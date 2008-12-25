3D-принтер для строительства домов

Итальянская компания WASP решила создать полноразмерный портативный 3D-принтер, способный печатать дома до 3-х метров в высоту из глиняного раствора. Пробный вариант уже готов.
Сегодня 3D-печать получила невероятную востребованность, так как позволила создавать что-угодно начиная от персонализированных экшн-фигурок и заканчивая тактильными картами, которые помогают слабовидящим людям ориентироваться в пространстве. И вот итальянская социальная компания WASP намерена пойти еще дальше и разработать полноразмерный портативный 3D-принтер, который будет печатать био-архитектурные дома – сочетание одной из последних разработок человечества с одним из старейших строительных материалов, глины.
Во многих частях мира, где нехватка доступного жилья является нарастающей проблемой, глина по сей день остается недорогим и широкодоступным сырьем. Но все же строительство из этого материала – весьма сложный и трудоемкий процесс. Основываясь на этом, инженеры WASP решили производить коммерчески-доступный трехрукий (если, конечно, можно так сказать) 20 футовый портативный 3D-принтер, который может быть смонтирован непосредственно на месте строительства и способный за несколько часов «напечатать» полноценный дом высотой до 3-х метров. А для его установки потребуется всего лишь двое рабочих и два часа времени. Компания уже продемонстрировала возможности чудо-устройства, представив на выставке Maker Faire в Риме уменьшенную версию Delta WASP 3D-принтера.
Для работы обеих моделей необходима земля, предварительно перетертая в порошок и смешанная с водой, а также натуральные связывающие волокна – будь-то шерсть или тамаринд. Полученная из этого смесь подается в принтер, который спрессовывает ее в один слой соответственно выбранному дизайну объекта. В настоящее время для печати небольшого глиняного дома такой машине требуется около двух недель, и уже в этом году инженеры компании планируют использовать данную технологию для строительства полноценного дома в Сардинии.
На создание 3D-принтера инженеров компании вдохновили роющие земляные осы, которые из обычной глины строят собственные дома-гнезда. Интересно, смогут ли другие структуры, созданные природой, вдохновить на разработку новой волны 3D-печатной продукции?