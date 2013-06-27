Dmitriy Vassilie... Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 16.08.2016 Сообщений: 304 Благодарностей: 218 УГ: 11 КП: 0.762 подарки

Финансовые пирамиды по мнению Минфина РФ – явление редкое



Финансовые пирамиды – довольно редкое явление в России, заявил в интервью Российской газете, замглавы Минфина Алексей Моисеев. Помимо ушедшей в небытие проблемы под названием финансовые пирамиды, чиновник много чего рассказал о криптовалютах, сберегательных сертификатах и других финансовых инструментах. Что же нового и полезного для себя из этих рассказов чиновника, могут почерпнуть для себя инвесторы?



Финансовые пирамиды.



Когда-то, по словам замминистра, в России, каждая вторая организация была финансовой пирамидой . К сожалению, он не уточнил, когда конкретно такое бывало, но обрадовал тем, что теперь этого больше нет. Казалось бы, одной бедой меньше, но Моисеев дал понять, что проблема высокодоходных инвестиций приобрела другую окраску. Есть, говорит, организации, которые занимаются реальной экономической деятельностью и обеспечивают высокую доходность. Но, это не финансовые пирамиды.



По словам чиновника, инвестировать в такие организации довольно рискованно. На вопрос корреспондента, где проще всего потерять деньги, Моисеев ответил так: это форекс-брокеры. Игра на форексе – это потеря денег, а не заработок. Почему, в таком случае не запретить все букмекерские конторы, покупающие лицензии и платящие налоги с «грабежа» наивных граждан, Моисеев не пояснил. Однако, инвестиции в МФО , он назвал таким же безрассудством.



В общем, нагнал туману и смешал все в один компот, как говорит наш премьер правительства.



А что с биткоинами?



По поводу криптовалюты конкретики также не прозвучало. Замминистра выдал неправдоподобную инфу, о том, что никто из «ведущих стран» не знает, что делать с биткоинами. Но, уверил, что наш Минфин знает точно. Криптовалюты надо регулировать и защитить их пользователей. Сделать это можно, только полностью контролируя криптовалютную индустрию.



Ладно, хоть сажать за биткоины больше не собираются. А толочь воду по поводу контроля можно сколько угодно.



Сберегательный сертификат.



И тут опасность. Неприжившиеся в России СБС – Моисеев также назвал опасным инструментом. С помощью этого инструмента, пояснил он, одно лицо может запросто передать другому большую сумму денег. (Наверное имел в виду отмывание средств). К тому же, сберегательные сертификаты не застрахованы. (Странно, именные же застрахованы). В общем СБС будут страховать. Когда и кем, Моисеев опять не стал уточнять.



Что еще?



А еще Моисеев говорил про ИИС (индивидуальные инвестиционные счета), точнее о неясностях и неопределенностях в законопроекте об их страховании. Порадовал о появлении в будущем института финансового омбудсмена. Т.е. того, кто будет решать конфликты между банками и заемщиками. А тут вообще дело темное. На сайте «Ассоциации российских банков» утверждается, что такая должность существует много лет и ее бессменным омбудсменом является П. Медведев. Другие источники подтверждают, что он давно занимается другой работой. Впрочем, какая разница?



Выводы: Финансовые пирамиды в России исчезли, но опасности, связанные с финансами остались. Что касается, других финансовых инструментов, то со слов замминистра, получается так: «Все чушь, бумажки какие-то, одним словом компот». Прошу прощения за повтор цитаты главы нашего правительства.



Дмитрий Васильев Когда-то, по словам замминистра, в России, каждая. К сожалению, он не уточнил, когда конкретно такое бывало, но обрадовал тем, что теперь этого больше нет. Казалось бы, одной бедой меньше, но Моисеев дал понять, что проблема высокодоходных инвестиций приобрела другую окраску. Есть, говорит, организации, которые занимаются реальной экономической деятельностью и обеспечивают высокую доходность. Но, это не финансовые пирамиды.По словам чиновника, инвестировать в такие организации довольно рискованно. На вопрос корреспондента, где проще всего потерять деньги, Моисеев ответил так: это. Игра на форексе – это потеря денег, а не заработок. Почему, в таком случае не запретить все букмекерские конторы, покупающие лицензии и платящие налоги с «грабежа» наивных граждан, Моисеев не пояснил. Однако, инвестиции в, он назвал таким же безрассудством.В общем, нагнал туману ит, как говорит наш премьер правительства.По поводу криптовалюты конкретики также не прозвучало. Замминистра выдал неправдоподобную инфу, о том, что никто из «ведущих стран» не знает, что делать с биткоинами. Но, уверил, что наш Минфин знает точно. Криптовалюты надо регулировать и защитить их пользователей. Сделать это можно, только полностью контролируя криптовалютную индустрию.Ладно, хоть сажать за биткоины больше не собираются. А толочь воду по поводу контроля можно сколько угодно.И тут опасность. Неприжившиеся в России СБС – Моисеев также назвал опасным инструментом. С помощью этого инструмента, пояснил он, одно лицо может запросто передать другому большую сумму денег. (Наверное имел в виду отмывание средств). К тому же, сберегательные сертификаты не застрахованы. (Странно, именные же застрахованы). В общем СБС будут страховать. Когда и кем, Моисеев опять не стал уточнять.А еще Моисеев говорил про(индивидуальные инвестиционные счета), точнее о неясностях и неопределенностях в законопроекте об их страховании. Порадовал о появлении в будущем института финансового омбудсмена. Т.е. того, кто будет решать конфликты между банками и заемщиками. А тут вообще дело темное. На сайте «Ассоциации российских банков» утверждается, что такая должность существует много лет и ее бессменным омбудсменом является П. Медведев. Другие источники подтверждают, что он давно занимается другой работой. Впрочем, какая разница?Выводы: Финансовые пирамиды в России исчезли, но опасности, связанные с финансами остались. Что касается, других финансовых инструментов, то со слов замминистра, получается так: «». Прошу прощения за повтор цитаты главы нашего правительства.Дмитрий Васильев

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