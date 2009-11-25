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BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com

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Старый Сегодня, 12:50
#1
Специалист
 
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 2,911
Благодарностей: 988
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подарки
BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
Я не админ и админа не знаю!
Старт проекта 23.04.2016

Легенда(google перевод):
Цитата:
Уважаемые посетители. Мы рады приветствовать Вас на нашем участке, который случается быть основной веб - странице Bitcoin Голем Company.

Если вы каким - то образом узнал нашу страницу и приехать сюда, то мы пари , что вы уже знаете , такой криптовалюта как Bitcoin. Короче говоря, речь идет о революционном и полностью децентрализованной системы , включающей электронные деньги. Следует отметить , что такая система нуждается в каких - либо дополнительное доверии третьих сторон и уже под влияние и разрушила миллионы умов по всему миру , меняющие личное отношение к концепции валютного и безналичного расчета. Кроме того, эта инновационная система была изобретена и показала мир , в 2009 году из - за большие усилия пионера в области цифровых равный-равному наличных - Сатоши Накамото.

Давайте быть прямым и обратите внимание , что сегодня Bitcoin не один в своем роде из - за появления так называемой «altcoins» , представляющие альтернативную криптовалюту спустя некоторое время.

Конечно, некоторое количество Bitcoins на балансе в таких случаях необходимо. Это главная сила altcoins по сравнению с Bitcoin, говоря о которых вам нужны миллионы долларов в кармане для того , чтобы контролировать свои ставки.

«Это ооочень скучно. Расскажите нам о Bitcoin Голем Company вместо»

Bitcoin Голем компании является команда профессионалов в области altcoins торговли на рынках криптовалюта, что бывает очень выгодно. У нас есть все необходимые основания утверждают , что это потому , что на данный момент, мы обладаем около 1500 BTC, что позволяет купить altcoins для Bitcoins по низким ценам и поднять их с небольшой помощью торговых роботов. Как правило, такие случаи поймать глаз опытных трейдеров , и они начинают покупать эту валюту. Что касается нас, мы делаем все для скорости altcoins' , чтобы удовлетворить нас , и мы продаем его, которые приносят нам 100%, 300% и даже 1000% прибыли.

Тем не менее, наши достижения не являются основной точкой быть удовлетворены , и мы решили создать bitcoingolem.com, который является действительно удобной инвестиционной платформы способны обеспечить людей со всего мира лучшего опыта в торговле. Кроме того, постоянные доходы позволяют нашим клиентам инвестировать в Bitcoin Голь компания больше Bitcoins помогают нам торговать большее количество этой валюты. Убедитесь, что знали , что , в свою очередь , мы гарантируем Вам высокую прибыль и постоянная payouts.Reaching финансовых высот не большое дело , если вы присоединитесь к Bitcoin Голем Company сегодня!
Тарифные планы:


До 1% Почасовой Навсегда
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,40
План 2 Ƀ0.50010000 - Ƀ1.00000000 0,45
План 3 Ƀ1.00010000 - Ƀ1.50000000 0,50
План 4 Ƀ1.50010000 - Ƀ2.50000000 0,60
План 5 Ƀ2.50010000 - Ƀ4.00000000 0,70
План 6 Ƀ4.00010000 - Ƀ7.00000000 0,80
План 7 Ƀ7.00010000 - Ƀ10.00000000 0,90
План 8 Ƀ10.00010000 - Ƀ2500.00000000 1,00

9000% После 15 Дней
План 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ2500.00000000 9000,00

VIP План: 7000% После 4 Дней
План 1 Ƀ15.00000000 - Ƀ2500.00000000 7000,00

Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-2%-1%-1%-1%
Тип выплат:инстант
Нет комиссии на вывод
Работает онлайн поддержка

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL : cPanel, Inc. Certification Authority
Hoster : KODDOS Ronald Linco
Registrar : NAMECHEAP INC.
Nameservers :
NS1.BITCOINGOLEM.COM (31.220.0.54)
NS2.BITCOINGOLEM.COM (31.220.0.55)

Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100%-5% от депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitcoingolem.com/?ref=david
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC(125$) Hash c6157e89b76d1dbbb64e4e2c4d01aa7eed256582c38136561d 7f067ebbe0302e
davidd на форуме  
Сказали спасибо:
kehaq (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:53
#2
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,072
Благодарностей: 2,466
Записей в блоге: 35
УГ: 6
КП: 0.255
подарки
Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
Наш депозит(листинг):

04.23.17 09:35 Account Transfer -150.00 Sent Payment: 150.00 USD to account U13384773 from U4731311. Batch: 173695910. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bitcoin Golem User monitorinvest.
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 12:54
#3
Любитель
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 632
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УГ: 3
КП: 0.000
Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
Ну наконец то принесли)). Думаю.

ТС забыл указать ещё PM и паер. Что то мне этот сайт напоминает
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Последний раз редактировалось m7a5; Сегодня в 12:58.
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Старый Сегодня, 12:55
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 2,615
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КП: 0.061
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Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
Давай, админ, улучшай репу)
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Старый Сегодня, 12:56
#5
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: БОМЖ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.10.2015
Сообщений: 3,073
Благодарностей: 4,182
УГ: 1
КП: 0.654
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Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
Цитата:
Сообщение от m7a5 Посмотреть сообщение
Ну наконец то принесли)). Думаю.
Ага. А мы уже и напихали
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Старый Сегодня, 12:56
#6
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,905
Благодарностей: 4,565
УГ: 3
КП: 0.005
Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
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Старый Сегодня, 12:59
#7
Топ Мастер
 
Имя: РИТА
Пол: Женский
Возраст: 30
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 21,343
Благодарностей: 2,383
УГ: 0
КП: 0.150
награды Нострадамус 
Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
23.04.17 10:00 Transfer Sent Payment: 120.00 USD to account U13384773 from U233...
Batch: 173697613. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bitcoin Golem User lrhyip.biz.
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Всем возвращаю очень хороший РЕФБЕК - LRHYIP.BIZ МОНИТОРИНГ !
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Старый Сегодня, 13:02
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 30,840
Благодарностей: 3,947
УГ: 0
КП: 0.443
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Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
Депозит

The amount of 150 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2631114->U13384773. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bitcoin Golem User myinvestblog.. Date: 08:16 23.04.17. Batch: 173690551.
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Старый Сегодня, 13:03
#9
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,846
Благодарностей: 10,904
УГ: 10
КП: 0.031
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Re: BITCOIN GOLEM LIMITED - bitcoingolem.com
а почему не в почасах?
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
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