ: 3 КП: 0.000

Самые популярные махинации в интернете



Но штука в том, что Всемирная паутина - бездонная бочка всяческих афер. Ее открытость, а главное, юридическая безнаказанность, способствуют созданию все новых и новых ухищрений. Гражданам остается лишь набивать шишки и делиться печальным опытом со знакомыми. Журналисты попытались собрать воедино самые популярные на сегодняшний день виды кибермошенничеств и предупредить о них москвичей.



«Составляем гороскоп»



Объявлениями, предлагающими заказать персональный гороскоп, просто кишит Всемирная паутина. Авторы обещают выслать его быстро и бесплатно. Юзеру предлагается заполнить стандартную анкету (имя, фамилия, дата рождения) и, конечно, оставить свой электронныйадрес. Любитель астрологии указывает все эти данные, но вместо гороскопа в его ящик попадает письмо с еще одним условием: чтобы получить заказ, надо отправить по указанному номеру SMS-сообщение с набором тех или иных цифр. Если клиент на это ведется, со счета его мобильника улетит несколько долларов. В лучшем случае ему действительно пришлют гороскоп. Причем сразу же, что уже вызывает сомнения в его уникальности. В худшем - ничего не пришлют. А если после первого этапа процедуры (отправки данных) кандидат в лохи остановится, ему на ящик еще долго будут приходить заманчивые сообщения. Но это пусть и неприятно, зато бесплатно.



«Помогите ребенку!»



Это самый кощунственный вид интернет-мошенничества, поскольку речь идет о спекуляции на больных детях. Текст о тяжело больном ребенке с его фото распространяется через живые журналы, рассылается по почтовым ящикам или вешается на интернет-форум. Автор послания рассказывает слезную историю о мальчике (девочке), чьи родители не могут оплатить дорогую операцию (лекарства). Всем, кто хочет помочь, предлагается перечислить деньги на банковский счет (реквизиты прилагаются) или произвести оплату через систему «Веб-мани».



Авторы таких посланий могут повесить в Интернете как фото реально больного малыша, взятое с благотворительного сайта, так и любое «левое». Благодаря чему дошло до того, что граждане, обнаружив в Интернете любую просьбу о помощи, перестают верить таким объявлениям и порой отворачиваются от людей, действительно нуждающихся в срочном лечении.



Совет: увидев объявление о сборе денег для ребенка, установите с его автором или родственниками больного личный контакт. Уточните фамилию ребенка, диагноз, в какой больнице лежит. И договоритесь о передаче денег из рук в руки.



«Воруем чужие переговоры!»



Лохотрон для ревнивых мужей и жен. Сидящему в «аське» человеку приходит сообщение-спам от незнакомца, предлагающее услуги по взлому почтовых ящиков, а главное - детализации мобильных переговоров (информация о входящих-исходящих с данными владельцев номеров) и расшифровке SMS-сообщений.



- Полгода назад у меня закрались подозрения, что муж ходит налево, - рассказала 32-летняя маркетолог Татьяна, - но уверенности не было. А тут на работе я получаю такое сообщение. Написала его автору по указанному электронному адресу, тот прислал ответ: мол, заказ выполняем в течение 1-2 дней. Информация о переговорах за последние 2 месяца стоит 80 долларов, перечислить их нужно по системам «Веб-мани» или «Яндекс.Деньги». Я тут же отправила деньги, но до сих пор обещанного текстового файла с переговорами не получила...



Корреспондент вступила в переписку с автором аналогичного спам-сообщения. Почуяв наживу, жулик терпеливо переписывался со мной недели две. Сразу предупредив, что по телефону переговоры невозможны, он сообщил, что данные они получают непосредственно от операторов мобильной связи. После перечисления аванса (половина стоимости заказа) клиенту демонстрируется часть информации. И только по получении всей суммы высылается весь файл. На вопрос, какие гарантии того, что после получения аванса заказ действительно пришлют, неизвестный ничего вразумительного ответить не смог. Общение закончилось...



- Получение таких данных - вещь сложная даже для сыщиков, - сказал нам знакомый, многие годы проработавший начальником уголовного розыска. - Чтобы взять детализацию, нам нужно получить предписание суда по ходатайству прокуратуры. И то обычно это практикуется лишь при тяжких преступлениях. Не думаю, что детализацию так просто купить в Интернете.



Впрочем, у знакомых хакеров другое мнение:



- Продажа такой информации - вещь реальная. Но в вашем случае об обмане говорит то, что неизвестный просит половину денег вперед. Настоящий хакер сначала пришлет клиенту часть детализации и лишь после этого попросит деньги.



«Купите рекламу!»



Потенциальные клиенты - владельцы смартфонов. Смысл публикуемых в Интернете объявлений - услуга за услугу. Владелец телефона может бесплатно скачать и установить у себя на телефоне специальную программу, благодаря которой на дисплее мобильника при каждом входящем звонке или SMS-сообщении будет высвечиваться та или иная рекламная картинка. А хозяин телефона, в свою очередь, будет получать с каждого такого баннера дивиденды. У тех, кто попробовал, мнения расходятся. Одни утверждают, что, если много говоришь, действительно можно заработать неплохо. Но большинство уверяет, что на их счет за месяц пришло от силы 200 рублей.



Компания, предлагающая такой вид посредничества, скорее всего просто хочет протестировать новый вид рекламы, посмотреть, насколько он эффективен. Но знакомые хакеры пояснили: нет никакой гарантии, что сегодня-завтра они (хакеры) или их коллеги не пропишут в такую программу вредоносный код. В этом случае с телефона абонента без его ведома будут отправляться SMS на дорогостоящие серверы. Обычно в таком случае уходит от 3 до 5 долларов за сообщение. Отправка может происходить нечасто, и отдельно взятый владелец смартфона может потерю и не заметить. А вредоносный код, кстати, может без ведома владельца отсылаться с его телефона и другим людям.



«Выкупите свой номер ICQ!»



Моего очередного собеседника зовут Петр и ему очень везет на интернет-вредителей.



- Это началось в начале декабря прошлого года, - вспоминает молодой человек. - Несколько раз, открывая у себя дома программу ICQ, я обнаруживал сообщение, что она уже используется другим компьютером. Поначалу думал, что кто-то на работе включил мой компьютер и там автоматически запустилась моя ICQ. Но потом возникли подозрения, что неизвестный украл мой пароль и пользуется моей «аськой».



Номер интернет-пейджера у Петра длинный, незапоминающийся. Поэтому целью воришки было явно не заполучить его себе. О его намерениях пострадавший вскоре узнал.



- В конце концов я завел себе новую «аську» и по ней вступил в переписку со старой, - продолжает Петр. - Вернее, с ее новым хозяином. Говорю ему: «Братишка, неплохо бы вернуть номер». Ответ: «А что мне за это будет?» Вор потребовал перечислить ему по «Веб-мани» $40. Я, конечно, переговоры прекратил - шут с ним, со старым номером...



А иные владельцы готовы заплатить шантажисту деньги - например, если список его контактов насчитывает не одну сотню номеров и восстановить его будет проблематично. Но на этом приключения Петра не закончились. К вечеру ему стали звонить недоуменные друзья и знакомые. Оказалось, что человек, укравший «аську», прошелся по его контакт-листу. И каждому адресату от его имени отправил сообщение с просьбой перечислить по «Веб-мани» $10. Мол, срочно нужны деньги. Несколько человек деньги отправили и теперь звонили узнать, что у парня стряслось.



А иногда «угонщик» может прислать контактам своей жертвы в сообщениях вирус. Поэтому каждому пользователю Интернета нужно запомнить: если знакомый прислал по ICQ какую-то ссылку, прежде чем открыть ее, позвоните ему и спросите, действительно ли это сообщение - от него.



«Предлагаем надомную работу!»



Искусством наживаться на тех, кто ищет работу, российские мошенники овладели еще в доинтернетовские времена. Просто перенесли свою простую схему во Всемирную паутину.



- Аферисты вешают в Сети объявления о том, что им требуются наборщики текстов, - рассказывает тот же самый Петр. - Желая подработать, я ответил на несколько предложений. Заполнил высланные мне анкеты и получил с разных адресов ответы с одним и тем же (!) текстом. «Я работаю в издательском доме. Вам надо будет перепечатывать на компьютер рукописные тексты авторов. Оплата - 26 рублей за страницу А4. Мы готовы выслать вам пробный заказ - фотографии рукописей, с которых надо набирать текст. Но сначала переведите нам по системе «Яндекс.Деньги» или «Веб-мани» 50 рублей. Это будет гарантией того, что вы выполняете заказ". Мол, типография не может разбрасываться авторскими текстами - она должна отвечать перед заказчиками. Меня позабавило то, что "типографии", которые, если верить авторам посланий, были расположены в разных городах, своими текстами напоминали близнецов.



«Мобильник на халяву!»



Сейчас наиболее популярны два способа таких афер.



Первый используют недобросовестные интернет-магазины. Они объявляют на своих сайтах, что начинается розыгрыш крутого мобильника. Для участия необходимо купить у них два диска (например, музыкальных), а в конце недели якобы будет происходить розыгрыш среди покупателей. Но увидеть воочию того, кто выиграл, вам, понятно, никто не даст. Хотя на сайте магазина через пару дней и появится информация, что количество выигравших на этой неделе увеличилось.



Второй способ еще проще: мошенники устраивают что-то типа аукциона. Они предлагают вам отправлять на определенный номер эсэмэски. Естественно, платные. Кто больше пришлет, тому дорогой мобильник и достанется. Подогревать ваш азарт будут приходящие на почтовый ящик сообщения о том, что вы отстаете от лидера всего на пару-тройку SMS. В итоге вы просадите все деньги на сотовом, а вам сообщат: «Вы прислали 25 сообщений, а выигравший - 26. Попробуйте в следующий раз».



СРАЗУ ОГОВОРИМСЯ. Не все вышеперечисленные ТИПОВЫЕ интернет-объявления обязательно оставят вас в дураках. Но стоит ли рисковать? Лишиться $10-20 - это, конечно, не накладно. Однако для мошенника получить по 10 долларов от двадцати таких же, как вы, - уже хороший навар. Кто они – интернет-жулики?



Получая каждый день по электронной почте гору рекламных объявлений, многие задаются вопросом: «Чьих это рук дело, как спамеры находят наши адреса и почему их никто не может остановить?» Об этом и многом другом «МК» поведал представитель такого бизнеса. 35-летний Сергей не один год занимается электронными рассылками.



- Как вы находите адреса наших почтовых ящиков?



- В Интернете есть куча баз данных и справочников типа желтых страниц. Там помимо фактических адресов и телефонов фирм часто указывается их e-mail. Базы по сотрудникам конкретной организации тоже нетрудно достать. Адреса же личных ящиков мы берем с форумов, живых журналов и т.д. Путешествуя по Интернету, людям часто приходится где-то регистрироваться и оставлять свой e-mail. Специальные программы-пауки обходят ресурсы и выдергивают эти адреса.



- Ты прав: я по возможности нигде не оставляю свой e-mail, поэтому спам мне почти не приходит.



- Это тоже не выход. Гораздо удобнее один почтовый ящик иметь для личной переписки, а другой держать для различных форумов - пусть туда сыплется что угодно.



- Получив рекламу, некоторые пользователи отправляют на адрес, с которого она пришла, гневное письмо. И им тут же приходит ответ: такого адреса уже не существует.



- Да, каждый адрес уникален, и из-за того, что в Интернете идет их постоянная фильтрация, приходится постоянно менять ящики. Раньше было проще, но спамеры сами невольно усложнили себе задачу. Несколько лет назад мы решили работать цивилизованно и из уважения к получателю рекламное письмо так и обозначать в теме - «Спам» или «Реклама”. Но такие сообщения стали немедленно блокироваться, и они просто не доходили до адресатов. Приходится действовать изощреннее.



- Почему борцы с рекламными рассылками никак их не прекратят?



- Ха! Тем, кто с ними борется, например авторам антивирусных программ, которые предлагают владельцам почтовых ящиков купить у них антиспамы, выгодно, чтобы это явление существовало. Пока есть спам, будет спрос на антипрограммы, и можно выпускать все новые и новые. Поэтому о законах, запрещающих спам, у нас много говорят, но вряд ли такой будет в ближайшее время принят. Это никому не выгодно.



- Ты занимаешься рассылками любых объявлений? Даже всяческих финансовых пирамид?



- В рассылке таких объявлений не вижу ничего предосудительного. За лохотрон несет ответственность тот, кто его предлагает. Наше дело - выполнять заказы. Но есть в нашей среде ряд табу. Например, никто никогда не будет рассылать рекламу детской порнографии. Ведь у нас у самих есть дети. По этой же причине мы не занимаемся рассылками фиктивных просьб о помощи больным детям. Человек, который попытается их распространять, будет моментально выкинут из нашего бизнеса. Ему перекроют кислород все, с кем он сотрудничал в Интернете. И авторы тех сообщений, которые пока еще проскакивают, скорее люди случайные. Как раз несколько месяцев назад один спамер попытался заняться такой «благотворительностью», и, хотя он потом оправдывался, что большой процент со своей прибыли якобы перечислял в благотворительные организации, в нашей среде с ним расправились жестко.



И еще. Не так давно в Интернете появилась любопытная страничка: «Предлагаем энциклопедию всех-всех-всех известных в мире интернет-мошенничеств. Прочитав эту книгу, вы сможете противостоять жуликам и никогда не попадетесь в их сети!». Ее авторы просят лишь перечислить на их электронный кошелек 10 рублей, и тогда вам укажут путь, по которому можно ее скачать на свой компьютер. Так что можете попробовать. По крайней мере, если вас и на этот раз (не дай бог!) обманут, это будет самой красивой аферой за всю историю Интернета.



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЖЕРТВАМ?



По данным Центра исследования компьютерной преступности, в России в прошлом году было зафиксировано около 14 тысяч киберпреступлений. В основном это ложные предложения товаров и услуг, услуги по организации хакерских атак, аферы с электронными платежными картами и счетами клиентов электронных платежных систем. Более 450 подобных афер удалось пресечь.



Куда обращаться, если вы стали жертвой интернет-мошенников? Вопрос, конечно, интересный...



- Управление «Р» у нас упразднили еще несколько лет назад, - сказали «МК» в ГУВД Москвы. - Профильное подразделение осталось только в МВД - управление «К». Так что если вы пострадали от хакеров, есть два варианта. Первый - обратиться сразу в МВД, второй - написать заявление в ближайшее ОВД. В последнем случае местные милиционеры сами будут решать, что с ним делать: либо передадут в округ или то же МВД, либо попытаются раскрыть преступление сами.



Почему при ГУВД расформировано такое нужное управление? Стражи порядка лишь осторожно замечают, что решения начальства не обсуждаются. Известно только, что часть борцов с хакерами из московского управления "Р" тогда перешла работать в другие сферы - например, заниматься налоговыми преступлениями, а часть вообще ушла «на гражданку».



- Рынок высоких технологий развивается с бешеной скоростью. И, к сожалению, за ним не поспевают ни правоохранители, ни законодатели, - говорит адвокат Петр Домбровицкий, которому приходилось сталкиваться с подобными делами. - В таких вещах стражи порядка инертны, и обратить их внимание на ваш случай можно только при помощи официального заявления в милицию или прокуратуру.



Источник: Каждому кажется: обмануть или ограбить могут кого угодно, но только не меня. Особенно если это касается махинаций в Интернете. Даже те, кто однажды попал на удочку аферистов, уверены: теперь я осторожен и больше этого не произойдет.Но штука в том, что Всемирная паутина - бездонная бочка всяческих афер. Ее открытость, а главное, юридическая безнаказанность, способствуют созданию все новых и новых ухищрений. Гражданам остается лишь набивать шишки и делиться печальным опытом со знакомыми. Журналисты попытались собрать воедино самые популярные на сегодняшний день виды кибермошенничеств и предупредить о них москвичей.Объявлениями, предлагающими заказать персональный гороскоп, просто кишит Всемирная паутина. Авторы обещают выслать его быстро и бесплатно. Юзеру предлагается заполнить стандартную анкету (имя, фамилия, дата рождения) и, конечно, оставить свой электронныйадрес. Любитель астрологии указывает все эти данные, но вместо гороскопа в его ящик попадает письмо с еще одним условием: чтобы получить заказ, надо отправить по указанному номеру SMS-сообщение с набором тех или иных цифр. Если клиент на это ведется, со счета его мобильника улетит несколько долларов. В лучшем случае ему действительно пришлют гороскоп. Причем сразу же, что уже вызывает сомнения в его уникальности. В худшем - ничего не пришлют. А если после первого этапа процедуры (отправки данных) кандидат в лохи остановится, ему на ящик еще долго будут приходить заманчивые сообщения. Но это пусть и неприятно, зато бесплатно.Это самый кощунственный вид интернет-мошенничества, поскольку речь идет о спекуляции на больных детях. Текст о тяжело больном ребенке с его фото распространяется через живые журналы, рассылается по почтовым ящикам или вешается на интернет-форум. Автор послания рассказывает слезную историю о мальчике (девочке), чьи родители не могут оплатить дорогую операцию (лекарства). Всем, кто хочет помочь, предлагается перечислить деньги на банковский счет (реквизиты прилагаются) или произвести оплату через систему «Веб-мани».Авторы таких посланий могут повесить в Интернете как фото реально больного малыша, взятое с благотворительного сайта, так и любое «левое». Благодаря чему дошло до того, что граждане, обнаружив в Интернете любую просьбу о помощи, перестают верить таким объявлениям и порой отворачиваются от людей, действительно нуждающихся в срочном лечении.Совет: увидев объявление о сборе денег для ребенка, установите с его автором или родственниками больного личный контакт. Уточните фамилию ребенка, диагноз, в какой больнице лежит. И договоритесь о передаче денег из рук в руки.Лохотрон для ревнивых мужей и жен. Сидящему в «аське» человеку приходит сообщение-спам от незнакомца, предлагающее услуги по взлому почтовых ящиков, а главное - детализации мобильных переговоров (информация о входящих-исходящих с данными владельцев номеров) и расшифровке SMS-сообщений.- Полгода назад у меня закрались подозрения, что муж ходит налево, - рассказала 32-летняя маркетолог Татьяна, - но уверенности не было. А тут на работе я получаю такое сообщение. Написала его автору по указанному электронному адресу, тот прислал ответ: мол, заказ выполняем в течение 1-2 дней. Информация о переговорах за последние 2 месяца стоит 80 долларов, перечислить их нужно по системам «Веб-мани» или «Яндекс.Деньги». Я тут же отправила деньги, но до сих пор обещанного текстового файла с переговорами не получила...Корреспондент вступила в переписку с автором аналогичного спам-сообщения. Почуяв наживу, жулик терпеливо переписывался со мной недели две. Сразу предупредив, что по телефону переговоры невозможны, он сообщил, что данные они получают непосредственно от операторов мобильной связи. После перечисления аванса (половина стоимости заказа) клиенту демонстрируется часть информации. И только по получении всей суммы высылается весь файл. На вопрос, какие гарантии того, что после получения аванса заказ действительно пришлют, неизвестный ничего вразумительного ответить не смог. Общение закончилось...- Получение таких данных - вещь сложная даже для сыщиков, - сказал нам знакомый, многие годы проработавший начальником уголовного розыска. - Чтобы взять детализацию, нам нужно получить предписание суда по ходатайству прокуратуры. И то обычно это практикуется лишь при тяжких преступлениях. Не думаю, что детализацию так просто купить в Интернете.Впрочем, у знакомых хакеров другое мнение:- Продажа такой информации - вещь реальная. Но в вашем случае об обмане говорит то, что неизвестный просит половину денег вперед. Настоящий хакер сначала пришлет клиенту часть детализации и лишь после этого попросит деньги.Потенциальные клиенты - владельцы смартфонов. Смысл публикуемых в Интернете объявлений - услуга за услугу. Владелец телефона может бесплатно скачать и установить у себя на телефоне специальную программу, благодаря которой на дисплее мобильника при каждом входящем звонке или SMS-сообщении будет высвечиваться та или иная рекламная картинка. А хозяин телефона, в свою очередь, будет получать с каждого такого баннера дивиденды. У тех, кто попробовал, мнения расходятся. Одни утверждают, что, если много говоришь, действительно можно заработать неплохо. Но большинство уверяет, что на их счет за месяц пришло от силы 200 рублей.Компания, предлагающая такой вид посредничества, скорее всего просто хочет протестировать новый вид рекламы, посмотреть, насколько он эффективен. Но знакомые хакеры пояснили: нет никакой гарантии, что сегодня-завтра они (хакеры) или их коллеги не пропишут в такую программу вредоносный код. В этом случае с телефона абонента без его ведома будут отправляться SMS на дорогостоящие серверы. Обычно в таком случае уходит от 3 до 5 долларов за сообщение. Отправка может происходить нечасто, и отдельно взятый владелец смартфона может потерю и не заметить. А вредоносный код, кстати, может без ведома владельца отсылаться с его телефона и другим людям.Моего очередного собеседника зовут Петр и ему очень везет на интернет-вредителей.- Это началось в начале декабря прошлого года, - вспоминает молодой человек. - Несколько раз, открывая у себя дома программу ICQ, я обнаруживал сообщение, что она уже используется другим компьютером. Поначалу думал, что кто-то на работе включил мой компьютер и там автоматически запустилась моя ICQ. Но потом возникли подозрения, что неизвестный украл мой пароль и пользуется моей «аськой».Номер интернет-пейджера у Петра длинный, незапоминающийся. Поэтому целью воришки было явно не заполучить его себе. О его намерениях пострадавший вскоре узнал.- В конце концов я завел себе новую «аську» и по ней вступил в переписку со старой, - продолжает Петр. - Вернее, с ее новым хозяином. Говорю ему: «Братишка, неплохо бы вернуть номер». Ответ: «А что мне за это будет?» Вор потребовал перечислить ему по «Веб-мани» $40. Я, конечно, переговоры прекратил - шут с ним, со старым номером...А иные владельцы готовы заплатить шантажисту деньги - например, если список его контактов насчитывает не одну сотню номеров и восстановить его будет проблематично. Но на этом приключения Петра не закончились. К вечеру ему стали звонить недоуменные друзья и знакомые. Оказалось, что человек, укравший «аську», прошелся по его контакт-листу. И каждому адресату от его имени отправил сообщение с просьбой перечислить по «Веб-мани» $10. Мол, срочно нужны деньги. Несколько человек деньги отправили и теперь звонили узнать, что у парня стряслось.А иногда «угонщик» может прислать контактам своей жертвы в сообщениях вирус. Поэтому каждому пользователю Интернета нужно запомнить: если знакомый прислал по ICQ какую-то ссылку, прежде чем открыть ее, позвоните ему и спросите, действительно ли это сообщение - от него.Искусством наживаться на тех, кто ищет работу, российские мошенники овладели еще в доинтернетовские времена. Просто перенесли свою простую схему во Всемирную паутину.- Аферисты вешают в Сети объявления о том, что им требуются наборщики текстов, - рассказывает тот же самый Петр. - Желая подработать, я ответил на несколько предложений. Заполнил высланные мне анкеты и получил с разных адресов ответы с одним и тем же (!) текстом. «Я работаю в издательском доме. Вам надо будет перепечатывать на компьютер рукописные тексты авторов. Оплата - 26 рублей за страницу А4. Мы готовы выслать вам пробный заказ - фотографии рукописей, с которых надо набирать текст. Но сначала переведите нам по системе «Яндекс.Деньги» или «Веб-мани» 50 рублей. Это будет гарантией того, что вы выполняете заказ". Мол, типография не может разбрасываться авторскими текстами - она должна отвечать перед заказчиками. Меня позабавило то, что "типографии", которые, если верить авторам посланий, были расположены в разных городах, своими текстами напоминали близнецов.Сейчас наиболее популярны два способа таких афер.Первый используют недобросовестные интернет-магазины. Они объявляют на своих сайтах, что начинается розыгрыш крутого мобильника. Для участия необходимо купить у них два диска (например, музыкальных), а в конце недели якобы будет происходить розыгрыш среди покупателей. Но увидеть воочию того, кто выиграл, вам, понятно, никто не даст. Хотя на сайте магазина через пару дней и появится информация, что количество выигравших на этой неделе увеличилось.Второй способ еще проще: мошенники устраивают что-то типа аукциона. Они предлагают вам отправлять на определенный номер эсэмэски. Естественно, платные. Кто больше пришлет, тому дорогой мобильник и достанется. Подогревать ваш азарт будут приходящие на почтовый ящик сообщения о том, что вы отстаете от лидера всего на пару-тройку SMS. В итоге вы просадите все деньги на сотовом, а вам сообщат: «Вы прислали 25 сообщений, а выигравший - 26. Попробуйте в следующий раз».СРАЗУ ОГОВОРИМСЯ. Не все вышеперечисленные ТИПОВЫЕ интернет-объявления обязательно оставят вас в дураках. Но стоит ли рисковать? Лишиться $10-20 - это, конечно, не накладно. Однако для мошенника получить по 10 долларов от двадцати таких же, как вы, - уже хороший навар. Кто они – интернет-жулики?Получая каждый день по электронной почте гору рекламных объявлений, многие задаются вопросом: «Чьих это рук дело, как спамеры находят наши адреса и почему их никто не может остановить?» Об этом и многом другом «МК» поведал представитель такого бизнеса. 35-летний Сергей не один год занимается электронными рассылками.- Как вы находите адреса наших почтовых ящиков?- В Интернете есть куча баз данных и справочников типа желтых страниц. Там помимо фактических адресов и телефонов фирм часто указывается их e-mail. Базы по сотрудникам конкретной организации тоже нетрудно достать. Адреса же личных ящиков мы берем с форумов, живых журналов и т.д. Путешествуя по Интернету, людям часто приходится где-то регистрироваться и оставлять свой e-mail. Специальные программы-пауки обходят ресурсы и выдергивают эти адреса.- Ты прав: я по возможности нигде не оставляю свой e-mail, поэтому спам мне почти не приходит.- Это тоже не выход. Гораздо удобнее один почтовый ящик иметь для личной переписки, а другой держать для различных форумов - пусть туда сыплется что угодно.- Получив рекламу, некоторые пользователи отправляют на адрес, с которого она пришла, гневное письмо. И им тут же приходит ответ: такого адреса уже не существует.- Да, каждый адрес уникален, и из-за того, что в Интернете идет их постоянная фильтрация, приходится постоянно менять ящики. Раньше было проще, но спамеры сами невольно усложнили себе задачу. Несколько лет назад мы решили работать цивилизованно и из уважения к получателю рекламное письмо так и обозначать в теме - «Спам» или «Реклама”. Но такие сообщения стали немедленно блокироваться, и они просто не доходили до адресатов. Приходится действовать изощреннее.- Почему борцы с рекламными рассылками никак их не прекратят?- Ха! Тем, кто с ними борется, например авторам антивирусных программ, которые предлагают владельцам почтовых ящиков купить у них антиспамы, выгодно, чтобы это явление существовало. Пока есть спам, будет спрос на антипрограммы, и можно выпускать все новые и новые. Поэтому о законах, запрещающих спам, у нас много говорят, но вряд ли такой будет в ближайшее время принят. Это никому не выгодно.- Ты занимаешься рассылками любых объявлений? Даже всяческих финансовых пирамид?- В рассылке таких объявлений не вижу ничего предосудительного. За лохотрон несет ответственность тот, кто его предлагает. Наше дело - выполнять заказы. Но есть в нашей среде ряд табу. Например, никто никогда не будет рассылать рекламу детской порнографии. Ведь у нас у самих есть дети. По этой же причине мы не занимаемся рассылками фиктивных просьб о помощи больным детям. Человек, который попытается их распространять, будет моментально выкинут из нашего бизнеса. Ему перекроют кислород все, с кем он сотрудничал в Интернете. И авторы тех сообщений, которые пока еще проскакивают, скорее люди случайные. Как раз несколько месяцев назад один спамер попытался заняться такой «благотворительностью», и, хотя он потом оправдывался, что большой процент со своей прибыли якобы перечислял в благотворительные организации, в нашей среде с ним расправились жестко.И еще. Не так давно в Интернете появилась любопытная страничка: «Предлагаем энциклопедию всех-всех-всех известных в мире интернет-мошенничеств. Прочитав эту книгу, вы сможете противостоять жуликам и никогда не попадетесь в их сети!». Ее авторы просят лишь перечислить на их электронный кошелек 10 рублей, и тогда вам укажут путь, по которому можно ее скачать на свой компьютер. Так что можете попробовать. По крайней мере, если вас и на этот раз (не дай бог!) обманут, это будет самой красивой аферой за всю историю Интернета.По данным Центра исследования компьютерной преступности, в России в прошлом году было зафиксировано около 14 тысяч киберпреступлений. В основном это ложные предложения товаров и услуг, услуги по организации хакерских атак, аферы с электронными платежными картами и счетами клиентов электронных платежных систем. Более 450 подобных афер удалось пресечь.Куда обращаться, если вы стали жертвой интернет-мошенников? Вопрос, конечно, интересный...- Управление «Р» у нас упразднили еще несколько лет назад, - сказали «МК» в ГУВД Москвы. - Профильное подразделение осталось только в МВД - управление «К». Так что если вы пострадали от хакеров, есть два варианта. Первый - обратиться сразу в МВД, второй - написать заявление в ближайшее ОВД. В последнем случае местные милиционеры сами будут решать, что с ним делать: либо передадут в округ или то же МВД, либо попытаются раскрыть преступление сами.Почему при ГУВД расформировано такое нужное управление? Стражи порядка лишь осторожно замечают, что решения начальства не обсуждаются. Известно только, что часть борцов с хакерами из московского управления "Р" тогда перешла работать в другие сферы - например, заниматься налоговыми преступлениями, а часть вообще ушла «на гражданку».- Рынок высоких технологий развивается с бешеной скоростью. И, к сожалению, за ним не поспевают ни правоохранители, ни законодатели, - говорит адвокат Петр Домбровицкий, которому приходилось сталкиваться с подобными делами. - В таких вещах стражи порядка инертны, и обратить их внимание на ваш случай можно только при помощи официального заявления в милицию или прокуратуру.Источник: http://www.financialfamily.ru

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